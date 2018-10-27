DHA YURT BÜLTENİ-7

1)OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 3 ÇOCUĞU YARALI KONYA'nın Çumra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Sema Gürbüz öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Muhuttin Gürbüz yönetimindeki 70 DA 802 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Muhuttin Gürbüz ile eşi Sema, çocukları Yusuf, Hasan Hüseyin ve İbrahim Gürbüz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sema Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği saptandı. Muhuttin Gürbüz ve 3 çocuğu ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sema Gürbüz'ün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Takla atan otomobilin görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA))

================================================= 2)MERSİN’DE ZARAR GÖREN ÜRETİCİLERİN YARALARI SARILIYOR MERSİN’de geçtiğimiz günlerde , aşırı yağış ve ardından meydana gelen fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören sera ve tarım arazilerde hasar tespit çalışmalarına başlanırken, üreticilerine yaraları da sarılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağmur, fırtına ve hortum felaketinden zarar gören Adanalıoğlu ve Kazanlılı üreticileri ziyaret etti. Afetten etkilenen tarım arazilerini ve seraları ziyaret eden Başkan Pamuk, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Fatih Kara, mahalle muhtarları ve bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin de katıldığı ziyaretlerinde Pamuk, Tarım-Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede yaptığı hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ziyaretlerinde afetten zarar gören bölge üreticilerini dinleyen Pamuk, sera ve tarım arazilerinde yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından, doğal afetten zarar gören ve mağdur olan çiftçilere gereken desteğin sağlanacağını söyledi.

En büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu ifade eden Pamuk, "Kentimizde etkili olan aşırı yağmurlarla birlikte meydana gelen hortum sonrası Adanalıoğlu ve Kazanlılı üreticilerimizin özellikle seralarında zararlar meydana geldi. Bu olayların sevindirici olan tek tarafı, çok şükür can kaybı olmamasıdır. Tabi üreticilerimizin yaşadığı ekonomik bir kayıp var ve şu anda hasar tespit çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Bu çalışmaların sona ermesinin ardından afetten zarar gören üreticilerimize gereken destek sağlanacaktır" dedi.

Pamuk, seralar ve tarım arazilerinde yaptığı incelemelerinin ardından, mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya gelerek, talep ve şikâyetleri dinledi.

Görüntü Dökümü

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- Kaymakam ve beraberindekiler alana gelirken

- Kaymakam çiftçilerle bir araya gelirken

- Çiftçilerle konuşurken

- Kaymakam inceleme yaparken

- Hasar gören alanlardan genel ve detay görüntü

- Hasar gören alanlarda çalışan çiftçilerden genel ve detay görüntü

(BOYUT:444 mb) (SÜRE:3,41 DK) Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) =============================================== 3)BÖBREK NAKLİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU ÇANAKKALE'de yaşayan ve böbrek hastası olan Hatice Karaman (54), 3,5 yıl sonraböbrek nakliyle, diyalizden kurtuldu. Nakil için başvurusunun 1'inci yılında uygun böbrek bulunan ve Bandırma'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreğini alan Karaman nakil sonrası, "Çocuklarımla, torunlarımla zaman geçiremiyorum. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle bunları kısıtlı olarak yapabiliyorum. Böbrek nakli için bağış yapan aileden Allah razı olsun" dedi. Başvurusunun 1'inci yıl dönümü olan 20 Ekim günü nakil haberini alan Hatice Karaman'a yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca başarılı bir operasyonla böbrek nakledildi. İlk nakille yüzü gülen Hatice Karaman, 3,5 yıl sonra kana kana su içerken, yıllarca bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden de kurtulmanın sevincini yaşadı.

'DUYARLILIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM' ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Hatice Karaman'ın böbrek yetmezliğinin, bulantı, kusma ve halsizlik gibi şikayetler nedeniyle doktora başvurması sonrası ortaya çıktığını söyledi. Karaman'ın, 3,5 yıldır diyalize girdiğini belirten Alan, şunları söyledi: "Makineye bağlı olarak hayatını devam ettirdi. Bu süre içinde gezemedi, istediklerini yiyip, içemedi. Ailesiyle ilgilenemedi. Bir takım problemler yaşadı. Nakil olmaya karar verdi. Bir yıl önce merkezimize müracaat etti. Müracaatının yıldönümünde kendisine Bandırma'dan beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın böbreği nakledildi. O vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Duyarlılıkları için de teşekkür ediyorum." 'ORGAN BAĞIŞINDA VATANDAŞLARIMIZIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ' Türkiye'de 30 bin civarında böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cabir Alan, "Yıllık nakil yapılan hasta sayısı bin 500 civarındadır. Her yıl 27 bin civarında hasta diyalize girmeye devam etmektedir. Diyaliz geçici bir tedavidir. Nihai tedavi böbrek naklidir. Ancak böbrek nakli bağışı yetersiz olduğundan hastalar hayatını devam ettirmek için diyalize bağlanmak zorunda. Bu süreçte hastalar hayatlarını ikame ettiriyorlar, ama uzun dönemde diyalizin bir takım sıkıntılarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Özellikle pıhtı atarak kalp krizi, beyin kanaması, solunumsal problemlerden dolayı ilk yıl yüzde 10 hasta hayatını kaybetmektedir. 5 yıl içinde bu hastaların yarısı hayatını kaybetmeye devam etmektedir. Türkiye'de diyabet, tansiyon gibi diyalize giren hasta sayısı 80 bin civarındadır. Bu sayı her yıl 4-5 bin civarında artmaktadır. Bağış oranı düşük olduğu için hastalar hayattan kopuk bir şekilde yaşıyorlar. Ben vatandaşlarımızdan organ bağışı konusunda destek vermelerini rica ediyorum" dedi.

'GEZEBİLECEĞİM, İSTEDİĞİMİ YAPABİLECEĞİM' Emekli olduktan sonra eşi ile Çanakkale'ye yerleşip bir ev aldıktan sonra rahat yaşam sürme hayalini böbrek yetmezliği nedeniyle gerçekleştiremediğini belirten Hatice Karaman, "Gezemiyorum, bir şeyler yiyip, içemiyorum. Çocuklarımla, torunlarımla zaman geçiremiyorum. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle bunları kısıtlı olarak yapabiliyorum. Böbrek nakli için bağış yapan aileden Allah razı olsun. Sağlığıma kavuştum. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Gezebileceğim, yiyip içebileceğim, istediğimi yapabileceğim. Sağlığıma kavuşmamda pay sahibi olan hocalarıma, hemşirelere, hepsine çok teşekkür ederim. Benimle çok iyi ilgilendiler, çok memnunum. Sayelerinde bir hafta içinde sağlığıma kavuştum" diye konuştu. Hatice Karaman'ın, böbrek nakli ameliyatı sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu. Görüntü Dökümü

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-ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden görüntü.

-Böbrek Nakli olan Hatice Karaman'dan genel ve detay görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan açıklama görüntüsü.

-Böbrek Nakli olan Hatice Karaman açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

Görüntü süresi 3 dakika 47 saniye. 420 MB.

=================================================== 4)KANSER HASTALARI ERKEN TEŞHİS İLE SAĞLIKLARINA KAVUŞUYOR KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan 25 yataklı Onkoloji ve Hematoloji Ünitesi'nde hastalar erken teşhisle sağlıklarına kavuşuyor.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan 25 yataklı Onkoloji ve Hematoloji Ünitesi'nde hastalar tedavi görüyor. Uzm. Dr. Gökmen Umut Erdem, Uzm. Dr. Esma Türkmen Bekmez ve Doç. Dr. Dinçer Aydın denetiminde erken teşhis ile kanser hastalığını yenerek tekrar hayata tutunuyor. Yaklaşık 5 ay önce meme kanseri olduğunu öğrenen 73 yaşındaki Ruhigül Balkan, "5 aydır buradayım. Allah'ıma şükürler olsun, doktorum çok iyi bir doktor. Kısmet olursa 3 ay sonra ameliyata gireceğim. Durumum şu an çok iyi. Kitle eridi. Çok rahatım. Mayıs ayında, oğlum telefon edip 'Anne bir onkolojiye git. Bu hafta kanser haftası bir kendini kontrol ettir' dedi. Başka bir hastanedeki onkolojiye gittim. Baktılar, hiçbir şey yok dediler. Ramazan ayında göğsümde bir beze çıktı. Buraya geldim. Doktorlar ameliyat edelim dediler. Kan tahlilime baktıktan sonra onkolojiye gitmem gerektiğini söylediler. Hızlı yayılan kötü huylu bir hastalık ama erken teşhis dediler. 5 aydır da bununla uğraşıyorum. Ama 2 ay sonra ameliyata gireceğim. Ondan sonra da normal kontroller yapılacak. Doktor göğsümün alınacağını söyledi." dedi.