DHA YURT BÜLTENİ 7 Atatürk büstünü söküp, kıran şüpheliler suçüstü yakalandı ANTALYA'da, Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp, tahrip eden 4 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis, kısmen zarar gören büstü tamir edip, yerine taktı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, okul bahçesindeki hareketliliği fark edince kontrol etti. Bahçeye giren polis, Atatürk büstünü söküp, yere atarak kırmaya çalışan Celil K.(25), Ramazan M.(30), Orhan D.(32) ve Murat K.'yi(25) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. Olay yerinde kalan bazı polis memurları kısmen zarar gören büstü onararak, yerine taktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

Polis, şüphelilere ait kamyonete de el koyarak otoparka çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkması

- Birlikte ekip arabasına yürümeleri

- Zanlıların yüzünü saklamaya çalışması

- Vatandaşları kafanı kaldır diye bağırması

- Zanlıların ekip arabasına binmesi ve aracın hareket etmesi '99 MB// 53 SN'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera BERKAY KUNT/ANTALYA,(DHA) ====================================== Atatürk, Antalya'da törenle anıldı ANTALYA'da Atatürk'ü Anma törenlerinde Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk koyduğu resmi törenin ardından CHP, meslek ve sivil toplum örgütleri de Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Siren sesiyle birlikte denizde yüzenler ve otobüste yolculuk edenler, ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü nedeniyle Antalya Valiliği'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlar katıldı. Resmi törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya milletvekilleri Ak Partili Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP'li Aydın Özer ve Rafet Zeybek, İYİ Partili Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü yöneticileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin sona ermesinin ardından ise CHP, Atatürk Düşünce Derneği (ADD), Eğitim İş, Antalya Barosu, çok sayıda meslek odaları ve sivil toplum örgütü adına da Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Atatürk'ün dev posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı önünde de iki meşale yakıldı.

ÇELENK TEPKİSİ

Diğer çelenklerin konulmasının ardından ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul birer açıklama yaptı. ADD Başkanı İbrahim Daş, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Antalya Valiliği'ne çelenk koymak istediklerini belirten bir dilekçe verdiklerini söyleyerek, "Bize 'çelenk sunabilirsiniz' denilmesine rağmen bugün çelenkler resmi törene dahil edilmedi, engellendi. Bu anlamda kınıyorum. Burada 150'ye yakın kurumun getirdiği çelenklerin resmi törene dahil edilmesi ve 'diğer çelenkler' diyerek anons edilmesi gerekiyordu. Geçmiş yıllarda yapıldığı gibi. Bu uygulama ilktir ve esefle kınıyoruz" dedi.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını özlemle, saygıyla ve rahmetle andıklarını belirten CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Türkiye Cumhuriyetini Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde laik, demokratik bir hukuk devleti yapmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu. DENİZDE SAYGI DURUŞU

Diğer yandan saat 09.05'i gösterdiğinde kentin pek çok noktasında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Konyaaltı sahilinde yüzenler siren sesiyle birlikte denizin içinde saygı duruşunda bulunurken, sahilde balık tutanlar da siren sesiyle ayağa kalktı.

Kaleiçi yat Limanı'nda ise balıkçılar ve vatandaşlar siren sesiyle birlikte bulundukları yerlerde saygı duruşunda bulundu.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Muratpaşa ilçesinde ise bir belediye otobüsündeki yolcular ise siren sesiyle birlikte ayağa kalkıp ayağa kalktı. Otobüsü durduran şoför de saygı duruşunda bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhuriyet Meydanı genel görüntü

- Siyah tişörtlü öğrencilerin ellerinde Türk bayrağıyla yürümesi

- Cumhuriyet Meydanı havuz ve bayrak kadrajlı detay

- Meydana girişlerde polisin üst araması ve güvenlik bariyeri

- Antalya Valiliği, Antalya Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelenk sunumu

- Sirenler eşliğinde saygı duruşundan detaylar

- Akdeniz Bölge Bandosu İstiklal Marşı okuması ve bandodan detay

- Meydandaki Atatürk Anıtı'ndan detay

- Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş çelenk krizi açıklaması

- STK'ların çelenklerini sunması

Kaset durumu: link geçildi 2,44 DK///298 MB---- HD----

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ====================================== Dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacak

