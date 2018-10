DHA YURT BÜLTENİ 7

Görüntü Dökümü

6)DİYARBAKIR OSB BAŞKANI: İŞÇİ ÇIKARMAMAK İÇİN DİRENİYORUZ

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, fabrikaların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen işçi çıkarmakak için direndiklerini ifade ederek, "Evet, sıkıntıdayız, ihracatta ürün gönderemiyoruz ama, işçi çıkarmamak için direniyoruz. Mermer, tekstil sektöründe bugüne kadar işçi çıkaran olmadı. Direniyorlar. Stoğa çalışıyorlar ama, işçi çıkaran şu an yok. Buna ne kadar dayanabiliriz, bilmiyorum, bunu tartışabiliriz"diye konuştu. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gündeme ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, ekonomide yaşanan gelişmeler ve bölgeye yapılan yatırımlar hakkında açıklamada bulundu. Diyarbakır OSB'de yeni yatırımların oluşması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, kamulaştırma, altyapı gibi sorunların yaşandığını söyledi. Odabaşı, OSB'de 22 tekstil, 9 çırcır, 24 plastik, 32 metal, 20 mermer, 11elektrik, 28 inşaat malzemeleri, 51 gıda, 29 mobilya ve 10 araç ekipmanları alanında faaliyet yürüten firma olyduğunu ifade ederek, "Bu çalışmalarımızı yürütürken, yapısal bazı sorunlarımıza da odaklanıyoruz. Kamulaştırma, altyapı, enerji gibi sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı yöneticilerle görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Yönetim olarak, yeni yatırımların yapılaması, mevcut yatırımların kapasitesinin artırılması için uğraş veriyoruz"dedi.

'SÜREÇTEN ETKİLENEN YATIRIMLARIMIZ OLABİLİR'

Yeni Ekonomi Programı (YEP) hakkında değerlendirmede bulunan Odabaşı, program kapsamında etkilenen yatırımların olabileceğini söyledi. Odabaşı, "Bu program herkesimi yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki 3 yıl için çok sıkı tedbirler içeren bu program bizi yakından ilgilendiriyor. Biz de önümüzdeki süreçte programlarımızı bu plana göre revize edeceğiz. Kamu tasarufları programı yapılacak yatırımları ilgilendiriyor. Süreçten etkilenen yatırımlarımızı olabilir. Bütün bunları gözden geçirerek, neler yapabileceğimizi yeniden tasarlayacağız" diye konuştu.

'YEREL FİRMADAN ALIŞVERİŞ YAPILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATIYORUZ'

'Yerelden alışveriş yap, Diyarbakır kazansın' kampanyasını başlatacaklarını aktaran OSB Yönetim kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, "OSB yönetimi olarak, çalışmalarımızın büyük bölümünü kentimize yabancı yatırımcıyı çekmeye dönük olsa da, yerel esnafımızın desteği ve yaratılan markalara sahip çıkılması konusuna önem veriyoruz. Bu anlamda, yerel esnafın desteklenmesi, alışverişin yerel esnaftan yapılması için kampanya başlattık. Bu kampanyla hem kent ekonomisine katkı sağlamak, hem de istihdam olumlu katkı yapacaktır" dedi.

'STOĞA ÇALIŞIYORLAR AMA İŞÇİ ÇIKARAN ŞU AN YOK. BUNA NE KADAR DAYANABİLİRİZ BİLMİYORUM'

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı Diyarbakır OSB'de firmaların işçi çıkarmaların olmadığını da dile getiren Odabaşı, "OSB olarak, yatırım ve istihdam seferberliği başlatıyoruz. 5 yıl öncesine kadar Diyarbakır OSB'de 3 bin kişi istihdam ediyorduk. Teşvik ve yeni imkanların sağlanmasıyla bu rakam şu an 7 bin dolayında oldu. 201 fabrikanın faal olduğu OSB'de 4'üncü etap için yer belirledik. Bu etabın bitmesiyle özellikle OSB'de hedefimiz 15 bin istihdam yaratmaktır. Krize rağmen Diyarbakır cazibesini koruyor. Ticaret geçmişi 100 yıllara dayanan Diyarbakır, özgün krizler yaşamasına rağmen cazibeliğini korumuştur. Yakın bir tarihte ülke geneline sirayet eden döviz kurundaki dalgalanmanın yarattığı krizden işletmelerimiz olumsuz etkilense de, krizi yönetme konusunda edinilen deneyimler pozitif bir etki yaratmıştır. Diyarbakır'ın 6'ıncı teşvik bölgesi kapsamında olması genç nüfusumuzu ve coğrafi konumu dolayısıyla yatırımcıların gözdesi olma özelliğini koruyor. Yeni yatırımların yapılması için görüşmelerimiz sürüyor. Evet, sıkıntıdayız, ihracatta ürün gönderemiyoruz ama işçi çıkarmamak için direniyoruz. Mermer, tekstil sektöründe bugüne kadar işçi çıkaran olmadı. Direniyorlar. Stoğa çalışıyorlar ama işçi çıkaran şu an yok. Buna ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bunu tartışabiliriz"diye konuştu.