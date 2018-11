DHA YURT BÜLTENİ 7

Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) organları bağışlandı. Anne Ayşe Kocapınar kızının vasiyetini yerine getirdiklerini söylerken baba Okan Kocapınar ise sürücünün serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Biz onu vicdanımızda mahkum ettik" dedi. AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 14 Kasım Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Kocapınar'a, C.D.'nin (23) kullandığı 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kocapınar için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aslıhan Kocapınar, AÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocapınar'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. ORGANLARIYLA HAYAT VERECEK Kazayı haber alarak Antalya'ya gelen Aslıhan Kocapınar'ın ailesi organlarını bağışladı. AÜ Hastanesi'nde yapılan operasyonla Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Kocapınar'ın karaciğeri, İzmir'de nakil bekleyen 28 yaşındaki erkek hastaya, böbrekleri ve korneaları ise AÜ Hastanesi'nde belirlenecek hastalara nakledilecek. SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST Aslıhan Kocapınar'a çarpan sürücü C.D., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. C.D., ifadesinde, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında seyir halindeyken Aslıhan Kocapınar'ın yolun karşısına geçtiği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Kocapınar'ı korna çalarak uyarmaya çalıştığını ifadesinde anlatan C.D., "Ancak kulağında kulaklık vardı. Sanırım korna sesini duymadı. Çabalarıma rağmen kurtaramadım ve kaza meydana geldi. Hemen durup yardım istedim. Hastaneye kaldırılmasını sağladım. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dedi. 'SÜRÜCÜYÜ VİCDANIMIZDA MAHKUM ETTİK' İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morga gelen Kocapınar'ın babası Okan, annesi Ayşe, ablası Ayşenur ve kız kardeşi Lamiya Kocapınar, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve çocukları kızının arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan baba Okan Kocapınar, "Aslıhan'ımız öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Kızımın vasiyetini yerine getirdik ve organlarını bağışladık. Daha önce annesiyle yaptığı bir sohbet sırasında, 'Anne öldüğüm takdirde organlarımı bağışlayın' demiş. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik" dedi. Okan Kocapınar, sürücünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını da hatırlatarak, "Biz onu vicdanımızda mahkum ettik" dedi. 'ORGANLARIMI BAĞIŞLAYIN VASİYETİ' Aslıhan'ın 3 çocuğundan ortancası olduğunu belirten anne Ayşe Kocapınar ise "Kızımın yaşamını yitirdiği bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin. Bu talihsiz olayın yaşanmasından çok önce Aslıhan bir sohbet sırasında organ bağışının öneminden bahsederek, 'Benim vasiyetimdir, organlarımı bağışlarsınız' demişti. Biz de bunu yerine getirdik" diye konuştu. MİMARLIK FAKÜLTESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi daha sonra morgdan alınarak AÜ Mimarlık Fakültesi'ne götürüldü. Tören sırasında baba Okan Kocapınar, kızının arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderildi. Törenin ardından baba Kocapınar, kızının kullandığı mimarlık malzemelerini öğrencilerin kullanması için fakülteye bağışladı. ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI Diğer yandan, Kocapınar'ın beyin ölümünün ardından Akdeniz Üniversitesi yönetimi de başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Mimarlık fakültesi öğrencimiz Aslıhan Kocapınar geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiştir. Ailesinin, sevenlerinin ve üniversitemizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. Akdeniz Üniversitesi olarak derin üzüntü içindeyiz." ifadelerine yer verildi. SOSYAL MEDYADAN TEPKİ Olaya tepki gösteren üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada '#aslıhankocapınar' başlık etiketiyle kampanya başlattı. Öğrenciler daha önce de bölgede kazaların yaşandığını ve üst geçit yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Aydın'ın Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Afyonkarahisar'da 36 fotoğraftan oluşan kişisel fotoğraf sergisi açtı. Afyon Frig Fotoğraf Derneği'nin daveti üzerine Afyonkarahisar'a gelen 35 yıllık fotoğraf tutkunu Aydın'ın Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Kayseri'nin Erciyes ilçesindeki yılkı atlarının yer aldığı 36 fotoğraftan oluşan kişisel sergisini bir alışveriş merkezinde açtı. Serginin açılışına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Özçelik ve dernek üyeleri katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini kesti. Kaymakam Soley kişisel fotoğraf sergisini Vali Tutulmaz ve açılışa katılanlara gezdirerek, fotoğraflar hakkında bilgiler verdi. Soley, fotoğrafların yer aldığı kitapçığı Vali Tutulmaz ve Başkan Çoban'a takdim etti. 4 YILLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ 35 yıldır farklı bölgelerde fotoğraflar çektiğini söyleyen Kaymakam Ahmet Soley, Dernek Başkanı Murat Özçelik'in daveti üzerine Afyonkarahisar'da sergi açtığını aktardı. Soley, "35 yıldır fotoğrafla iç içeyim. Bir amatör olarak fotoğrafçılığı sürdürüyorum. Bugüne kadar birkaç sergim oldu. Şimdi de Erciyes yılkı atlarını beğeniye sunduk. Erciyes yılkı atları 4 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Sergi aslında 50 fotoğraflıktı ve şu anda burada 36 fotoğraf var" dedi. Vali Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Soley'in bulunduğu yerleri gözlemlemesinin yanı sıra fotoğraf çekerek kayıt altına aldığını söyledi. Bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceklerinin vurgulayan Vali Tutulmaz, şöyle konuştu: "İlimiz her geçen gün değişik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl bildiğiniz üzere Foto Fest yapmıştık. İlimizin güzelliklerinin bir kısmını fotoğraflatmıştık. Önümüzdeki yıl da aynı festivali devam ettireceğiz. Değerlerimizin piyasaya çıkarılması için bu etkinlikler önemli. Diğer bir husus da özellikle mülki idare amirlerinin meseleye bakışıyla da doğrudan ilgili. Ahmet Soley Bey bulunduğu yeri sadece gözlemlememiş ayrıca bunu kayıt altına da almış. Kendisini burada tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Benzer yeteneği ve ilgisi olan arkadaşlarımızın da bu tür etkinliklerde bulunmasını tavsiye ediyoruz."

