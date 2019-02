DHA YURT BÜLTENİ -7

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)-

====================

Denizi olmayan Denizli'ye halk plajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri toplantıyla açıkladı. Zolan'ın tanıttığı projeler arasında en dikkat çeken ise denizi olmayan Denizli'ye yapacakları halk plajı oldu. Başkan Zolan, geniş kumsalı olan halk plajını Denizli'ye kazandıracaklarını söyledi.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde gerçekleştirecekleri vizyon projelerin lansmanını görkemli bir toplantı ile açıkladı. Denizli halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 15 başlıkta hazırlanan 258 proje 'Sen Ben Yok, Önce Denizli' adıyla duyuruldu. Toplantıya Denizli Büyükşehir Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra eşi Berrin Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin diğer Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkan Vekili Ziya Gökalp, Büyük Birlik Partisi Denizli İl Başkanı İlhami Çiçek, ilçe belediye başkanları, Cumhur İttifakı'nın AK Partili ve MHP'li belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş ve siyaset dünyasından yüzlerce davetli katıldı.

"Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarıyla sahneye çıkan Başkan Osman Zolan, "Yaparsak birlikte yaparız, ele ele kola kola. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne ihtiyaç varsa birlikte yaparız" dedi. Başkan Zolan, "Çıkmış olduğumuz bu yolda niyetimiz milletimizin ihtiyaçlarını gidermektir. Şükürler olsun her gün Denizlimiz'de taş üstüne taş koyduk, bir sorunu çözmek için gayret ettik. Her gün bizim yanımızda oldunuz. Tüm vatandaşlarımla el ele, kol kola yürüme noktasında özen gösterdim. Onların ihtiyacını karşılamak için hiçbir ayrım yapmaksızın Denizli'de yaşayan 1 milyondan fazla kardeşimizin dertleriyle dertlendik. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Söz verdiğimiz tüm projeleri yerine getirdik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin, 2004'te Denizli Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinin de meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Zolan, şöyle devam etti:

"7 yıl kendisiyle çalışmanın onur ve gururunu yaşadım. Birçok ilklerin başlangıcını gerçekleştirdik. Sonrasında bayrağı devralarak, Denizli Belediye Başkanlığı görevine devam ettim. Denizli'mizde gece gündüz çalıştık, birçok güzel hizmetler yaptık. Milletimiz tekrar teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Denizli'yi avcunun içi gibi bilen bir başkan olarak projelerimizi tek tek çalıştık. Başta Cumhurbaşkanımız'ın desteği artarak devam edecek inşallah. Milletvekillerimizle takip edeceğiz. Belediyemiz ve hükümetimiz tarafından yapılacak işlere hedef koyuyoruz. Büyükşehir projelerinin dışında 19 ilçe için de toplantı yaptık, tek tek tüm mahallelerimizdeki eksiklere baktık ve karar verdik. İnşallah o projelerimizin de kitapçıkları, tanıtımları vatandaşlarımıza ulaşacak" dedi.

15 BAŞLIKTA 258 PROJE

Başkan Zolan, Denizli'nin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir şehir haline geleceğini ifade ederek, "Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli" diyen Zolan, daha sonra Denizli Halk Plajı'ndan şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 15 başlıkta hazırladıkları 258 projeyi 'Sen Ben Yok, Önce Denizli' adıyla duyurdu.

DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'YE HALK PLAJI

Denizi olmayan Denizli'ye halk plajı kazandıracaklarını belirten ve projenin tanıtımını yapan başkan Zolan, "Geniş bir kumsal, kır düğün salonları, hafta sonu zaman zaman deniz kıyısına gidiliyor ama her zaman gidilemiyor. Denizli'nin eksik olan kısmını bununla tamamlamak istedik. Çocuklarımız aileleriyle gitsin, kumsalda oynasın. Su sporları olsun, balık tutulsun istedik. Bu projenin eksikliğini özelikle yaptığımız yüzme havuzlarının dolu olmasından gördük. Bu projeyi Denizli'nin bir ihtiyacı olarak gördük. Havuzlarda hanımların da isteği vardı özel günler olsun diye, bu halk plajında da karma alanın dışında kadınlar için özel ayrı bir yer de olacak" dedi.