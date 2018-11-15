DHA YURT BÜLTENİ 7

1)SİVAS'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen askeri araçtaki 5 asker yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı askeri araç kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- 2)BURSA' DA TARİHİ AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTI ursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile ambulans ekibi sevk ediliyor ..Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta tarihi bir evde yangın çıktı. Kayhan Çarşısı'nın hemen yanıbaşındaki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk ediliyor

GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR

BURSA/DHA ==================================================== 3)DOĞU KARADENİZ'DE KAR ETKİLİ OLUYOR DOĞU Karadeniz'de, soğuk hava dalgasıyla beraber gelen kar, birçok ili etkilemeye başladı. Etkili kar yağışı nedeniyle 45 köy yolunun kapandığı Bayburt'ta okullar tatil edilirken, Gümüşhane'de de 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü. Sahil kesimde yer yer sağanak etkili olurken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Gümüşhane'de etkisini gösteren kar nedeniyle 18'i merkez toplam 80 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Bayburt'ta da yoğun kar nedeniyle yaklaşık 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare, belediye ve Kara Yolları yetkililerinin bölgede kapanan köy yollarını ulaşama açmak için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bölgede gece boyu süren kar nedeniyle Rize-Erzurum sınırındaki Ovit Dağı ile Kop Dağı geçitlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

AÇ KALAN TİLKİLER EVLERE DADANDI

Bölgede etkisi altına alan kar yağışı, hayvanların yüksek kesimlerdeki ormanda yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Trabzon'un Hayrat ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler Mesoraş Yaylası'ndaki evlerde yiyecek aradı. Tilkilerin bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rize'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda bazı derelerin donduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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Bölgeden kar görüntüsü

Drone görüntüsü

Donan göl ve çevresinden görüntü

Tilkilerden görüntüler (Haber-KAMERA: Sinan UÇAR- Murat SÖYLMEZ- Yalçın ŞAHİN/TRABZON, GÜMÜŞHANE, RİZE, (DHA)- ===================================================== 4)PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI ADIYAMAN'da, park halinde bulunan motosiklet alev alev yanarak hurda yığınına döndü.

Olay, gece geç saatlerde Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Gürbüzcan'a ait 02 AY 102 plakalı park halindeki motosiklet bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve demir yığınına dönen motosiklet yangınının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yanan motosiklet

- Motosikletten alevler yükselmesi

- İtfaiye ekipleri

- Ekiplerin motosikleti söndürmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB ======================================================