Bakan Soylu: Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek borcumuzdur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'deki teröristlerin leşlerini getirip milletin önüne sereceklerini belirterek, "Hiç merak etmesin aziz milletimiz, Kandil'dekilerin leşlerini getirip milletimizin önüne sermek bizim borcumuzdur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki AFAD Kırkpınar merkezinde düzenlenen 'AFAD Başkanları Toplantısı' programına katıldı. Afete hazırlık projesi kapsamında burada kamp yapan 81 il müdürüne hitap eden Soylu, Türkiye'nin afete hazırlık konusunda ne durumda olduğunu anlattı. Bakan Soylu, terör konusunda harekatların sürdüğünü belirterek, "Komisyon toplantısına gittik, hazırlıklı gelmişler. Bizi kum torbasına çevirecekler. Söylediği sözü görüyor musunuz? Afrin işgali diyor. Halbuki Afrin'i işgal değil. Biz öldürülen terörist sayısını verince yurt içi harekatlarda bu kadar terörist öldürülmüş, 'Siz işgalcisiniz' dediler. Kendi toprağımızda bizi işgalci olarak nitelediler. Yine aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman bize şunu söylediler, 'Siz muhalifleri öldürdünüz' dediler. Yasal bir meşruiyet sağlamaya çalıştılar. Hem uyanık olmalıyız, cümleyi bile aradan kapmalıyız kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle bir meşruiyet alanı bu topraklarda sağlamamalıyız. Sonra sen bakansın işte burası yasama sen yürütmesin burada konuşamazsın. Bakan olsam da ben bu memleketin evladıyım. Şehitlerimiz gazilerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağında kan üzerinden özgürlük sağlanmış. Kanla sulanmış memleket kolay bir iş değil bu. Fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyebilecekler, orada oturmuş canlı yayın yapıyor telefonundan facebook'tan Kandil'e yayın yapıyor, demek istiyor ki beni buraya atadınız sizin adınıza buradaki görevi yerine getiriyoruz. Hiç merak etmesin aziz milletimiz, Kandil'dekilerin leşlerini getirip milletimizin önüne sermek bizim borcumuzdur." dedi.

Türkiye'nin turizm konusunda bu yıl rekora gittiğini belirten Bakan Soylu, Antalya'da bu sezon 12 buçuk milyon turistin ağırlandığını ifade ederek, "Bu coğrafyada bize adım attırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ayakta duruyoruz etrafımız yangın ama Türkiye istikametine hedeflerine birçok saldırıya rağmen hamdolsun ki yürüyor. Turizmde tarihi bir rekor kırıyoruz. Antalya 12 buçuk milyonla tarihinin en üst noktasına geldi. Ellemek için, bozmak için her şeyi yaptılar." diye konuştu.

