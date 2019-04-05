DHA YURT BÜLTENİ -7

'Mavi Balina'dan toplu intiharı ihbar telefonu önledi Van'ın merkez Tuşba ilçesinde internette oynanan 'Mavi Balina' adlı oyunundan etkilenerek yaşamına son veren Sevda E. (14) ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşının, onlarla birlikte gitmekten son anda vazgeçen G.A.'nın ihbar telefonuyla kurtarıldığı ortaya çıktı. G.A., polise verdiği ifadede, kendisi ve 6 arkadaşının oyunun etkisi altında kaldığını söyledi.

Merkez Tuşba ilçesinde Sevda E., geçen salı günü 14 ve 15 yaşlarındaki 3 arkadaşı ile birlikte Akköprü Mahallesi'ndeki Akköprü Tepesi'ne çıktı. Çocuklardan Sevda, Van kent merkezinin kuzeyinde yer alan yüzlerce metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. Sevda E. ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşının, onlarla birlikte gitmekten son anda vazgeçen G.A.'nın ihbar telefonuyla kurtarıldığı ortaya çıktı. G.A.'nın durumu bildirmesiyle harekete geçen polisin olay yerine helikopterle giderek, Sevda E.'nin yanındaki arkadaşlarını kurtardığı belirlendi.

'7 ARKADAŞ OYUNDAN ETKİLENDİK'

Sevda E. gözyaşları arasında toprağa verilirken, kurtarılan kızlar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk İzleme Merkezine teslim edildi. Çocukların psikolojik tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili araştırmayı sürdüren polis, G.A.'nın ifadesine başvurdu. G.A. ifadesinde, 6 kız arkadaşıyla birlikte oynadıkları 'Mavi Balina' adlı oyunun etkisi altında kaldıkların belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis helikopterinin bölgedeki çalışması

-Kayalıklardaki kızların cep telefonu görüntüsü (Vatandaşa ait çekim)

-Detaylar Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ===================== Elazığ'da deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün saat 20.31'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Richter ölçeğine 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki kentlerde de hissedilen depremde en çok hasarı Sivrice'nin 120 nüfuslu Doğanbağ köyü gördü. Köydeki 5 ev yıkıldı, çok sayıda evde de çatlak oluştu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çadır kurduğu Doğanbağ köyünde, Kızılay ise köylülere soba, battaniye ve yatak dağıttı.

İlçe sakinleri geceyi dışarıda geçirirken, depremde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Yıkılan evlerden görüntü

- Yıkılan evlerin içinden görüntü

- Çadırlardan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB Haber:Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,(DHA) ================== Tarihi kilise, bakımsızlığa terk edildi Kayseri'de, 1837 yılında yığma yapım tekniğiyle kesme taşlarla inşa edilen tarihi Panagia Rum Kilisesi, aradan geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Tarihi yapının duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılarak, tahrip edilmesi tepki çekti.

Merkez Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1590-1620 arasındaki çalkantılı döneminde, Celali isyanları sırasında yaşanan nüfus hareketinin sonucu olarak kuruldu. O zamanlar köy olan Germir'in ilk sakinleri Ermeniler iken, 1700 yılından sonraki tarihte Rum nüfus artmaya başladı. Rum nüfus, 1840'lı yıllarda Ermeni ve Türk nüfusunu aştı. Kayseri'de bölgenin 19'uncu yüzyıldaki en önemli eğitim merkezi durumuna gelen Germir'de aynı dönemde 2 büyük kilise inşa edildi. Kısmen yerin altında olan Aziz Teodoros Kilisesi 1725, 2 katlı bir çan kulesi olan Panagia Kilisesi ise 1837 yılında ibadete açıldı.

HARABEYE DÖNDÜ

O tarihten günümüze kadar gelen Panagia Rum Kilisesi, kaynaklara göre yığma yapım tekniğinde kesme taşlarla inşa edildi. Kilise geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Tarihi yapının duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılarak, zarar verildi. Kilisenin içinin de defineciler tarafından kazılarak zarar verildiği görüldü. Tarihi kileseye koruma tedbiri uygulanmaması ve günümüzde harabeye dönmesi tepki çekti.

MUHTARDAN TEPKİ

Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, kilisenin bulunduğu alanın 20 hisseli özel mülk olduğunu söyleyerek, "Tarihi yapı günümüzde ne yazık ki bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmüş durumda. Buraya gelenler sprey boyalarla duvarlara yazılar yazmış. Farklı tür ve renklerdeki bu yazılar hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de burayı kötü gösteriyor. Biz bu tarihe sahip çıkılmasını ve restore edilmesini istiyoruz" dedi.

