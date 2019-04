DHA YURT BÜLTENİ-7

SÜRE:04'09" BOYUT:459 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

3)ÇETE ÜYELERİNİ YAKALATTIĞI İDDİA EDİLEN MUHTARIN OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR'da iddiaya göre uyuşturucu çetesi üyelerinin yakalanması ve cezaevine girmesinden sorumlu tutulan Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun oğlu Delil Yurtçu (29) öldürüldü. Yapılan seçimlerde tekrar muhtar seçilen Yurtçu, ailesinin tehdit edildiğini söyleyerek, güvenlik amacıyla taşındıklarını belirtti. Muhtar Davut Yurtçu, faillerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önünde aracında bekleyen Delil Yurtçu, yanına yaklaşan araç içinden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mart tarihinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Cemiloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 21.30 sıralarında işyerinin önünde bir arkadaşıyla aracının içinde bekleyen 2 çocuk babası Delil Yurtçu, yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yurtçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi Muhtarı babası Davut Yurtçu oğlunun uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu. Olaydan sonra 1 kişinin yakalandığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını söyleyen Yurtçu, "Onların düşüncelerine göre ben çocuklarını yakalatmışım. Bu nedenle benim oğlumu öldürdüler. Can güvenliğimiz yok. Baskı altındayız. Kendileri işyerleri önünde her gün gövde gösterisi yapıyorlar. Her gün silahlı insanlar orada bekliyor. Bunlara müdahale eden kimse yok. Diğer çocuklarımın böyle bir şeye bulaşmaması için buradan gitmek zorundayız" dedi.

'BİZE GÖZDAĞI VERMEK İÇİN KARDEŞİMİ VURDULAR'

Delil Yurtçu'nun ağabeyi Ferhat Yurtçu ise yaklaşık 3 yıldır babası Davut Yurtçu hakkında ajan olduğuna dair bir dedikodunun yayıldığını, uyuşturucudan dolayı tutuklanan çete üyelerinin de bu durumdan babasını sorumlu tuttuğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu aile bireylerinin en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsinin uyuşturucu satmak suçundan kaydı var. Uyuşturucu işini meslek haline getirmişler. Ağabeylerinin yakalanmasından da benim babamı sorumlu tutuyorlar. Azmettiren de kendini olaydan aklamak için MOBESE kameralarına gösteriyor kendisini. O gece kardeşimin yanında olan kişi E.T.'nin aracın içinde olduğunu ve F.Ş.'nin ateş ettiğini söyledi. Ondan sonra sabah da inkar etti. En son 'Allah için gördüklerini gel emniyette anlat' dedim. Bana dedi ki 'Benim etim nedir, budum nedir. Sen beni bunlardan koruyabilir misin?' Benim kardeşim uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldü. Benim babam uyuşturucuya karşıdır. Bu adam uyuşturucuya karşı olduğu için bunlar da uyuşturucuyu meslek haline getirdikleri ve benim babama gözdağı vermek için benim kardeşimi öldürdüler. Kocaköy ve Lice'den gelen bütün uyuşturucuyu batı illerine sevk edip pazarlıyor ve satıyorlar. V.T. kara para aklıyor. Anneleri de gayrimenkule yatırıyor. Kardeşimiz öldürüldü. Üstüne tehdit ediliyoruz. Adamlar bizimle alay ediyorlar. Kaymakamlığa suç duyurusunda bulunup koruma talep etmişler. Hem kardeşimiz öldürüldü, hem üstüne hakarete uğruyoruz. Baktık baş edemiyoruz. Kimseye daha bir şey olmasın diye evimi taşıyoruz. 3 tane daha kardeşim var. 2 tane yeğenim var. Düşmanlığa ne insan yeter, ne adam yeter, ne para yeter. Sabah çıkıyoruz iş yerimize gitmek için mecbur o kapının önünden geçiyoruz. O yüzden Diyarbakır'dan uzaklaşacağız. Yetkililerden ricam biran önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Azmettireni aldılar, serbest bırakıldılar. Olaydan 7 dakika önce MOBESE kameralarına kendisini gösteriyor. Yani diyor ki 'Ben buradayım.' Bu sıradan bir cinayet değil, tasarlayarak işlenmiş bir cinayettir. Adamlar uyuşturucu baronu. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."