ÇORUM’un Boğazkale ilçesinde, İzmir merkezli bir firmanın kendisine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkarmasının ardından, bölgede işleme tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. Mali değerinin 174 milyon dolar olan bakır rezervine rastlanmasın ile ilgili olarak konuşan Boğazkale İlçe Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, “Bu bizim için sevindirici bir haberdir. Türkiye'de hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan bölgemizin bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu" dedi. Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıran İzmir merkezli firma, Çorum’un Boğzakale ilçesinde dev bir kaynağa ulaştı. Saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit edildi. Tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğu öğrenildi. Alman şirketi, bakır rezervinin mali değerinin 174 milyon dolar, yani günlük kurla 945 milyon TL olduğunu rapor etti. İşletme ve maliyet hesaplarını da yapan şirket, 10 yıl sürecek üretim safhası sonunda tüm üretim masrafları çıktıktan sonra madenin 96 milyon dolar (521 milyon TL) kar edebileceğini raporladı. Dev bakır rezervinin otaya çıkmasıyla, bölgeye işleme tesisi kurulması için çalışmalara başlanılacağı belirtildi.

‘SEVİNDİRİCİ BİR HABER’

Boğazkale İlçe Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, bölgelerinde bakır rezervine rastlanılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Tangazoğlu, ilçenin tarihi ve turistik açıdan önemli bir yerleşim yeri olduğunu, aynı zamanda nüfus bakımından da Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olduğuna dikkati çekti. Tangazoğlu, "İlçemiz sınırları içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 174 milyon dolar değerinde 2.7 milyon tonluk bakır rezervine rastlanmıştır. Bu bizim için sevindirici bir haberdir. Türkiye'de hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan bölgemizin bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu. İlçemiz yaz aylarında çok hareketli olsa da kış aylarında nüfus bin 500'e kadar düşüyor. Bu bakırın işlenmesiyle artık ilçemizde turizm ile birlikte inşallah sanayi de gelişecektir. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorumödedi. İlçe sakinleri de, bakır rezervinin işlenmesi için kurulacak tesisin istihdam açısından olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakır rezervine rastlandığı bölge

-Boğazkale Belediye Başkanı açıklama

-ilçeden görünüm -Detaylar (SÜRE: 4 Dk ) (BOYUT: 420 MB) ====================================== Erzade nine Atatepe’ye çıktı, saygı duruşunda bulundu ARTVİN'de 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’ye Türk bayrağı ile gelen Erzade Yalçıntaş (95), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'ini yıl dönümünde Artvin'de saygıyla anıldı. Bölgede Cerattepe olaylarının simgesi haline gelen Erzade Yalçıntaş (95) da ilerleyen yaşına rağmen, eline aldığı Türk bayrağıyla Artvin'deki Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı'nın önüne geldi. Her 10 Kasım’da Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Erzade Yalçıntaş, “Atatürk bize Türkiye’yi armağan etti, Cumhuriyeti kurdu. Askerin arkasında, yanında değil, önünde göğsünü siper etti ve zafer kazandı. Düşmanı püskürttü, denize döktü. Türk milletinin bu günlere gelmesine sebebiyet veren Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Buradan Türk milletine sesleniyorum; gelecek nesillere Atatürk’ün kim olduğunu doğrusuyla tanıtsın. Ömrüm yettikçe anma törenlerine geleceğim" dedi.

Genç Kızılay topluluğu da 10 Kasım’ı Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek geçirdi. Kızılay ve Türk bayraklarıyla Atatepe’ye çıkan Kızılay topluluğu üyeleri, burada saygı duruşu bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atatepeden görüntü

Erzade ninenin saygı duruşu

Detaylar HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) ====================================== Hatay'da inşaat alanında göçük; 15 yaşındaki çocuk yaralandı KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan 15 yaşındaki Selami Gürbüz yaralı olarak kurtarıldı.

