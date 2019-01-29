DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ULUDAĞ'DA SÖMESTR YOĞUNLUĞU

KIŞ Turizminin en önemli kayak merkezi olan Uludağ'da tatilciler, sömestr tatlinin keyfini çıkartıyor. Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezinden biri olan Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Birinci ve ikinci oteller bölgesindeki pistler, kayakçılarda dolarken, acemi kayakçılar düşmekten kaçamadı. Bazı tatilcilerin kızakla kaydığı görülürken, bazıları da bol bol fotoğraf çekindi. Kar yağışı ve sis nedeni ile görüş meseafesi 10 metreye kadar düşerken, bu durum tatilcileri etkilemedi. Uludağ'da kar kalınlığı 165 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü

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-Pistlerden görüntü

-Kayak yapanlardan görüntüler

-Uludağdan detaylar

Süre:01.19 Boyut:147 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)

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2)BANKADAN 100 BİN LİRA ÇEKEN GENÇ KADINI GASP ETMEK İSTEYEN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ADANA'da bankaya müşteri kılığında giren Şehmuz A.(28), 100 bin lira para çeken Gülhan G.'yi takip etti. Bankadan çıktıktan 30 metre sonra genç kadının boğazına ekmek bıçağını dayayıp parayı gasp etmek isteyen şüpheliyi yoldan geçen güven timleri suçüstü yakaladı.

Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bankaya müşteri kılığında çeken Şehmuz A., şube içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada Gülhan G.'nin yüklü miktarda para çektiğini gören şüpheli, genç kadının dışarı çıkması bekledi. Gülhan G.'nin şubeden ayrılmasının ardından takip eden şüpheli, üzerinde bulunan ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayadı. Bunun üzerine Gülhan G. çığlık attı. Bu sırada yoldan geçen sivil güven timi polisler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Şehmuz A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoka giren Gülhan G. ise bankaya geri götürülerek sakinleştirildi. Bankadan 100 bin lira çektiği öğrenilen Gülhan G.'nin ise saldırıda yara almadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.