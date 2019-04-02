DHA YURT BÜLTENİ -7

Gaziantep'te 2 kadın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü Gaziantep'te, Şenel Tekoğlu (65) ve evine kendisini ziyarete gelen komşusu Besey Vural (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Eydibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Besey Vural, komşusu olan ve kendisi gibi yalnız yaşayan Şenel Tekoğlu'nu ziyarete gitti. İki kadını telefonla arayan ancak ulaşamayan yakınları, endişelenerek Tekoğlu'nun evine gitti. İçeri giren yakınları Tekoğlu ve Vural'ı hareketsiz halde yatarken bulunca, 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Şenel Tekoğlu ve Besey Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside, Tekoğlu ve Vural'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Acı haberi alan kadınların yakınları gözyaşı döktü. Şenel Tekoğlu ve Besey Vural'ın cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenazelerinnin alınışı

- Ölen kadınların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97,17 MB Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) =================== Seçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepki Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökerek, kullanılamaz hale getirdi. Muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ve bazı eşyalar ile odun kömürü de alan Akyol'a köylüler tepki gösterdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yenidoğanlar köyünde muhtarlık için Mehmet Akyol, Rıdvan Onay ve Tahir Atay yarıştı. Mehmet Akyol'un 79 oy aldığı seçimde Rıdvan Onay 153, Tahir Atay ise 14 oy aldı. 20 yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevini kaybeden Mehmet Akyol, dün sabah, bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını yerle bir etti. Akyol, salıncakları ve kaydırakları motorlu testereyle keserek söktü. Ardından da söktüğü park gereçlerini aracına yükleyerek, götürmek istedi. Duruma tepki gösteren köylüler, Mehmet Akyol'u engelledi.

Sosyal medya hesaplarından Mehmet Akyol'un parkı söktüğü anlara ait video görüntülerini yayınlayarak, tepki gösteren köylüler, eski muhtarın, aynı gün muhtarlık binasından elektrik sayacı ile kapı klidi ve panoyu söktüğünü, kömür ve odunları da alıp götürdüğünü belirledi.

Bugün çocuk parkı önünde toplanan köylüler, eski muhtara tepkilerini sürdürdü. Yeni Muhtar Rıdvan Onay da eski muhtarı parkı sökmeye çalışırken yakaladıklarını anlattı. Onay, "Buradan geçerken tesadüfen gördüm. Olaya şahit olduk. Montajlı park malzemelerini motorlu testereyle kesmiş. Bu parktaki çocuk eğlence araçlarını belediye hibe etmiş. Bu bir hizmet yarışı. Herkes yaptığı eserle anılır. Çok üzüldük" dedi.

'OY ALMAK İÇİN YAPIYOR, KAYBEDİNCE SÖKÜYOR'

Köylülerden İzzet Çelik de eski muhtara engel olmaya çalıştığını anlatarak, şöyle dedi:

'Mahkeme kararı var, kaymakam sökülmesini istiyor' dedi. Müdahale ettik. Şikayetçi varsa hakkını arar. Resmi olarak sökülme yazısı gelir, sökeriz. Kaybedince 'bana oy vermediniz' diyerek, söküyor. Oy almak için takıyor, kaybedince söküyor. Böyle bir hizmet var mı?" dedi.

Yasemin Çelik ise çocukların çok üzüldüğünü ifade ederek, "Yirmi yıl muhtar yaptık biz onu. Kaybedince böyle mi olması gerekiyordu? Kazanmak da var kaybetmekte. Çok üzüldük. Çocuklarımızın boynunu büktü" diye konuştu.