Ülkede daha önce çağrıların yüzde 50'ine cevap verildiğini ve bu oranı yüzde 97'ye yükselttiklerini belirten Bakan Soylu, dünyanın peşinde koştuğu bir 112 yazılımının geliştirildiğini kaydederek şöyle dedi:

"Alo 199 çağrı merkezini güçlendirdik. Çağrının yüzde 50'sini karşılayabiliyorduk, bir vesileyle öğrendim, dün akşam aldığım rakam ise yüzde 97'dir, bize yeterli. Acil müdahale imkanlarının gelişmesi ambulans ve diğer ekipmanlarımızın modernleşmesi, acil müdahale hatlarının kalitesinin artmasıyla merkezlerin sayısının artmasıyla kazaya müdahale süremiz kısaldı. Bu da ölüm rakamlarını azaltıcı bir etki ortaya koymuş oldu. Sadece orda değil, 112 merkezlerimizi de iyi bir noktaya taşıyoruz. 16 tane 112 acil iletişim merkezimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, şu anda sayımız 44. 2019 yılı sonunda tamamlayacağız ve Türkiye artık tek bir acil çağrı merkezini arayacak o da 112. 155 ayrı, diğerleri ayrı acil çağrı için bu konuda sürekli ödül alan 2'nci nesil bir yazılım da oluşturduk. Hakikaten çok modern bir noktadayız. Bir çok ihraç maddemiz var. Merak ediyorum biz bunu neden bizden az gelişmiş ülkelere ihraç etmiyoruz. Çok gelişmiş ve bütün dünyada şu anda bizim yazılımızın peşinde koştuğu 112 ikinci nesil yazılımımız var. Burada Avrupa'da ilerde olduğumuz çok noktada var. Bu yazılım sistemimizi de bir ihraç kalemi olarak düşünmek durumda olacağız."

Bakan, acil durum ekiplerinin bu yıl 10 ayda bin 284 olaya müdahale ettiğini söyleyerek, "Türkiye bugün Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem ağına sahiptir. 10 ay itibariyle deprem kaydımız oldu. Sadece deprem değil heyelan da. AFAD, afet yönetimi konusunda çok önemli açığı kapattı. Sürekli kendini geliştirerek, birçok hayatı kurtarmaya çalıştı. Ülke genelinde 25 adet lojistik 30 adet de merkez depomuz var. 1812 arama kurtarma personelimiz var. 2017 yılında toplam bin 465 olaya müdahale edildi. Bu yılın ilk 10 ayında bin 284 olaya müdahale edildi. 11 bin acil durum toplanma merkezimiz var. Bunu sosyal medya üzerinden yaymamız lazım. Okul bahçelerinde çadırların nasıl kurulacağını afet ile nasıl müdahale edileceğini öğreteceksiniz. Çağrının yüzde 50'sini karşılayabiliyorduk. Şuanda yüzde 97'sini karşılayabiliyoruz. Bu coğrafya deprem riski taşıyan bir coğrafya. Hazırlıklı olmak, analizler yapmak, insanımızı eğitmek bizim tasarrufumuz dahilindedir. Bizler bugün doğruları yapacağız. Bizden sonraki nesiller çok daha doğru işler yapacak. 1999'da depolar açısından yaşadığımız şoku artık milletimize yaşatmamız gerekir. Burada kaçamayacağımız bir gerçek var, Türkiye bu coğrafya deprem, sel ve heyelan riski barındıran bir coğrafyadır. Buna yapacak maalesef bir şey yok ama hazırlıklı olmak risk analizleri yapmak, gözlem yapmak ve bu konuda etkin diğer kurumlarla irtibat halinde olma ve insanımızı eğitmek bizim tasarrufumuzdur. Bugün işinize göstereceğiniz hassasiyet bugünün insanlarının hayatlarını kurtarmak değildir." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından AFAD merkezindeki acil müdahale araçlarını inceleyip görevlilerden bilgi aldı. Bakan Soylu, Mardin'de şehit olan kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün Arifiye ilçesindeki baba evini ziyaret etti. Bakan Soylu, kaymakamın babası Asım Safitürk ve ailesine şehidin şehadetinin yıl dönümünde sabır diledi.

SENDİKA BAŞKANININ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu'yu taziye evinin önünde Abdullah Karacan'ın damatları karşıladı. Bakan Soylu'ya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İl Müftüsü Yusuf Doğan eşlik etti. Bakan Soylu, Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, kızları Tuğba ve Büşra Karacan, Ebru Tarıkahya ve Esra Aktaş'a başsağlığı dileğinde bulundu