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DHA YURT BÜLTENİ-7

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

1)VAN'DA PKK'YA AİT SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ  VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün yere gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi kırsalında şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Kerem Aydın operasyon düzenledi.

1)VAN'DA PKK'YA AİT SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün yere gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi kırsalında şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Kerem Aydın operasyon düzenledi. Vatandaşların Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yere gömülmüş vaziyette, 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 uyku tulumu, 1 sırt çantası ve 2 takım terörist kıyafeti ele geçirildi.

Görüntü Dökümü
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-Arazide arama yapan jandarma
-Ele geçirilen malzemeler ve silahlar
-İmha edilen patlayıcı

VAN,(DHA)

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2)ANNESİNİN DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ EMİNE PINAR'IN CENAZESİ BABASINA TESLİM EDİLDİ

ADANA’da annesi tarafından dövülerek öldürülen 1 yaşındaki Emine Pınar Korkmaz’ın cenazesi, morgda yapılan otopsinin ardından babası İlhami Korkmaz (47) tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.Olay, dün gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Korkmaz’ın imam nikahlı yaşadığı üçüncü eşi Aysel Yıldırım (23), kendisine yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getirerek eşinden olan ilk çocuğu Emine Pınar Korkmaz’ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Aysel Yıldırım polislerin arasında, gazetecilere yaptığı açıklamada “Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versinö dedi. İlhami Korkmaz’ın, ilk eşinden boşandığı ancak ilişkisine devam ettiği, daha sonra başka bir kadınla resmi nikahla evli olduğu, Aysel Yıldırım’la ise imam nikahlı yaşadığı iddia edildi. Minik Emine Pınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün minik Emine Pınar'ın cansız bedenini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gelen babası İlhami Korkmaz, uzun süre göz yaşı döktü. Emine Korkmaz’ın cenazesi, otopsinin ardından babası tarafından kucaklanıp tabuta konularak cenaze aracına yüklendi. Minik Pınar'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi. Aysel Yıldırım'ın ise sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü
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- Olen çoğun babasının ağlaması
- Cenazae arcının görüntüsü
- Cenazenin araca katılması
- Cenaze aracının gidişi
- Adli tıp tabelası

SÜRE:02'14" BOYUT:248 MB
Haber:Kamera-Nuri PİR-Can ÇELİK:ADANA, (DHA)

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3)KUŞ AVINA ÇIKTIĞI ARKADAŞINI VURDU

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, 4 arkadaşıyla birlikte kuş avına çıkan Abdullah Çoban (48), arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, Kandıra Dalca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Çoban, İzmit’ten Kandıra’ya 4 arkadaşıyla birlikte kuş avlamaya geldi. Ormanlık alana giren avcılar kuşları hedef alarak ateş açtı. Bu sırada avcılardan birinin tüfeğinden çıkan saçmalar Abdullah Çoban'ın başına isabet etti. Yere yığılan Abdullah Çoban'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Çoban tedavi altına alındı. Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralının ambulanstan indirilip hastaneye götürülmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan Koyuncu/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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