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi 639 Sokak'taki bir inşaat çalışmasının yapıldığı kazı alanında bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İş makinelerinin çalıştığı bölgede oluşan göçükte, Selami Gürbüz, toprağın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla toprağın altından çıkarılan Gürbüz, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ====================================== Parkomat görevlisine park dayağı SAMSUN'da parkomat uygulamasını yürüten saha görevlisi Cavit Ölmez, otopark makbuzuna itiraz eden bir sürücünün saldırısına uğradı. Tekme tokat yerlerde sürüklenen Ölmez, kendisine saldıran vatandaşın elinden çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsun'da 'Parktek Otopark' işletmeciliği tarafından işletilen parkomat uygulamasını sahada yürüten görevli Cavit Ölmez, caddeye park eden bir araca ücret makbuzu yazdı. Ancak makbuz yazıldığını gören sürücü, duruma tepki gösterip Ölmez'e tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek Ölmez'i kurtardı. Darp edilen parkomat görevlisi Ölmez, "Şahıs aracını bırakıp markete gitmiş. Normal nizamı park etmiş. Ben park ücreti olarak tespit tutanağı yazdım. Geldi neden yazdın diye bana tekme attı. Olay bundan ibaret. Benim ilk defa başıma geliyor. Bu durumu önce amirlerime taşıyacağım sonra da şikayetçi olacağım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Tatışma anı ve parkomat görevlisi Cavit Ölmez konuşma Çevredekilerin olaya müdahale etmesi HABER KAMERA: Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - ====================================== Niğde’de Atatürk özlemle anıldı NİĞDE’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 80. yılı düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saatlerin 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra program Niğde Kültür Merkezinde devam etti. Kültür Merkezinde öğrencilerinin okuduğu şiirler ve hazırladığı oratoryo büyük alkış aldı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından anma programı sona erdi. Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Görüntü dökümü --------------------------

-Atatürk anıtına çelenlerin sunulması

-Saygı duruşunda bulunulması

-Detay görüntüler

-Kültür merkezinde anmalardan görüntü

-Atatürk sergisinin gezilmesi

Süre:01'49" Boyut:115 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ====================================== Van'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da ilk kez yapılan Endoskopik Timpanoplasti ameliyatıyla, işitme kaybı yaşayan Yeter Uzunyay (25), sağlığına kavuştu. 10 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulduğunu söyleyen Uzunyay büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Çaldıran ilçesinde oturan 4 çocuk annesi Yeter Uzunyay, işitme kaybı nedeniyle geçen hafta Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. KBB uzmanı Opr. Dr. Yaser Sait Çetin tarafından muayene edilen Uzunyay'ın sol kulağında işitme kaybı olduğu belirlenip ameliyat yapılmasına karar verildi. Opr. Dr. Çetin tarafından Edoskopik Timpanoplasti ameliyatı yapılan Uzunyay, sağlığına kavuştu. Yeter Uzunyay, 10 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Opr. Dr. Çetin'e teşekkür etti. Edoskopik Timpanoplasti ameliyatının Van'da ilk kez yapıldığını belirten Opr. Dr. Çetin, bu ameliyatın dünya çapında giderek yaygınlaştığını söyledi. Opr. Dr. Çetin, "Hastanemizde ilk kez başarılı bir ameliyat yaptık. Endoskopik olarak kulak kemikçiği içerisindeki bir patolojiyi düzelttik. Kemikçiler hareketsizdi. Hasta bu nedenle duymuyordu. Bu nedenle hastaya endoskopik ameliyat yaptırdık. Bu ameliyatın avantajı herhangi bir kesi olmadan, kulak içine girerek zarı kaldırıp, kemikçik zinciri sağlayıp, daha sonra müdahale etmektir. Endoskopik ameliyatlarda sonra hastaların az yatıyor, daha az kanama oluyor" dedi.

'BAŞARILI AMELİYAT' Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Parlak ise, Endoskopik ameliyatın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de bir ilk olduğunu belirterek, "Bu yöntem hastanemizde sol kulağında işitme sıkıntısı yaşayan bir hastamıza uyguladı. Bu ameliyat çok başarılı oldu. Hastamız, 10 yıldır sol kulağında işitme sıkıntısı yaşıyordu. Bunun için Ankara ve İstanbul gibi kentlere yönlendirilmişti. Bu da hasta için ekonomik kayıplara sebep oluyor. Biz hastanemizin bütün imkanlarını kullanarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanemiz bin 500 yataklı ve tam donanımlı bir hastane" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kulak ameliyatı olan Yeter Uzunyay'ı serviste ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak ve KBB uzmanı Opr. Dr. Yaser Sait Çetin

-Uzunyay'ın emaliyat olan sol kulağını kontrol eden Dr. Çetin

-Detaylar

-Uzunyay ile röportaj

-Dr. Çetin ile röportaj

-Başhekim Parlak ile röportaj

-Detaylar

-Doktorlar poliklinikte çıkarken

-Hastaneden genel görüntü