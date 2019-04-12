DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DİYARBAKIR'DA MAZBATA AK PARTİ'Lİ BEYOĞLU'NA VERİLECEK YSK, ayrıca Diyarbakır Bağlar belediye başkanı seçilen HDP'li adaya da KHK'lı olduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine karar verdi. HDP'nin Bağlar Belediye Başkanı adayı Zeyyat Ceylan, 29 Ekim 2016’da çıkan 675 nolu KHK ile öğretmenlikten ihraç edilmişti. Mazbatanın, seçimi 2'nci sırada bitiren AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilmesine karar verildi. ANKARA/DHA ================================================= 2)AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE 2 DOKTORA 'RAPOR' DAYAĞI ADANA'da sürücü belgesi için sağlık raporu almak üzere Emlakbank 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) giden A.S.Y. (63) ile yakınları, detaylı inceleme için sevk kararı verilmesi nedeniyle 2 doktoru darbetti. Olay, Seyhan ilçesindeki Emlakbank 2 Nolu ASM’de meydana geldi. İddiaya göre, sürücü belgesi almak için ASM’ye giden A.S.Y.’yi aile hekimi Yasemin Ozan (41) muayene etti. Ozan, A.S.Y.’nin gözlerinin iyi görmediğini tespit edince daha iyi inceleme için sevk kararı aldı. Bu sırada sağlık raporu almakta ısrar eden A.S.Y., Ozan’ı tartakladı. Ozan’ın çığlıkları üzerine merkezde görevli başka bir aile hekimi İsmail Sakar (58) ile hasta yakınları odaya girerek A.S.Y.’yi uzaklaştırdı. Olaydan bir gün sonra yakınlarıyla birlikte sağlık merkezinin önünde bekleyen A.S.Y., Dr. İsmail Sakar’ı darbetmeye çalıştı. İsmail Sakar, saldırganların elinden kurtulup binaya girerek kapıyı kilitledi. A.S.Y. ve yakınları bir süre kapıyı tekmelemedikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Doktorlar, sağlık merkezini 1 günlüğüne hizmete kapatarak, kapısına, 'Tarafımıza yapılan şiddet nedeniyle kapalıyız' yazılı kağıt astı.

Saldırıya tepki gösteren Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, şiddete uğrayan Yasemin Ozan ve İsmail Sakar’ın olay nedeniyle A.S.Y. ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: "Son zamanlarda kamuda çalışan memurlara yönelik baskı, taciz, yıldırma, cinayete kadar varan olaylar yaşanıyor. En son Kocaeli’de bir öğretmenimiz katledilmişti. Doktorlarımız, hemşirelerimiz darptan nasibini alıyor. Toplumda ciddi anlamda yıpranmışlık ve gerginlik hakim. Dolayısıyla toplum ekonomik olarak zayıfladığı sürece bu gerginlikler had safhaya çıkıyor. Toplumun genelinin ekonomik desteğe ve eğitime ihtiyacı var. Konunun konfederasyon olarak takipçisi olacağız. Genellikle bu tür darp olaylarında tutuklama olsa bile gözaltı olsa bile birkaç saat sonra serbest bırakılıyor. Caydırıcı bir tarafı olmadığı için tekrardan benzer durumlar tekrar ediyor." Görüntü Dökümü

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- Darp edilen doktorlardan görüntüler

- Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ile röp.

- Darp anının güvenlik kamera görüntüsü

- Aile hekimliğinin dış görüntüsü

SÜRE:04'09" BOYUT:459 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA) ====================================================== 3)ÇETE ÜYELERİNİ YAKALATTIĞI İDDİA EDİLEN MUHTARIN OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ DİYARBAKIR'da iddiaya göre uyuşturucu çetesi üyelerinin yakalanması ve cezaevine girmesinden sorumlu tutulan Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun oğlu Delil Yurtçu (29) öldürüldü. Yapılan seçimlerde tekrar muhtar seçilen Yurtçu, ailesinin tehdit edildiğini söyleyerek, güvenlik amacıyla taşındıklarını belirtti. Muhtar Davut Yurtçu, faillerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önünde aracında bekleyen Delil Yurtçu, yanına yaklaşan araç içinden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mart tarihinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Cemiloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 21.30 sıralarında işyerinin önünde bir arkadaşıyla aracının içinde bekleyen 2 çocuk babası Delil Yurtçu, yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yurtçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi Muhtarı babası Davut Yurtçu oğlunun uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu. Olaydan sonra 1 kişinin yakalandığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını söyleyen Yurtçu, "Onların düşüncelerine göre ben çocuklarını yakalatmışım. Bu nedenle benim oğlumu öldürdüler. Can güvenliğimiz yok. Baskı altındayız. Kendileri işyerleri önünde her gün gövde gösterisi yapıyorlar. Her gün silahlı insanlar orada bekliyor. Bunlara müdahale eden kimse yok. Diğer çocuklarımın böyle bir şeye bulaşmaması için buradan gitmek zorundayız" dedi.

