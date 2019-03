DHA YURT BÜLTENİ -7

Gaziantep'te, lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Gaziantep'te babasına ait işyerine giderken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç (17) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, evden babasına ait tuhafiye dükkanına giderken yolda karşılaştığı kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından bıçaklanan genci kanlar içinde gören vatandaşlar, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Dinç, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Dinç’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

-----------

- Mehmet Ali Dinç'in fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ============================ Ağrı'da buz kütlesi, 8 araca zarar verdi Ağrı'da karların erimesiyle birlikte çatılardan düşen kar ve buz kütleleri araçlara zarar verdi.

Ağrı´da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle binaların çatılarında kar ve buz kütleleri oluştu. Kar yağışının kesilmesi ve havaların ısınmasıyla oluşan sarkıtlar tehlike saçıyor. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ile araçlar için de risk oluşturan kar buz kütleleri, araçlarda maddi hasara neden oldu. Yavuz Mahallesi´nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütleleri park halindeki 8 aracı, üzerine düşerek kullanılamaz hale getirdi. Araçların içerisinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Görüntü Dökümü

-----------

- Vatandaşların araçlara bakması

- Hasar Gören araçlar 1.10DK/ 35MB Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) ====================== Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandı Kayseri'de caminin ihtiyaçları için bağış kutusunda biriktirilen 400 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Uğur U. (26), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce de 9 camiden hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi üzerinde bulunan Şafak Camii imamı Sezgin Altunbay (37), önceki gün saat 16.00 sıralarında camiye geldiğinde içerideki eşyaların dağınık, odasında bulunan bağış kutusunun da boş olduğunu gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Altunbay, camiye giren kimliği belirsiz kişinin, cemaatin bağışlarıyla kutuda biriken 400 lirayı poşete koyup ayrıldığını gördü. İmamın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek, kimlik ve işkalini belirlediği Uğur U.'yu, saklandığı evde gözaltına aldı.

9 CAMİDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Şüphelinin, daha önce de 9 camiden hırsızlık olayına karıştığı, geçen yıl Eylül ayında gözaltına alınıp tutuklandığı, 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli Uğur U., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Gazetecilerin "Camilerde neden hırsızlık yapıyorsun?" sorusu üzerine Uğur U., "Camileri seçmemin bir sebebi yok" dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

'İMAM ARTIK KAPILIRI KİLİTLİYOR'

Cemaat, camiden hırsızlık yapılmasına tepki gösterdi. Veysel Ulu, "Caminin yardım parasını çalmışlar. İnsanlar bu kadar düşmüş. Bu nasıl Müslümanlık? Yazık, günah. Allah'a havale ediyoruz. Şahsı tanımıyoruz. Öğle namazından sonra gelmiş. Camimizin kapısı sürekli açık durur. İkindi namazı öncesi gelerek çalmış paraları. Hırsızlık olduktan sonra imam, artık caminin kapılarını da kilitlemeye başladı. Sadece namaz vakitlerinde açıyor. Böyle bir olay camimizde ilk kez yaşandı" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Hırsızlığın yaşandığı camiden genel görüntü

- Camide bulunan güvenlik kamerasından görüntü

- Cami cemaatinden Veysel Ulu ile röportaj

- Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüleri

- Hırsızlık yapan Uğur U'nun sağlık kontrolü çıkışı görüntüsü

- Diğer görüntüler Süre: 4.35 Boyut: 502 MB Haber - Kamera:Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) ==================== Rafting botları 'Nevruz'a hazır Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting sezonu, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile başlayacak. Geçen yıl 300 binin üzerinde tatilcinin rafting yaptığı kanyonda hedef 500 bin rakamına ulaşmak.

Antalya'da, deniz- kum ve güneş üçlemesine alternatif tatilcilere adrenalin dolu anlar sunan rafting sezonu 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile başlayacak. Nevruz Bayramı tatilinde Antalya'ya gelecek İranlı turistler, rafting botlarını kullanacak sezonun ilk turistleri olacak. İranlı turistler, Nevruz Bayramı tatilini Antalya'da geçirmek için aylar öncesinden rezervasyonlarını yaptı.

10 TURİSTTEN BİRİ RAFTİNG YAPIYOR

Yaz- kış su sıcaklığının 5 derece olduğu kanyondaki işletmeler ise sezonun ilk tatilcilerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Köprülü Kanyon'da 17 yılı aşkın süredir rafting işletmeciliği yapan Aktifraft sahibi Necmi Aksu, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu İranlı turistlerin açacağını kaydetti. Köprülü Kanyon'un yaz sezonunda yerli ve yabancı binlerce tatilciyi ağırladığını kaydeden Aksu, "Antalya'ya tatile gelen her 10 turistin biri rafting yapıyor. Bölge turizmi için önemli bir nokta. Zorluk derecesinin yüksekliği tatilcilere heyecanı ve adrenalini doya doya yaşamalarını sağlıyor" dedi.

