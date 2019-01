DHA YURT BÜLTENİ -7

Ukrayna'da öldürülen Buket, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Ukrayna'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi memleketi Hatay’ın Samandağ ilçesinde gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Ukrayna'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülmüştü. İki genç kızın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, olayın ardından İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Babası tarafından teslim alınan Buket Yıldız'ın cenazesi havayolu ile önce İstanbul'a oradan da yine havayolu ile memleketi Hatay'a getirildi. Cenaze daha sonra karayolu ile Samandağ ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Sabah saatlerinde gözyaşları arasında morgdan alınan Buket Yıldız'ın cenazesi, helallik alınması için dedesinin evine götürüldü. Burada ailesi ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Omuzlarda cenaze aracına konan Yıldız'ın cenazesi kadınların omzunda defnedilmek üzere Samandağ Asri Mezarlığı'na götürüldü. Yıldız, cenaze namazının ardından toprağa verildi.