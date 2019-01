DHA YURT BÜLTENİ -7

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep'e gelişinin 86'ncı yıl dönümü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında balkonundan halka hitap ettiği Kendirli Kültür Merkezi önünde devam etti. Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Faruk Karadağ, askeri erkan, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Atatürk’ün kenti ziyareti sırasında vatandaşlara hitap ettiği balkonun önündeki törende konuşan Fatma Şahin, Atatürk'ün 86 yıl önce Gaziantep'e geldiğini ve Gazianteplilerin kahramanlığını bütün dünyaya örnek gösterdiğini söyledi. Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının buraya gelmesi ve bu tarihi dokuda konuşması herhangi bir konuşma değildir. Çünkü Gaziantep 11 ay boyunca zerdali çekirdeğini ekmek yapan, namusu için, bayrağı için, memleketi için 'vücudumu çiğnetirim asla toprağımı çiğnetmem diyenlerin yurdudur" dedi.

Vali Gül de tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Gaziantep, 'Gazi'lik unvanını iliklerine kadar hak eden hisseden ve bunu yaşatabilen bir şehir. O günkü nüfusunun 4'te 1'ini şehit olarak veren, 6 bin 317 şehit veren ve diğerlerinin hemen hemen tamamının gazi olduğu bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirerek 1933 yılında ziyaret ettiği bir günü her yıl sizlerle beraber anıyoruz kutluyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları dedi:

"86 yıl önce bugün cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize gelerek hemşehrilerimizle bir araya geldi. 86 yıl önce iki gazi bir araya geldi. Antep ve Mustafa Kemal Atatürk, bir gazi komutan, bir gazi şehir bir araya geldi. Antep her zaman milli mücadelenin, Antep her zaman bu ülkenin, kadim coğrafyanın geleneklerini koruyan kutlu bir şehir ve burada Gaziantep'te sergilenen milli mücadele kahramanlığı Türkiye'nin bu aziz toprakların kurtuluşunun en büyük meşalesi olmuştur. Gaziantep, her zaman birliğini beraberliğini koruyarak bütün Türkiye'ye de örnek olmuştur. Biz Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile, Türkmen'i ile zengini ile, fakiri ile biriz, beraberiz, hep birlikteyiz:"

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Musafa KANLI- GAZİANTEP-(DHA)