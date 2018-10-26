DHA YURT BÜLTENİ 7 1)BEYTÜŞŞEBAP SELE TESLİM OLDU: OKULLAR TATİL EDİLDİ ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bugün sabah erken saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden sağanak yağmur, hayatı felçetti. İlçe merkezinde bir çok elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 2 gün ilçeye elektrikler verilemeyecek ve sel suları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle ilçede hayatı felçetti. Karayollarında heyelanlar oluşurken, cadde ve sokaklarda bir çok elektrik direği de devrildi. Yüksek kesimlerden akan sel suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evlerdeki çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı. İlçe merkezindeki bir çok ev ve işyeri sel suları altında kaldı. Bir çok köyde küçük ve büyükbaş hayvanların kaldığı ağıl ile barınaklarda hasar oluştu. Elektrik direklerinin devrilmesi yüzünden ilçeye 2 gün elektrikler verilemeyecek. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaşanan afet yüzünden ilçe genelindeki okulların bugün tatil edildiğini belirterek, "Değerli Arkadaşlar, aşırı yağmur yağışı ve fırtına ilçemizi adeta felç etti. Karayollarında heyelenlar oluştu. En az iki günlük çalışma gerektirecek şekilde elektrik direkleri yıkıldı. DEDAŞ'ın verdiği bilgilere göre iki gün ilçemize elektrik verilemeyecek. Bu olumsuzluklardan dolayı bugün okulları tatil etme kararı aldık. Çalışmaları hızlı bir şekilde koordine edip, en kısa sürede ilçemizdeki hayatın normalleşmesi için gayret edeceğiz" dedi. Öte yandan havaların ışı derecede soğuması üzerine ilçe merkezindeki evlerde odun sobaları kuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Çeşmeden çamurlu su akarken

-Evde kurulan sobada ısınan 2 çocuk

-Cadde ve sokaklardan akan sel suları

-Araçların caddeki sel sularının arasından geçmesi

-Vatandaşların şemsiye ile yolda yürümesi

-İş makinesinin sel sularının içerisinden geçmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ================================================ 2)MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASINDAKİ GERGİNLİKTE YAŞANANLAR BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dün Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nda görülen davada yaşanan gerginliğin detayları ortaya çıktı. Duruşma öncesi gerginlikte fenalaşan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin mahkemeden çıkmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da "Ulan ahlaksız herif, sen buraya nasıl giriyorsun?" diyerek, Destici'nin üzerine yürüdü.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 2009 yılında, 5 kişiyle birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, iddiaya göre, Yazıcıoğlu'nun ailesi, parti lideri Mustafa Destici gelmeden içeri alınmadı. Aile ve partililer, bu duruma büyük tepki gösterirken, Destici de salona başka kapıdan alındı. Bu sırada adliye koridorundaki kalabalık, "Destici dışarı" diye bağırdı.

GÜLEFER YAZICIOĞLU FENALAŞTI

Mustafa Destici'nin salona girmesiyle gerginlik iyice arttı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP liderinin salondan çıkmasını istedi. Çok sinirlenen Yazıcıoğlu, Destici'ye "Buradan kalkın gidin. Çıldırtmayın insanı" diyerek, tepki gösterdikten sonra fenalaştı. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da yerinden kalkarak, Mustafa Destici'nin üzerine yürüyüp, "Ulan ahlaksız herif, sen buraya nasıl giriyorsun?" dedi.

ÇAYIR'DAN DESTİCİ'YE: BOŞ KONUŞMA Partililerin de büyük tepki göstermesi üzerine araya koruma polisleri girdi ve Mustafa Destici'yi çember içine aldı. Herkes sakinleştikten sonra Mustafa Destici, yaşananların yanlış anlamadan kaynaklandığını anlatmaya çalışarak, salona önce ailelerin ardından davaya müdahil olan parti yöneticileri ile yer kalması durumunda diğer kişilerin alınması gerektiğini söylediğini anlattı. Destici'nin bu sözlerine BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, "Boş konuşma" diyerek tepki gösterdi. Destici ise "Sen boş konuşma, kışkırtıyorsunuz insanları" dedi. Mustafa Destici'nin bu sözlerine sinirlenen Remzi Çayır, yerinden kalkarak, "Boş konuşuyorsun, sen kışkırtıyorsun. İnsanları bu hale getiren sen ve senin gibi insanlar" diye bağırdı. ADLİYEDEN HIZLA AYRILDI Gerginlik, duruşmanın başlamasıyla sona erdi. Daha önceki duruşmalarda yanına avukatları ve partilileri alıp, gazetecilere mevcut dava ve ana dosyada gelinen son noktayla ilgili değerlendirmelerde bulunan BBP lideri Destici, dünkü duruşma sonrası adliyeden koşar adımlarla ayrıldı. Gazetecilerin "Açıklama yapmayacak mısınız?" sorusuna, "Avukatlar yapacak" diye yanıt verip, hızla makam aracına giden Destici, otomobile binmek üzereyken, gazetecilerin "Değerlendirme alabilir miyiz?" sorusu üzerine kısa açıklama yaparak, adliyeden ayrıldı.

'DESTİCİ İSTİFA' SLOGANLARI

BBP Genel Başkanı Destici, adliyeden ayrıldıktan sonra Remzi Çayır geldi. Çayır, açıklama yapacağı sırada ise Gülefer Yazıcıoğlu geldi. Açıklama istenmesi üzerine Yazıcıoğlu, yanına oğlu Furkan ve kayınbiraderi Yusuf Yazıcoğlu'nu alarak konuşmaya başladı. Gülefer Yazıcıoğlu, açıklama yaparken, partililer de 'Destici istifa' ve 'Destici davadan eşini çek' sloganları attı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - =============================================== 3)KAZADA KIZI ÖLEN BABA: İKİ YILDIR KIZIM İÇİN ADALET ARIYORUM BURDUR'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19)kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Baba Ömer Çakal, 2 yıldırı kızı için adalet aradığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili davanın beşinci duruşması, Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Medine Gizem Çakal'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal, tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy ile avukatı katıldı.

