DHA YURT BÜLTENİ -7

Başkan Bozbey'e Samanlı'da yoğun ilgi

Yıldırım’da Samanlı Mahallesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer BELEDİYE başkanı Mustafa Bozbey’e, mahalle sakini bir genç, “Ailemle birlikte akşam gidecek bir yer bulamıyorum. Ne bir park var, ne bir faaliyet. Üç gençten ikisi uyuşturucu kullanıyorö diye dert yakındı. Mustafa Bozbey de gençleri kaybetmemek için, sosyal ve kültürel alanlar oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım'da Samanlı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Bozbey'i Samanlı Mahallesi sakinleri ilgiyle karşıladı. Mahallede esnaf ziyaretinde bulunan Bursa'nın adayı Mustafa Bozbey, pazarcı esnafına da hayırlı işler dileklerinde bulundu, herkesin Regaip Kandili'ni kutladı. Kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Mustafa Bozbey’e, bir genç sosyal hayatı yaşayamamaktan dert yandı. 23 yaşında olduğunu söyleyen genç, "Yıllardır Samanlı'da hiçbir aşama kaydedilemedi. Yaklaşık 15 bin nüfusu var ama, Samanlı Spor Kulübü'nün antrenman sahası bile yok. Çocuklar çamurda antrenman yapıyor. Doğalgazımız yok, imar planımız yok. Hep bir bahaneyle bizi erteliyorlar. Üç gençten ikisi uyuşturucu kullanıyor. Ben kendi gençliğimden utanıyorum. Ne bir park var, ne de bir faaliyet. Ben ailemi akşam aldığımda nereye gideceğim?" diyerek beklentilerini dile getirdi.

Gencin söylediklerini ilgiyle dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, insanların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamaları için projeler hazırladıklarını söyledi. Bozbey, "31 Mart bütün Bursa için çözüm zamanı olacak. Gençler gerçekten böyle ‘Biz de varız’ diyorlarsa bu sorunları birlikte çözeceğiz. Mahallelerimizde, kadınların, gençlerin, çocukların sosyal bir alanda bir araya gelip kültürel etkinliklere katılması, spor yapması, faaliyetlerde bulunması bizim özlediğimiz şeyler. Bunları gençlerimizi kaybetmemek için yapmak zorundayız. Özellikle bu bölgelerde madde bağımlılığının artması bizim en büyük derdimiz" diyerek gencin sorusuna yanıt verdi.

‘BURSA’NIN SORUNLARIYLA DERTLENİYORUZ’

Başkan Bozbey, bir başka kahvehanede de Samanlı Mahallesi'nin planlama ile ilgili sorunlarıyla karşılaştı. Bu konuda sorunun birlikte yönetim anlayışıyla çözülebileceğini söyleyen Bozbey, "Biz aslında Bursa'nın sorunlarını dertleniyoruz. Bugüne kadar sorunlar çözülmedi. İyi yapılan işlerle bizim sorunumuz yok ama bizim sorunumuz hatalı yapılan işlerle. Bursa bir çok ilden geriye düştü. Mahallelerimizin sorunları hat safhaya ulaşmış durumda. Bütün mahallelerin sorunları birbirine benziyor. Bursa'nın planlamayla ilgili sorunu var. Bizim de Bursa'nın tümünde planları revize ederek bir Bursa anayasası oluşturmamız gerekiyor. Bunu da bu kırmızı çizgilerini belirleyeceğimiz anayasayla çerçevesinde hak sahipleriyle birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

‘PROVOKASYONLARA TAKILMAYACAĞIZ’

Zaman zaman provokasyon girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çeken Bozbey, "Bu provokasyonlara takılmayacağız" dedi. Mustafa Bozbey, "Zaman zaman siyaseten olmasını istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Bursalılar kimin ne olduğunu iyi biliyor. Kimin bu kenti nasıl yöneteceğini de çok iyi biliyorlar. Bulundukları mahallede güzel ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için projeleri kimin uygulayacağını da Bursalılar çok iyi biliyor. O yüzden provokasyon diye nitelendirdiğimiz bazı şeylere takılmayacağız. Aslında bu provokasyonu yapanlar da her şeyi çok iyi biliyorlar. Söyledikleri şeylerin yanlış olduğunu bildikleri halde, kendi insani duygularını bir yere koyup bunu söyleyebilecek duruma gelmişler. Onları Allah'a havale ediyorum. Çünkü biz hizmet için varız. Allah'a şükür 20 yıldır Nilüferliler bizlere boşuna oy vermedi. Bursalılar da 31 Mart'ta, kenti iyi tanıyan, her yerini bilen, çocuklara, gençlere, engelli bireylere, yaşlılara ve her yaştan insana kültürel alanları, spor alanları yapacak birine oy verecek. Bir belediye başkanı seçecek Bursalılar. Onun için de bilgi birikimine bakacak, yaptıklarına bakacak. Biz de diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnanıyorum ki Bursa değişime 31 Mart'ta başlayacak, hem de büyük bir farkla" ifadelerini kulandı.

BAŞKAN BOZBEY REGAİP KANDİLİNDE ULUCAMİ’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Regaib Kandili nedeniyle Bursa Ulu Cami’nde namaz kılan ve çıkışta vatandaşlara lokma ve simit dağıtan Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Bozbey, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’nde Bursa’da camiler doldu taştı. İbadetlerini gerçekleştirmek ve dua etmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Birlik ve beraberliğin yaşandığı gecede Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de Ulu Camii’de vatandaşlarla birlikteydi. Mustafa Bozbey, yatsı namazının ardından cami çevresinde ve Orhangazi Parkı’nda halkla buluştu. Vatandaşların Regaip Kandili’ni kutlayan Bozbey, binlerce kişiye lokma ikramda bulundu.

Regaip Kandili’nin dünyaya huzur ve bereket getirmesini dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İslam aleminin kandilini kutladı. Bozbey, “Üç ayların sonunda inşallah hep birlikte sağlıklı bir şekilde bayrama ulaşırız. Biz de, ibadetimizi yerine getirerek, vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Allah kabul etsin. Allah böyle güzellikleri bize her zaman nasip etsinö dedi. Kandil gecesinde Ulu Cami’nin yanı sıra Bursa genelinde toplam 100 camide on binlerce vatandaşa lokma ve tatlı ikram edildi.

Görüntü Dökümü

--------

-Bozbey'in ziyareti

-Konuşma

-Detaylar

-Bozbey'in simit dağıtması

-Konuşma

-Detaylar

Süre:2 dk 45 Sn-Boyut: 6,59 mb

Süre:5 dk 41 Sn-Boyut: 636 mb

Haber-Kamera:Tahsin AYDIN/BURSA,(DHA)