ESKİ MUHTAR KENDİNİ SAVUNDU

Eski muhtar Mehmet Akyol ise, çocuk parkının kurulu olduğu arazinin sahibi tarafından şikayet edildiğini öne sürerek, "CİMER'e şikayette bulunmuş. Kaymakamlık, ifademi alınca parkı sökmem icap etti. Mahkeme bitince tekrar kuracaktım. Seçimi kaybettiğim için sökmedim. Kendi imkanlarımla aldım çocuk parkını. Muhtarlık binasından da paramla aldığım malzemeleri söktüm. Yaparken azalarımla tutanak altına almıştım. Belgeleri var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çocuk parkından detaylar

-Toplanan köylüler

-Yeni muhtar Rıdvan Onay ile röp.

-Köylü İzzet Çelik ile röp.

-Köylü Yasemin Çelik ile röp.

-Muhtarlık binası

-Eski muhtar Mehmet Akyol ile röp. Süre: (10.18) Boyut: (1.10 GB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinana KABATEP/ALPLI(Zonguldak),(DHA) ===================== Bıçaklı Afgan gaspçılar polisten kaçamadı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bakliyat satışı yapan iş yerine giren Afgan uyruklu 5 şüpheli iş yeri sahiplerini bıçaklayarak kasada bulunan 150 bin lira ve 4 cep telefonunu gasp etti. Polisin takibi sonucu Afgan uyruklu şüpheliler yakalandı. Gasp anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay,24 Mart tarihinde Gebze Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Gebze'ye gelen Afgan uyruklu İ.N.(20), Ş.S.(20), H.S. (20), S.M. (19), İ.M. (19), bakliyat satışı yapan Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı bıçakla tehdit etti. Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı omuz, göğüs, baş ve ellerinden bıçaklayan kişiler, ellerini ve ayaklarını bağladı. 5 kişi daha sonra kasada bulunan 150 bin lira ve 4 adet cep telefonunu çaldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya bağlı Cinayet ekipleri ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonu ile şüphelilerden İ.N., S.Ş. ve H.S. Adapazarı'nda, S.M. Tekirdağ ve İ.M. İstanbul Bayrampaşa'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerin gasp yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerine girip 2 kişiyi bıçaklama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri

-Olay anı güvenlik kamerası Haber:Ergün AYAZ - Kamera:Alişan KOYUNCU-DHA ================= Silopi'de otizmliler için gökyüzüne mavi balon Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gökyüzüne mavi balonlar uçuruldu.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Silopi'deki Koç İlkokulu tarafından 'Otizme mavi ışık yak' sloganlı etkinlik düzenlendı. İlçe merkezindeki sanat sokağında mavi balon uçurularak, yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşün sonunda bir konuşma yapan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, otizme farkındanlık oluşturulması amacıyla etkinliğin düzenlediğini ifade etti. Dayanan, "Otizm toplumuzda rehabilite edilmesi gereken, eğitimde ve sosyal yaşamda ciddi sıkıntılara neden olan bir durum. Bugüne dikkat çekmek bu bireylerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi topluma daha iyi bir şekilde entegre etmek, toplumdaki yaşayışlarına katkı sunmak amacıyla farkındalık yürüyüşü yaptık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüş için toplanılması

-Sanat sokağında yapılan yürüyüş

-Röportaj

-Gökyüzüne mavi balon uçurulması

-Genel ve detaylar görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ================== Farkındalık için yürüdüler Mersin’de ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeni ile otistik bireyler ve aileleri, katıldıkları yürüyüşte farkındalık yaratmak için mavi balon uçurdu.

Yürüyüş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan Ulu Cami önünde toplanan dernekler, özel okullar ve otistik bireyler ile aileleri ‘Farkı fark et, kabul et, bizimle yürü', ‘Otizmin farkındayız, onların yanındayız’, ‘otizm farklı bir açından dünyayı görmektir' ve ‘Otizm farklılıktır' yazılı dövizler taşıdı.

Atatürk Caddesi’nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’ndan son buldu. Burada İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mavi balonlar uçurulurken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada toplumun otizim konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilincin çok önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra yürüyüşe katılan çocuklar, ellerini çeşitli renklere boyayarak hazırlanan tuvale iz bıraktı.