DHA YURT BÜLTENİ-7 

Konuşmasında bölgesel iş birliklerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin benimsediği kalkınma hedefleri doğrultusunda topyekûn kalkınmaya önem verdiklerini söyledi. Oktay, "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz. Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve bölgede iller arası gelişmişlik farklılıklarının, yerelden kalkınmayı güçlendirerek azaltılması, öncelikli stratejik hedeflerimiz arasındadır. Üreterek ve ihraç ederek gelişen Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için her bir ilimizin üzerine düşen katkıyı vermesi gerekmektedir. Gelişmiş veya görece daha fazla gelişmiş illerimizin ise bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için 'kazan kazan' anlayışıyla bu hamleye öncülük etmesi önem arz etmektedir. Özellikle daha az gelişmiş illerimizin üretim odaklı yerelden kalkınma anlayışına sahip olması önemlidir. Bugün, Orta Anadolu'da bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla gerçekleşen bu buluşmada, sizlerin arasında oluşacak sinerjinin ilk adımlarına şahitlik edeceğiz" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ' Şehirler ve iş insanları arasında dayanışmayı güçlendirmeden, ülkenin hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını kaydeden ve rekabetin başka ülke ve firmalarla yapılması gerektiğini belirten Oktay, şunları söyledi: "Bu iş birliğini önemsiyoruz çünkü öncelikli hedefimiz illerimizin daha da büyümesi, gelişmesidir. Bunun için her iki ilin başta valilikleri olmak üzere yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, esnaf ve sanatkârlar odalarına ve ilgili kurumlara büyük iş düşüyor. Bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları takdir ediyor, inşallah bundan sonra da çalışmaların güçlenerek sürdürülmesini temenni ediyorum. Bu buluşmada sizlerden en temel beklenti, firmalarınız ve çalışmalarınız hakkında karşılıklı bilgi aktarımı sağlayarak aranızdaki muhtemel iş birlikleri açısından yeni ufuklar açmanız, henüz realize olmamış potansiyelleri harekete geçirmenizdir. Oluşan bu platformda ürün ve üretimlerinizin fırsatlarını ortaya koyarak her türlü iş birliği imkânını istişare etmelisiniz. Bu iş birliği ile komşu iller arasındaki birlik ve beraberliğe de güzel bir örnek oluşturacaksınız"

'İHRACATIMIZ REKOR KIRDI'

2002'den 2017 yılına kadar ekonomide, her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydedildiğine dikkat çeken Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Geçtiğimiz 17 yılda bürokrasiyi azaltacak ve girişimcilerimizin önünü açacak birçok adım atılmıştır. Bugüne kadar, yabancı- yerli ayrımı yapmadan, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalarımıza her türlü destek verilmiştir. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk. Geçtiğimiz 17 yılda, ekonomimizin rekabetçi yapısını geliştirebilmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansman üzerindeki vergi yüklerini zaman içerisinde önemli ölçüde azalttık. Tesis edilen istikrar ve güven ortamı sayesinde 2002'den 2017 yılına kadar ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yıl da, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, yine ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısının yüzde 17 artarak 85 bin 279'a çıkması, buna karşılık kapanan şirket sayısının yüzde 7 azalarak 12 bin 564'e gerilemesi önemli bir veridir. Bildiğiniz gibi ihracatımız da geçtiğimiz yıl rekor kırdı ve 168 milyar doların üzerine çıktı."