Duruşma, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle ertelendi. Mahkeme çıkışında açıklama yapan baba Ömer Çakal, iki yıldır kızı için adalet aradığını söyledi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi bilirkişi raporuna göre şoförün 8'de 6 asli kusurlu, kızının ise 8'de 2 tali kusurlu olduğunu belirten Ömer Çakal, "2 yıldır adalet çok yavaş işliyor ve biz çok yıprandık. Mahkeme çıkışında eşim sanığa, 'Vicdanın rahat mı' dedi. O da 'vicdanım rahat' diye cevap verdi. 19 yaşında kız mezara girdi. Bu kız mezarda. İki senedir kızımın adaletini arıyorum. Bizi en çok yıpratan sanığın bir gün bile cezaevine girmemesi. Kızımı göz göre göre öldürdüğü halde 'Vicdanım rahat' diyor. Onu çalıştıran Belediye Başkanı'nın da 'Vicdanı rahat mı?' diye sormak istiyorum. Biz büyük bir acı çekiyoruz. Kızım okula giderken öldü" dedi.

'BİZİM GÖZÜMÜZDE ÇOCUĞUMUZ ŞEHİT'

Olayın basit bir trafik kazası olmadığını iddia eden Ömer Çakal, şöyle dedi:

"Sanık her ifadesinde kızımı gördüğünü ifade ediyor. Ama fren yapmıyor ve kızımı öldürüyor.

Burdur Belediye Başkanı ve belediye şirketi Bimtaş şirketi yetkililerine, kamu personeline, 112 ekibine soruyorum 'Sizin de vicdanınız rahat mı?' Anlaşılıyor ki bizim davamız bir iki sene daha sürecek. Ömrüm yettiği sürece vicdanı rahat olanlardan hesabını soracağım. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlat acısı çekenlere de sabır versin. Dava 4 yıl değil 40 yıl da sürse Türkiye'deki bütün hukuk yollarında kızım için adalet arayacağım. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğim. Bizim gözümüzde çocuğumuz şehit oldu."

Anne Teslime Çakal da Burdur'daki bilirkişinin kazada kızını suçlu gösterdiğini söyledi. Teslime Çakal, "Sanki kızımla sanık arasında husumet varmış gibi şoför bize, 'Vicdanım rahat' deyip gülerek gitti. Bizi resmen tahrik ediyorlar. Allah onları bildiği gibi yapsın. Hepsini Allaha havale ettim. Buldukları şahit dahi sonra mahkemede ifadesini değiştirdi ve kızımın kaldırımda olduğunu söyledi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Adliye dış görünüş

- Ömer Çakal ve Teslime çakal ile röp. Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) ====================================================== 4)BURHANİYE'DE HERKES, SÜPER LOTO TALİHLİSİNİ MERAK EDİYOR SÜPER Loto'd 9 haftadır devreden ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir talihliye çıktı.

Süper Loto'nun 575 haftasında dün gece Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin oldu. 9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçe halkı büyük ikramiye sahibini merak ediyor.Sabahın erken saatlerinde Burhaniye’nin Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önüne gelen vatandaşlar talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Şans oyunları bayisi Özgür Yılçın, "Daha önce de ikramiyelerimizi vermiştik. Milli Piyango'dan olsun, diğer şans oyunlarından olsun. Bu ilk değil yani. Ama en büyük ikramiye bizim verdiğimiz. Çıkana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Burhaniye’mizin böyle bir şeyle adını duyurmak bizim için güzel oldu. Hayırlı olsun. Merakla talihliyi bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sayısal Loto Bayiinden görüntüler

- Vatandaşlar Emrah Gülenç, Necati Budak ve Orhan Gencan ile röportaj

- Loto bayi Özgür Yalçın açıklamaları Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) Süresi: 1 Dakika 48 Saniye, Boyutu: 57.6 MB. ===================================================== 5)GÜVERCİNLERİ UÇURMAK İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞEREK ÖLDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Miran Gülmez (27), 2 katlı evlerinin çatısında beslediği güvercinlerini uçurmaya çalışırken yere düştü. Ağır yaralanan Gülmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Miran Gülmez, sabah saatlerinde, Huzur Mahallesi, 41'inci Sokak'ta bulunan evlerinin çatısında kafeste beslediği güvercinlerinin yanına çıktı. Gülmez'in kafesten çıkardığı güvercinlerin bir kısmı çatıya kondu. Gülmez, iddiaya göre, el hareketleriyle çatının kenarındaki güvercinleri uçurmaya çalışırken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Miran Gülmez'e, yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Hastane önünde Miran Gülmez'in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Binadan detaylar

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Kalp masajının yapıldığı anlar

-Yakınlarının feryadlarından detaylar Süre: 1.29 Boyut: 166 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) =================================================== 6)ŞARJDAKİ CEP TELEFONU EVİ YAKTI, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonunun tutuşması sonucu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanda bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Başiskele Aydınkent Mahallesi Aydınkent Kalıcı Konutları 7. Ada'da Suriyeli Hamud Aldablan ve ailesinin yaşadığı dairede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre şarjda bırakılan cep telefonundan başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, yangın sırasında komşularının yardımıyla evden çıkarılan Hamud Aldablan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hamud Aldablan ile apartmanı saran dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda tedavi uygulandı. Ev kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.