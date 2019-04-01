DHA YURT BÜLTENİ -7

GAZİANTEP'te, 13 gün önce, sokakta başından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hakan Karakuş (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 19 Mart'ta, Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Karakuş, sokakta tartıştığı, ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Karakuş, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakan Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Hakan Karakuş'un silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 16.08'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7, 57 kilometre derinliğindeki deprem, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür ve Ürkmez çevresinde hafif hissedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hakan Karakuş'un fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin alınışı

- Cenaze yakınlarının ağlamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Dere sularına kapılan otomobildeki 2 kişiden birinin cesedi bulundu (2)

CENAZE ALINDI

Araban'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin, kaybolan Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zahir Gözüaçık'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin alınışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Çatak’ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef oldu

VAN'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle çöken ahırda, 360 küçükbaş telef oldu.

Çatak ilçesi kırsalında etkil olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aşrı yağışlar, dün öğle saatlerinde Sözveren Mahallesi Yaylaönü Sokak'ta Şehriban Şipal'a ait kerpiç ahırın çökmesine neden oldu. Küçükbaş 370 hayvan, toprak, taş ve ağaç parçalarının altında kaldı. Şipal'ın ihbarı üzerine mahalleye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında 10 hayvan sağ çıkarıldı. 180 koyun, 120 kuzu ve 60 keçi ise telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahır sahibi Şehriban Şipal ile görüşerek gerekli işlemleri yapıp, tutanak hazırladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFONU

-Çöken ahırdan detaylar

-Telef olan koyunlar

-Çevreden görüntüler

-Olay yerinde olan vatandaşlar

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)-

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