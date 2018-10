DHA YURT BÜLTENİ 7

?Mobilya Firması sahibi Şemi Savaşçı tarafından üretilen Apollon modeli, giyinme odasını yatak odası ile birleştirdi. Savaşçı, Türkiye’de ilk olarak üretilen bu ürünün, özellikle fuara gelen Arap müşterilerin gözbebeği olduğunu söyledi. Yatak ve giyinme dolabının tek bir konseptte birleştirildiği modelde, yatak odasında olabilecek her şey var. Komidin, oda görünümlü giyinme dolabı ve yataktan oluşan ürün, fuara gelenlerin ilgi odağı oldu. Ürün ile ilgili bilgiler veren Şemi Savaşçı, "Yeni fuarımız için Apollon modelimizi geliştirdik. Bu modelimizde 16 metrekareye sığabilen giyinme odalı bir yatak odası ürettik. Türkiye’de bir ilk. Giyinme odasını yatak odasıyla birleştiren ilk firmayız. Ürünle alakalı patentimizi aldık, faydalı ürün olarak belirlendi. Ürünümüz 16 metrekare kadar küçük bir alana sığıyor ve içerisinde çok rahat gezilebiliyor. İçindeki komidinler haricinde yardımcı komidinler var, şifonyerimiz var, pufumuz var. Artık yatak odasındaki mantığın giyinme odalarıyla birlikte değişmesiyle alakalı ne yapabileceğimizi düşündük, giyinme odasını yatak odasıyla birleştirdik. En azından giyinme odası olmayan evlerde, alternatif olarak kullanılabilecek bir yatak odası ürettik" dedi.

'O NESLİ KAYBETSEYDİK, BURSA İPEĞİNİ KAYBEDECEKTİK'

Projeye başlarken büyük çekincelerinin olduğunu belirten Mehmet Ünal, "Bu projeye 5 yıl önce başladık. Açıkçası korkarak başladık. Korkumuz da şuydu. Bursa'da bir ipek hafızası vardı. Bu hafıza yaklaşık 75 yaşın üstüne çıkmıştı. Eğer bu proje biraz daha geç kalmış olsaydı ve o nesli kaybetseydik, Bursa ipeği ile ilgili her şeyi kaybedecektik. Çünkü yazılı bir arşivimiz yok. Osmanlı her zaman stratejik ürünlerini usta çırak ilişkisiyle devam ettirmiştir. 5 yıl önce başladığımızda bu hafızayı gelecek kuşaklara aktarmak için uğraştık. Bu 2 yılımızı aldı. Artık üretimini yaptığımız bütün ürünler bu yeni nesil tarafından yapılıyor. Bu proje dağ ilçeleri için çok faydalı. Çünkü 12 ay boyunca kadınlarımız orada bir meslek karşılığında gelir elde edebiliyorlar. Şu an yaklaşık 300 kadın bu işten ekmek yiyor" şeklinde konuştu.

'BURSA İPEK HALISINI İHRAÇ EDİYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu 'Bursa İpeği Hayat Buluyor' projesi çatısı altında dut bahçeleri de oluşturduklarını belirten Ünal, "Bizim yaptığımız ürünler dut bahçesinden başlayıp nihai ürüne kadar ki ürünler. Tabii ipek halı kıymetli bir ürün. Sanatın doruk noktası. Alıcısı da zengin insanlar oluyor. İpek insan ihtiyaç sıralamasında 52'nci sırada geliyor. Şu an ürünlerimiz Amerika'ya, Avustralya'ya, Fransa'ya ve Japonya'ya gidiyor. İç pazarda da talep görüyor. Sonuçta proje olduğu için karsız yapıyoruz. Ne satılırsa dağ yöresindeki kadınlarımıza dokuyucu ücreti olarak veriyoruz. İpeğin de borsası var. İpek halının piyasası nerede, kime, hangi hikayeyle sattığınıza bağlı. Aslında fiyat belirleyen odur. Mutlaka ardında bir hikaye olması lazım. Çünkü insanların ipek halı almak için bir ihtiyacı yok. Ancak ipek halı ile bir bağ

kurarsa o zaman satın alıyorlar. Bizim elimizde de çok büyük bir hikaye var. Ta Osmanlı'dan beri geliyor. Bizden çıkan ipek halının metrekare fiyatı 10 bin 500 lira artı KDV" dedi.