DHA YURT BÜLTENİ -7

İzmir’de 72 kişiye yönelik FETÖ operasyonu (2)

53 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanması ve örgüt içi izdivaç ile evlenenlere yönelik bu sabah İzmir merkezli, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Burdur, Eskişehir, Kütahya, Manisa olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan, muvazzaf, emekli ve daha önce TSK'dan ihraç edilen binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, astsubaylar ile mahrem ağabey ve ablalardan 53'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 19 şüphelinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi.

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Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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İcra yoluyla babasına götürülmek istenen 11 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan, 2011 yılında 'XL (Extra Large) Model Kraliçesi' olan Gözde Bahadır'ın 11 yaşındaki oğlu, haftada 2 gün görme hakkı bulunan pilot babası tarafından, avukatı ve icra memurları aracılığıyla alınmak istenmesi üzerine evinin penceresine çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Babası ile telefonda görüşen çocuk, gitmemek için direnince avukat ve icra memurları evden ayrıldı.

2011 yılında Türkiye'nin en güzel büyük beden mankeni seçilen Gözde Bahadır (42), 2003 yılında pilot B.Ö.A. (48) ile evlendi. 2010 yılında boşanan çiftin 2008 yılında doğan çocukları B.B.A.'nın velayeti anneye verilirken, mahkeme, çocuğun haftanın 2 günü babası tarafından alınmasına karar verdi. Haftanın 2 günü çocuğunu eski eşinin evinden alan B.Ö.A., bu sırada İ.G.A. ile evlendi. 2014 yılına kadar yasal olarak çocuğunu almaya devam eden baba, çocuğunu uçuşu olduğu günlerde ikinci evliliğini yaptığı eşine bıraktırdı. Ancak 2014 yılının Eylül ayında üvey anneden oğlunu teslim alan Gözde Bahadır, çocuğun yüzündeki fondöteni fark etti. Fondöteni silmesinin ardından da yüzünde morluklar olduğunu gördü.

Gözde Bahadır, babası Şemsettin Bahadır (72) ile birlikte polise başvurdu. Gözde Bahadır hastaneden 'sol göz üstünde ve sağ göz üzerinde çürükler var. Sol kulak kısmında ve karın bölgesinde çürükler var' şeklinde darp raporu alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gözde Bahadır'ın iddiasına göre mahkeme, üvey anne İ.G.S.'ye küçük çocuğu darbettiği gerekçesiyle 3 bin 740 TL para cezası verdi. Yine Gözde Bahadır'ın iddiasına göre eski eşi bu olayın ardından bir daha çocuğunu arayıp, sormadı.

31 Aralık 2018 günü ise mahkemeden, 'çocuğun babası tarafından alınıp, Cumartesi günü teslim edilmesi' yönünde alınan karar tebliğ edildi.

AVUKAT, İCRA MEMURU VE POLİSLE GELEREK ÇOCUĞU ALMAK İSTEDİ

Dün de baba B.Ö.A.'nın avukatı, icra memuru, 2 psikolog ve polisler ile Gözde Bahadır'ın Darıca Bayramoğlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Avukat, mahkeme kararı olduğunu ve çocuğu almadan gitmeyeceklerini söyledi. Eve girerek çocukla görüşen 2 psikolog ise avukat ve icra memuruna 'çocuğun ısrarla babasını görmek istemediğini ve gitmeyeceğini söylediğini' aktardı. Buna rağmen avukat ve icra memuru mahkeme kararı olduğunu, kararı uygulayacaklarını ifade etti. Gözde Bahadır duruma "Çocuğumu bu şekilde ağlatarak götüremezsiniz. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Tutuklayacaksanız, beni tutuklayın, bakın memur beyler de burada, çocuğumu vermiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Anne Bahadır'ın oğlunun, üvey annesi tarafından darp edilmesinin ardından babasına gitmek istemediğini söylemesi üzerine babanın avukatı, 'çocuğun görüşmek istemediğini babasına söylemesi gerektiğini' bildirdi. Gözde Bahadır eski eşini telefonla arayarak, oğlunu babasıyla görüştürdü. Telefonda babasına ısrarla gelmek istemediğini söyleyen B.B.A., "Senin karın beni dövdü. Sen gel buraya, ben gelmek istemiyorum. Sen baba olsaydın beni bir kez olsun arardın. Kaç yıldır bir kez dahi aramadın, hiçbir doğum günümde küçücük de olsa bir hediye dahi göndermedin. Ben seninle gelmek istemiyorum" dedi.

Baba B.Ö.A. ise oğluna, üvey annenin kendisini dövmediğini, takla atarken koltuktan düştüğünü öne sürdü. Baba, "Seni, dövüldüğüne inandırdılar. Ben oraya gelemiyorum. Senin deden, teyzelerin kolumuzu, telefonumuzu kırdılar. Biz saldırıya uğradık, oraya gelemem" dedi.

PENCEREYE ÇIKIP, KENDİSİNİ ATACAĞINI SÖYLEDİ

Avukat ve anne arasındaki tartışma kapı önünde yaklaşık 2 saat sürerken, küçük çocuk, dubleks evlerinin üst katındaki pencereye çıkarak, "Gitmek istemiyorum. Ne yapayım kendimi mi atayım, intihar mı edeyim? Gitmek istemiyorum" diye bağırdı. Dedesi ve annesi tarafından sakinleştirilmek istenilen çocuğu, teyzesi pencereden uzaklaştırmayı başardı.

BABASININ YEMEK VE EĞLENCE TEKLİFİNİ DE KABUL ETMEDİ

Avukatın ikinci kez babasıyla görüştürdüğü çocuk, bir iki saatliğine yemek ve sinemaya gitme teklifini de kabul etmedi.

ÇOCUĞU ALAMADAN OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

11 yaşındaki çocuğa babasının da sürekli ağladığını, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu anlatarak, cep telefonu numarasını bir kağıda yazıp veren avukat, icra memuru ve polisler ile birlikte evden ayrıldı.

Gözde Bahadır, baba ile çocuk arasında ilişki tesisini düzenleyen karara Anadolu Adliyesi'nde itiraz ettiklerini, 6 Şubat günü pedagog ve psikologlar ile yapılacak görüşmenin ardından yeni bir karar alınacağını ifade etti.