Bölgedeki kiliselerde definecilerin kazı yaptığını söyleyen Kapısız, "Biz buraları korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak defineciler gizliden gelerek bu tür yerlere zarar veriyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kiliseden görüntü

-Kilisenin sprey boyayla boyanması

-Muhtar Ali Kapısız ile röportaj

-Genel detay Süre: 5.59 Boyut: 720 MB Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA ==================== Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sakarya Valisi'ne ziyaret Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Erbaş, Kampüs Camii'nde hafızlık icazet merasimine katılacağını belirterek, "Bugün inşallah Kampüs Camii'nde hafızlarımızın icazet merasimini yapacağız. Hafızlık bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz faaliyet alanlarından önden gelenlerinden birisidir. İyi insan yetiştirmenin en önemli yollarından birisidir. İnsanların hafız olması, Kuran'a hizmet noktasında hafızlığın büyük önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah" dedi. Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

Açıklamalar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) ===================== Savcının da evini soyan hırsızlık şüphelileri yakalandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın evine girerek para, ziynet eşyası ve bilgisayar çalan, Gebze ve İstanbul'da yaklaşık 100 eve girdikleri belirlenen 3 hırsız yakalandı.

22 Şubat'ta, Gebze Mevlana Mahallesi'nde oturan ismi açıklanmayan Gebze Cumhuriyet Savcısı'nın evinin kapı kilidini söken hırsızlar, yaklaşık 20 bin TL para, ziynet eşyaları ve bilgisayar çaldı. Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Polis, İstanbul Sancaktepe'de düzenlediği operasyonla Kader S. (34) ile birlikte yaşadığı Kemalettin P.'yi (33), Ataşehir'de düzenlediği operasyonla da İlhan Ç.'yi (45) yakaladı. 2 evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 60 mermi, sahte sürücü belgeleri, 25 bin TL para, 200 dolar, ziynet eşyaları, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kader S.'nin hırsızlık suçundan 4, Kemalettin P.'nin 17, İlhan Ç.'nin ise 10 suç kaydının bulunduğu belirlendi. 3 kişinin Gebze ve İstanbul'da yaklaşık 100 ev iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Ele geçirilen eşyalardan görüntü Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ====================== 'Başpehlivan Gürbüz, genç sporcuyu dövdü' iddiası Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Gürbüz, Antalya'da antrenman sırasında, atletizm sporcusu Furkan Onur Özdemir'i (17) dövdüğü iddiasıyla polis merkezinde ifade verdi. Gürbüz'den şikayetçi olduğunu belirten Özdemir, "Bana yumruk attı. Yanında bulunan arkadaşı, geriden koşarak, göğsüme tekme attı" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'ndeki Zeytinköy Stadyumu'nda meydana geldi. Saat 16.00 ile 19.00 arasında, atletizm sporcularına ayrılan alanda, öğrencileriyle birlikte 28 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek atletizm şampiyonasına hazırlanan yardımcı antrenör Damla Gönen ile aynı sahada arkadaşlarıyla antrenman yapan Başpehlivan Ali Gürbüz arasında, iddiaya göre, başka sahada çalışmaları konusunda tartışma çıktı. Gönen'in tartıştığını gören öğrencisi Furkan Onur Özdemir ile 3 arkadaşı, olaya müdahale etti. Bu sırada Gürbüz, Özdemir'in yüzüne yumruk atarken, diğer güreşçi de göğsüne tekme attı. Kavga, araya girenler tarafından sonlandırıldı.

Olay sonrası Furkan Onur Özdemir, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporuyla gittiği polis merkezinde, Ali Gürbüz'den şikayetçi oldu. Özdemir, "Stadyumda bize ayrılan alanda arkadaşlarımızla spor yapıyorduk. Bir ara hocamız Damla Gönen'in Başpehlivan Ali Gürbüz ile tartıştığını gördük. Hemen konuşup, yanına geldiğimizde Ali Gürbüz, bana yumruk attı. Yanında bulunan arkadaşı, geriden koşarak, göğsüme tekme attı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Şikayet üzerine Ali Gürbüz'ün, Meydan Polis Merkezi'nde ifadesi alındı. İfade sırasında görüntü alınmasını engellemek isteyen polis, perdeleri kapattı. Yaklaşık 2 saat ifade veren Gürbüz, polis merkezinin arka kapısından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Darp edilen gençlerin polis merkezi dışında görüntüsü

RÖP 1: Salih Aksu

RÖP 2: Furkan Onur Özdemir 215 MB -- 01.56 // HD Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) =================== Yolun karşısına geçmek isterken kamyon çarptı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün (30), hızla gelen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Jandarma kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsünü arıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Suruç-Birecik Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün'e henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon, çarptı. Ağır yaralanan Ergün, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aziz Ergün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazanın ardından kaçan kamyonun sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler