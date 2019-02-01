DHA YURT BÜLTENİ -7

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (2)

CENAZELER TESLİM ALINDI Adana'da trafik kazasında yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babannesi Elzem Ateş'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenazeler, Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu'na gelen Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, yaşamını yitirenlerden Elzem Ateş'in teyzesi olduğunu belirtti. Ünal, "Çok üzgünüz. Trafik kazasına neden olan iş makinasının ışıklarınında kapalı olduğu söyleniyor" dedi. Babaanne ve torununun yarın toprağa verileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve yanındaki kalabalıktan görüntü

- Başkan Boğaçhan Ünal ile röp.

- Ölenlerin ağlayan yakınlarından detaylar

- Cenaze aracının gelmesi

- Ölen asker Haydar ile babaannesi Elzem Ateş'in cenazelerinin çıkarılması

- Morga taşınması

- Morgtan çıkarılması

- Araca konulması

- Cenaze aracının gidişi SÜRE:03'00" BOYUT:333 MB Haber- Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

=============== Hortum sonrası çiftçiler seralerda onarıma başladı Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan hortum felaketinde hasar meydana gelen seralarda, çiftçiler, onarım çalışmasına başladı.

Tarsus ilçesinde önceki gün şiddetli fırtına ve yağmur ile birlikte gelen hortum, bölgede bulunan bazı seralarda hasara neden oldu. Mahsullerin zarar görmediği seraların brandaları yırtıldı. Özellikle ova köylerindeki seraların sahipleri, onarım işlerine başladı.

Enerji hatlarında meydana gelen arızlar nedeniyle 12 köyde yaşanan elektrik kesintisi de Toroslar EDAŞ ekiplerinin çalışması sonucunda giderildi.

Hortumun ardından İlçe Hasar Tespit Komisyonu tarafından başlatılan çalışmalar ise sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Seraların görüntüsü

-Hasar gören seralar

-Çiftçi hasar gören naylonu toplarken

-Çiftçi yeni naylonu açmaya çalışırken

-Rüzgarın uçurduğu naylon

-Sera içindeki ürünler

-Genel ve detay (SÜRE: 1 DK) (BOYUT:121,52 MB) Haber-Kamera: TARSUS(Mersin), (DHA) ================ Kadın avukata bürosunda 'icra takibi' saldırısı

Kırıkkale'de avukat Tuğçe Yay, haklarında icra takibi başlatmaya hazırlandığı Haydar K., Ahmet K. ve Haydar K.'nın büroya gelerek kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Yay, "Elimdeki sözleşmeyi alıp, beni sandalyeye ittiler, üzerime yürüdüler" dedi. Baro Başkanı Erol Çakır da "Bu olay gasp niteliğindedir" diye konuştu.

Olay, 3 gün önce kent merkezi Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde avukat Tuğçe Yay'ın bürosunda meydana geldi. Haydar K., Ahmet K. ve Haydar K., iddiaya göre haklarında icra takibi başlatmaya hazırlanan avukat Tuğçe Yay'ın bürosuna gelerek, dosyadaki senedi istedi. Tuğçe Yay ise borcun ödenmesi halinde senedin alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine avukat ile Haydar K., Ahmet K. ve Haydar K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi, avukatın üzerine yürüyerek sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Şans eseri büroya gelen başka müvekkilerin araya girmesiyle, olay büyümeden önlendi. Olayın ardından 3 borçlu, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından ise serbest bırakıldı.

'FİZİKİ ŞİDDET UYGULAYARAK ÜZERİME YÜRÜDÜLER'

Savcılığa suç duyurusunda bulunan avukat Tuğçe Yay, "Büroya geldiler ve borcu ödeyemeyeceklerini söylediler, ben de 'tamam' dedim. Bunun üzerine, içerideki odadan dosyamı alıp geldim, asıl borçlulardan biri sözleşmeyi almak istedi, sözleşmenin fotoğrafını çekmek istedi. Ben de belgenin icraya konulana kadar ticari sır niteliğinde olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana fiziki şiddet uygulayarak, elimdeki sözleşmeyi alıp sandalyeye ittiler, üzerime yürüdüler. Emniyete haber vereceğimi söyleyince biri kapıya yöneldi, tekrar üzerime yürüdüler. Sözleşmenin artık kendilerinde olacağını söylediler. O sırada büroya gelen 3 müvekkilim araya girerek, olayların önüne geçti" dedi.

'BU OLAY RESMEN GASPTIR'

Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır da yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, "Bunun takipçisiyiz. Zira meslektaşlarımızın yaptığı eylem, işlemler hepsi kamu niteliğindeki işlerdir. Bu denli vurdumduymaz şekilde müvekkillerimizin ofisine giderek, meslektaşımızın dosyayı vermemesi üzerine fiili tacizleri ve fiili uygulamaları gasp niteliğindedir. Kırıkkale Barosu olarak avukatlarımızın bu mağduriyetlerinde sonuna kadar yanında olacağız" diye konuştur. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntü

-Avukat Tuğçe Yay'ın konuşması

-Baro başkanının konuşması Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/,(DHA) ================ Ameliyatta bacağında tıbbi kamera unutulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu (ÖZEL) DİYARBAKIR'ın Yenişehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi Özkan Durucan (40), özel hastanede 7 ay önce sol dizinden menisküs ameliyatı oldu. İddiaya göre, ameliyat sırasında Durucan'ın bacağında tıbbi kamera parçası unutuldu. Adana'daki özel hastanede ikinci kez ameliyat masasına yatan Durucan'ın bacağındaki kamera parçası çıkarıldı. Aksayarak yürüyen Durucan, ilk ameliyatı yapan doktor ve özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yenişehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi Özkan Durucan, sol bacağındaki ağrılar nedeniyle kentteki özel hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede Durucan'ın sol dizindeki kıkırdak dokuda yırtık belirlendi ve menisküs ameliyatı olmasına karar verildi. Durucan, 2018 yılının Temmuz ayında özel hastaneye giderek, ameliyat oldu. Operasyon sonrası ağrılarının devam etmesi üzerine Durucan, ameliyatı yapan doktora başvurdu. İddiaya göre, doktor, Durucan'ın diz röntgenini çekti ve yaptığı incelemede bir sorun olmadığını belirterek, verilen ilaçları kullanmaya devam etmesini söyledi.

Geçen sürede ağrıları dinmeyen Özkan Durucan bu kez Batman'daki özel hastaneye başvurdu. Burada çekilen röntgende Durucan'ın dizinde yabancı metal cisim tespit edildi.

DİZİNDE TIBBİ KAMERA PARÇASI UNUTULMUŞ

Büyük şaşkınlık yaşayan Özkan Durucan, Diyarbakır'da ameliyat olduğu hastaneye gelerek, doktorla görüşüp, dizindeki cismin çıkarılmasını istedi. Ancak hastane ve doktor böyle bir ameliyatı gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine Adana'ya giden Durucan, özel hastanede ameliyata alındı. Operasyonla Durucan'ın bacağındaki metal cisim çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cismin tıbbi kamera parçası olduğu belirlendi.

'AYLARDIR İŞE GİDEMİYORUM'

Operasyon sonrası Diyarbakır'a dönen Özkan Durucan, menisküs ameliyatı sırasında dizinde tıbbi kamera parçası unutulduğu iddiasıyla doktor ve özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunarak, dava açtı. Ağrılarının sürdüğünü belirten Durucan, "Menisküs ameliyatı sonrası bir türlü kendime gelemedim. Defalarca doktoruma gittim, 'Herhangi bir şey yok' diyerek beni yolladı. Batman'da çekilen röntgende bacağımda bir cisim tespit ettiler. Ben de araştırma yaparak, Adana'da özel bir hastanede ameliyat oldum. Bacağımda unutulan cismi çıkardılar. Cismin tıbbi kamera parçası olduğunu öğrendim. Halen işime gidemiyorum, ayağım aksıyor, yürüyemiyorum. Kendi özel ihtiyaçlarımı güçlükle yapıyorum. Aylardır çalışamıyorum. Benim bacağımda cisim unuttuklarını bilmelerine rağmen beni ameliyat etmediler. Ben de onlar hakkında suç duyurusunda bulundum, sonuna kadar hakkımı arayacağım" dedi.

HASTANE: CİSMİN BİZİMLE ALAKASI YOK

Diyarbakır'daki ameliyatı gerçekleştiren özel hastane yetkilileri ise Özkan Durucan'ın hastanelerinde kapalı menisküs ameliyatı olduğunu söyledi. Ameliyatta hastanın ön diz kısmından girildiğini ancak cismin arka taraftan çıkarıldığını belirten yetkililer, Durucan'ın dizinden çıkan cismin kendileri ile alakalı olmadığını belirtti.

Görüntü dökümü

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- Bacağında tıbbi kamera unutulan Özkan Durucan'ın yürümesi

- Durucan'ın merdivenden inmesi

- Ameliyat bölgesinden görüntü

- Özkan'ın belgeleri göstermesi

- Mağdur Özkan Durucan'ın konuşması

- Unutulan kamera parçasının fotoğrafı

- Röntgenlerden görüntü

- Genel ve detay GÖRÜNTÜ BOYUTU: 398 MB Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) =============== Otomobil, kamyonla çarpıştı : 3 yaralı Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobil dönüş yapan kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Çerkezköy-Çorlu karayolu Yulaflı Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'e giden Özkan Evren yönetimindeki 59 ABA 908 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde yola çıkış yapan Veli Berber idaresindeki 67 NN 240 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Evren, Alican Akkan ve Onur Güven sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılarak ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürerken kamyon sürücüsü Veli Berber ise ifadesi alınmak üzere karakoluna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Otomobilden görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ,(DHA)- ================= Havuza düşen porsuk kurtarılıp doğaya salındı Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda bir sulama havuzuna düşerek mahsur kalan porsuk, Doğa Koruma ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey İlçesi Bayramdere Mevkisi'ndeki ormanlık alandaki boş sulama havuzana bir porsuğun düştüğü ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, havuza düşen porsuk; özel bir aparatla yakalandı. Kafese konulan porsuk havuzdan çıkarıldı. Kurtarılan porsuğun veteriner tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından vücudunda herhangi bir yara olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Porsuk daha sonra ormanlık alanda özgürlüğüne bırakıldı. Görüntü Dökümü

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-Porsuğun kurtarılması Süre: 2.15 Boyut: 6 MB Haber-Kamera: Yasin KESKİN/BURSA,(DHA) ======================