DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KARADENİZ'DE BATAN GEMİNİN KURTARILAN MÜRETTEBATI TABURCU OLDU

KARADENİZ'de, Samsun açıklarında 7 Ocak'ta batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinden sağ kurtulan 7 mürettebat tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret eden mürüttebatlar, kendilerinin kurtarılma çalışmasını gerçekleştiren ekibe teşekkür etti. Samsun'da 7 Ocak'ta saat 08.10'da kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı ‘Volgo Balt 214’ isimli 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop’tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait iki helikopter ile Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla devam etti.

Saat 09.05'de Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter saat 09.54’de13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 mürettebatın cenazesi helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı’na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaybolan 4 mürettebattan 2'sinin cenazesi de önceki gün bulunarak aynı habtanenin morguna götürüldü. Geminin 3 bin 300 ton kömür yüklü olduğu ve Samsun'daki Yeşilyurt Limanı'na gelmek için yola çıktığı belirtildi. 13 mürettebatın 11'inin Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan uyruklu olduğu ifade edildi.

Kalan diğer iki mürattebat için ise bölgede 1 helikopter ve 2 botla arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kentteki özel bir hastanede tedavi gören 7 mürettebat ise bu gün taburcu edildi. 7 mürettebat ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli konsolos Borys Yasynskyi, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Gemi mürettabatı arama ve kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren görevliler adına Vali Kaymak'a teşekkür etti. Yasynskyi ise "4 kişiyi kaybettiğimizi duyunca çok üzüldük. 7 kişinin ise kurtulduğunu öğrenince sevindik. Olayı haber alır almaz hemen Samsun'a geldim. Çok teşekkür ediyorum herkese profosyonelce ve insanca yardımda bulunuldu. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Kurtarmaya çalışanlar hayatını tehlikeye attı. Türk Devleti'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Kaymak, "Kayıp iki mürüttebatın arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak hava şartları çok kötü. Biz de 7 mürettebatı sağ olarak kurtardığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında Yasynskyi ile 7 mürettebat Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'ne gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten detay

-Konuşmalar

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)