DHA YURT BÜLTENİ-7

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünün Ağılcık ve Çobanpınar mezralarının yolu, baharın gelişiyle birlikte çamur deryasına dönüştü. Her 2 mezradaki 60 öğrenci, sert geçen kışta yapımı yarım bırakılan yolda mahsur kalan servis araçlarını, dizlerine kadar çamura girerek itmek zorunda kalıyor. Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Ağılcık ve Çobanpınar mezralarına giden yolun yapımı, çetin geçen kış şartları nedeniyle yarım kaldı. Havaların ısınması ve yağmurların etkisiyle, yüksek yerlerdeki karlar eridi, akan sular nedeniyle yol çamur deryasına dönüştü. Bu 2 mezrada taşımalı sistemle Dereiçi mezrasındaki ilk ve ortaokulda okuyan 60 öğrencinin yolculuğu da çileye dönüştü. Yaklaşık 1 kilometrelik yolda, servis araçları, çamura saplanıp, yollarda kalmaya başladı. Öğrenciler, yer yer dizlerine kadar ulaşan çamurun içerisine girip, servis araçlarını itiyor. Öğrenciler ve servis sürücüleri, müteahhit firmanın kışın gelmesiyle birlikte yolun yapımını yarım bıraktığını, bu nedenle de sorun yaşadıklarını anlattı. Yola dökülen hafriyat, toprak ve molozların yağışlarla birlikte çamur deryasına dönüştüğünü, her gün elbise yıkatmak zorunda kaldıklarını belirten öğrenciler, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

5)ŞEHİT AİLELERİNDEN EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ'A ZİYARET

Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit çocukları, üzerlerinde polis kıyafetleriyle birlikte Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş ise şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi. 2015 yılında, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak etmesiyle şehit olan polis memuru Hilmi Bardakçı'nın 11 yaşındaki kızı Zehra Bardakçı ise Aktaş'a kendi yazdığı mektupta, "Öncelikle her zaman, her yerde bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi günde, kötü günde babamızın yokluğunu hissettirmeden, bize kocaman bir aile oldunuz. Biz de sizin emeklerinizi boşa çıkarmayıp, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olacağız. Şehit çocuğu olarak ülkemize her zaman sahip çıkacağız" dedi. Aktaş ise Zehra'yı öperek yazdığı mektubu aldı.

Daha sonra şehit çocuklarına 'çocuk polis' kartı verildi.