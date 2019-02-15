DHA YURT BÜLTENİ -7

EYP'nin patlama anı güvenlik kamerasında İzmir'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesinde yol kenarına yüzleri maskeli iki kişi tarafından bırakılarak patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri maskeli olduğu öğrenilen 2 kişi, 10045 sokağa poşet bıraktı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştığı sırada, bırakılan poşet büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci bir EYP daha olduğu saptandı. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından tuzaklanan EYP imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan iki şüphenin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, EYP'nin duvar kenarına bırakılması ve patlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin duvar kenarına EYP'yi bırakarak kaçması ve bir süre sonra ise patladığı görülüyor. Görüntülerde yer alan bölgeden geçen bir araç ise araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntü

- Genel ve detay görüntü İZMİR, (DHA) =================== Dini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf kadın ve kızı adliyede Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi A.'yı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. (41) ile kızı G. A. (17), adliyeye sevk edildi.

Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet A., 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettikleri Abdullah Gazi A.'nın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı. Abdullah Gazi A.'nın izine rastlanamazken, Kıymet A. ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da özel bir televizyon kanalından yardım istedi.

KÜÇÜK KIZI İHBAR ETTİ

Arama çalışmaları sürerken, küçük kızı A.A. (14) dün emniyet amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet A.'nın bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğunu belirledi.

'TANDIRDA YAKTIM' İTİRAFI

Program sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet A., eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kıymet A., cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet A.'nın verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri yaptıkları aramada, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü.

ANNE VE KIZI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Kıymet A.'nın büyük kızı G. A.'yı da gözaltına aldı. İstanbul'daki ilk sorgusunun ardından dün gece Afyonkarahisar'a getirilen Kıymet A., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kızı G. ile Çay

Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekipleri görüntü

- Araçlardan görüntü

- Gizem A. ve Kıymet A.'dan görüntü Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================ 4 bin polisle yapılan 'narko timsah' operasyonuna 121 tutuklama Bursa'da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis ile gerçekleşen Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde 4 bin polisle Bursa tarihindeki en büyük operasyonu gerçekleştirdi. Özel harekat polisi, zırhlı araçlar ile çok 5 narkotik köpeğinin yer aldığı operasyonda Bursa'nın merkezi ile 17 ilçede yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamından ev, iş yerleri araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturcu ve ruhsatsız silah silah ele geçirildi. İl genelindeki operasyonda 206 kiş gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 206 kişi, işlemlerinin ardından adlieyeye sevk edildi. Operasyonda 121 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, 85 kişiye ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Süre: 0.48 Boyut: 10 MB Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) ================== Sanayi sitesinde istinat duvarı çökme anı kamerada Çorum'da küçük sanayi sitesinde meydana gelen heyelanda, istinat duvarı beraberinde yaşanan çatlakların ardından aniden çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı duvarın çökme anı, güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi, Ankara yolu 3'üncü Cadde üzerindeki küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Çorum Belediyesi tarafından bir süre önce yapımı tamamlanan ve 250 işyerinin yer aldığı sanayi sitesini çevreleyen istinat duvarı, meydana gelen toprak kayması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Kayan toprağın ağırlığına dayanamayıp oluşan çatların ardından kısa süre sonra çöken duvardan kopan beton blok, taş ve toprak kütleleri çevresindeki araç kantarı üzerine düştü. Olay sırasında duvar üzerindeki yol ve kantarda kimsenin bulunması olası facianın önüne geçerken, göçük anı ise çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülerde, duvarda oluşan çatlakların giderek büyümesiyle aniden çöktüğü görüldü.

Öte yandan hasara neden olan heyelanda, sanayi sitesi çevresindeki asfalt yol yüzeyinde de çatlarlar oluştuğu gözlendi.

Görüntü Dökümü

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Çökme anı Haber: Yusuf ÇINAR KAMERA: ÇORUM,(DHA) - =============== Heykeli satmak isterken yakalandı KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli satmak isteyen İ.K. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince Çenedağ Mahallesi'nde oturan İ.K.'nin evinde sakladığı heykeli satmak istediği bilgisine ulaştı. Jandarma, İ.K.'nın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 90 santimetre uzunluğunda bir sütunun üzerinde birbirine sarılan kadın ve erkek figürlü tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ele geçirildi. İ.K. gözaltına alınırken, heykele el konuldu. Heykelin, Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleneceği belirtildi. Görüntü Dökümü;

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Ele geçirilen eserden görüntü HABER: Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) ============= Melek Mosso: Kimse seni seviyorum demekten çekinmemeli Güçlü sesiyle kısa sürede bir hayran kitlesi oluşan şarkıcı Melek Mosso, Sevgililer Günü'nde sahne aldı. Sevgililer Günü dolayısıyla sahneden mesajlar veren Mosso, "Bugünün en önemli sözü seni seviyorum olmalı. Hiç kimse seni seviyorum demekten çekinmemeli" dedi. Kendine özgü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan Melek Mosso, 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde dinleyicileriyle buluştu. Özel orkestrası eşliğinde Jolly Joker Bursa'da sahne alan Melek Mosso, performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'Kınalı Bebek' ile başladığı konserinin ilk bölümlerinde hareketli şarkılarla mekandaki enerjiyi yükselten Melek Mosso, duygusal şarkılarıyla da dinleyicilerini hüzünlendirdi. 2 saat boyunca sahnede kalan ve 2 ayrı kıyafet giyen Melek Mosso, seyirciler ile olan diyaloğu ve sahne performansıyla Bursalılardan tam not aldı.

Dinleyicilerinin Sevgililer Günü'nü de kutlayan Melek Mosso, "Bence bugünün en önemli sözü 'Seni seviyorum' olmalı. Kimse seni seviyorum demekten çekinmemeli. Hayatınızda en son çekindiğiniz şey sevdiğinizi söylemek olsun. Bugün sizin için romantik kırmızılar giyindim herkes birbirine doyasıya seni seviyorum diyebilsin diye" dedi.

'PES ETMEYEN KALPLERİNİZ OLSUN'

Sahne de duygusal anlar da yaşayan Melek Mosso, "Hayatım boyunca savaşmaktan yana oldum. Sokak sanatçılığından geliyorum. Vapurlardan özellikle de Bursa'dan dinleyenler var. Nereden nereye değil benim söylediğim şey. Güçlü olmak, vazgeçmemek, pes etmemek insanlara neleri getiriyorsa işte onları getiriyor. Pes etmeyen kalpleriniz olsun" ifadeleriyle dinleyicilerine seslendi.

Melek Mosso, kadın dinleyicilerine yönelik de "Sizin kimsenin kanatlarında durmanıza gerek yok, kendi kanatlarınızla uçun" dedi.