21 Mart'ta kutlanacak Nevruz Bayramı nedeniyle Antalya'ya gelecek turistleri ağırlayacaklarını anlatan Aksu, "Bizim hedefimiz her zamanki gibi Rus pazarı. Fakat Nevruz Bayramı süresince botlarımız İranlılar için yüzecek. Sezonun ilk turistlerine kanyonun coşkulu sularında rafting yaptırarak eğlenceli gün geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

Geçen yıl rafting yapan kişi sayısının ortalama 300 binin üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Aksu, "Uzun zamandır bu bölgede turizmin içindeyim. Köprülü Kanyon konumu ve turizme sağladığı katkı nedeniyle Antalya için çok önemli bir bölge. Rafting turistlerin eğlendiği, serinlediği, yemek yediği, kültürümüzle tanıştığı ve tam bir gün geçirdiği etkinlik. Hedefimiz ilk etap 500 bin tatilciye ulaşmak" diye konuştu.

12 kilometrelik parkurda yapılan rafting turları, Oluk Köprüsü mevkiinden başlıyor ve Beşkonak Karabük Mahallesi yol ayrımında sona eriyor. Etap üzerinde çeşitli mola noktaları yer alıyor. Bu noktalarda rafting tutkunları düzenlenen etkinliklerle zaman geçiriyor. Turistler, kurulan platformlardan kanyonun buz gibi sularına atlayarak objektiflere poz veriyor.

Görüntü Dökümü

---------

- Rafting genel hazırlık

- Kanyondan görüntü

- Oluklu Köprü görüntü

- Rafting yapanlar

- Drone görüntüsü Haber: İbrahim Laleli- Kamera: ANTALYA;(DHA) ===================== Erzurum Valisi Memiş, yükseklik korkusuna rağmen 200 metre yükseklikteki cam terasa çıktı Erzurum Valisi Okay Memiş, yükseklik korkusu olmasına rağmen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'ne yaptırılan 200 metre yüksekliğindeki cam terası gezerek, tanıtımını yaptı. Yanındakileri "Çok gelmeyin" diye uyaran Vali Memiş, yükseklik korkusunu yenmek için kayağa başladığını söyledi. Vali Memiş, Zip Line teklifini ise geri çevirdi.

Vali Okay Memiş, Erzurum'un Uzundere ilçesine gelerek, Belediye Başkanı Halis Özsoy'dan bilgi aldı. Ardından Tortum Baraj Gölü'ne kurulan cam seyir terasını gezdi.

Pirinkayalar Mevkii'nde bin 110 metrekarelik göl ile kanyonu izlemek için yaklaşık 200 metre yüksekliğe kurulan, 565 metrekare alana sahip cam terasta incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, terasın cam bölümleri yerine çelik konsorsiyum üzerinde yürümeyi tercih etti. Yanındakileri "Çok gelmeyin" diyerek uyaran Vali Memiş, "Biraz yükseklik korkum var, onun için kayak öğrendim. Kırmızı pistlerden kayıyorum, ama siyah pistlerden de yine yükseklik korkumdan dolayı zorlanıyorum. Onun için yavaş yavaş korkunun üzerine gide gide yeneceğiz" dedi.

Uzundere cam seyir terasının, Türkiye'nin en yüksek teraslarından biri olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Hakikaten görsel bir şölen. Türkiye'deki en büyük heyelan gölü olan Tortum Gölü üzerinde gerçekten güzel bir proje. Erzurumlu vatandaşlarımızın ziyaret etmelerine yönelik, yerli ve yabancı turistlere yönelik son derece doğru bir proje. Kamu kaynağının doğru harcandığının çok güzel bir göstergesi. Burası çok talep görecek. Onun için kamu kaynağını doğru yere harcamak lazım. Bunun için doğru projeler üretmemiz lazım. Burası çok önemli bir destinasyon olacak" diye konuştu.

ZIP LİNE YAPMADI

Teras üzerinde yaptığı açıklamanın ardından fotoğraf çektirmek için toplananları, "Arkadaşlar çok fazla dolmayalım" diye uyaran Vali, Uzundere gezisini Tortum Şelalesi ve Yedigöller ile sürdürdü. Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Halis Özsoy'un 'Zip Line' teklifini "Yükseklik korkum var" diyerek, geri çevirdi.

VALİ MEMİŞ SERALARI GEZDİ

Çağlayan Mahallesi'nde hizmet veren Gözlemeci Hanım Abla işletmesinde de incelemelerde bulunan Vali Memiş, Hanım Güngör ile sohbet etti. Vali Memiş, İngilizce öğrenmek istediğini söyleyen Hanım Güngör'e kurs desteği vereceklerini bildirdi. Şelale Okulu'nda öğrencilere basketbol topu hediye eden Vali Memiş, daha sonra Altunkaynak Mahallesi'nde Doğu Anadolu Projesi(DAP) desteğiyle kurulan seraları inceledi. Bölgedeki seraların artırılması için talimat verdi. Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle kurulan çiçek serasında da incelemelerde bulundu.

ERZURUM'UN SÜMELA MANASTIRI

Vali Okay Memiş, son olarak Çamlıyamaç Mahallesi'nde Gürcüler tarafından yaklaşık 963-973 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Öşvank Kilisesi'ni gezdi. Tarihi binadan çok etkilendiğini belirterek, "Buraya Erzurum'un Sümela Manastır'ı diyebiliriz. Buradan çok ciddi anlamda turizim geliri elde eder, çok ciddi anlamda istihdam sağlayabiliriz. Şu binaya harcayacağımız para hiç bir zaman boşa gitmez" diye konuştu.