'BİZE GÖZDAĞI VERMEK İÇİN KARDEŞİMİ VURDULAR'

Delil Yurtçu'nun ağabeyi Ferhat Yurtçu ise yaklaşık 3 yıldır babası Davut Yurtçu hakkında ajan olduğuna dair bir dedikodunun yayıldığını, uyuşturucudan dolayı tutuklanan çete üyelerinin de bu durumdan babasını sorumlu tuttuğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu aile bireylerinin en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsinin uyuşturucu satmak suçundan kaydı var. Uyuşturucu işini meslek haline getirmişler. Ağabeylerinin yakalanmasından da benim babamı sorumlu tutuyorlar. Azmettiren de kendini olaydan aklamak için MOBESE kameralarına gösteriyor kendisini. O gece kardeşimin yanında olan kişi E.T.'nin aracın içinde olduğunu ve F.Ş.'nin ateş ettiğini söyledi. Ondan sonra sabah da inkar etti. En son 'Allah için gördüklerini gel emniyette anlat' dedim. Bana dedi ki 'Benim etim nedir, budum nedir. Sen beni bunlardan koruyabilir misin?' Benim kardeşim uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldü. Benim babam uyuşturucuya karşıdır. Bu adam uyuşturucuya karşı olduğu için bunlar da uyuşturucuyu meslek haline getirdikleri ve benim babama gözdağı vermek için benim kardeşimi öldürdüler. Kocaköy ve Lice'den gelen bütün uyuşturucuyu batı illerine sevk edip pazarlıyor ve satıyorlar. V.T. kara para aklıyor. Anneleri de gayrimenkule yatırıyor. Kardeşimiz öldürüldü. Üstüne tehdit ediliyoruz. Adamlar bizimle alay ediyorlar. Kaymakamlığa suç duyurusunda bulunup koruma talep etmişler. Hem kardeşimiz öldürüldü, hem üstüne hakarete uğruyoruz. Baktık baş edemiyoruz. Kimseye daha bir şey olmasın diye evimi taşıyoruz. 3 tane daha kardeşim var. 2 tane yeğenim var. Düşmanlığa ne insan yeter, ne adam yeter, ne para yeter. Sabah çıkıyoruz iş yerimize gitmek için mecbur o kapının önünden geçiyoruz. O yüzden Diyarbakır'dan uzaklaşacağız. Yetkililerden ricam biran önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Azmettireni aldılar, serbest bırakıldılar. Olaydan 7 dakika önce MOBESE kameralarına kendisini gösteriyor. Yani diyor ki 'Ben buradayım.' Bu sıradan bir cinayet değil, tasarlayarak işlenmiş bir cinayettir. Adamlar uyuşturucu baronu. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."

Görüntü Dökümü

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- Mobese görüntüsü

- Davut Yurtçu'nun konuşması

- Ferhat Yurtçu'nun konuşması

- Ev eşyalarını nakliye için hazırlamaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 500 MB + 619 MB ====================================================== 4)BAKAN VARANK: BU DÖNEMİ REFORM VE ATILIM DÖNEMİ OLARAK GÖRÜYORUZ MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde, 120 milyon liralık yatırımla 98 bin metrekarelik alanda İnci Holding ve GS Yuasa ortaklığıyla kurulan yeni akü fabrikasının açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla yapıldı. Törendeki konuşmasında, üretime ve teknolojiye büyük destek verdiklerini belirten Bakan Varank, "Türkiye seçim sürecini geride bıraktı. Bazı yerlerde her partiye tanınan itiraz süreçleri devam ediyor. Ama şimdi Türkiye'nin önünde 4.5 yıl seçimsiz dönem var. Bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Tek gündem ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek" dedi. İnci GS Yuasa'nın üçüncü akü fabrikası Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde açıldı. Fabrikanın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Uğur Aydemir, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, GS Yuasa Başkanı Osamu Murao, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Japon ve Türk işadamları ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRK- JAPON İŞ BİRLİĞİNİN ÖRNEĞİ

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın Türk- Japon iş birliğinin örneği olduğunu söyledi. Dostluğun üretim ve ticaretle perçinlendiğini kaydeden Bakan Varank, "Ekonomik iş birliği olduğu gibi bilim ve teknoloji alanlarında birlikte çalışmayı önemsiyoruz. İleri teknoloji araçlar için yeni nesil aküler üretilecek. Üretimdeki teknoloji yoğunluğu ve dış ticaret hacmi açısından bu yatırımların çoğalmamasını önemsiyoruz. Bu yüzden yatırımcılarımızı destekliyoruz. Yatırım teşviklerimiz, Ar-Ge merkezi desteklerimiz, TÜBİTAK hibeleri önemli rol oynadı. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışarak yenilikçi fikirlerle ihracatta birim başına düşen değer artmış oluyor. Sanayicimizi üzerindeki yükleri azaltmayı hedefliyoruz. Sektörü desteklemek adına adımlar atıyoruz. Aralık 2020'ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini devletimiz ödüyor. Kadın, genç veya engelli ise bu süre 18 aya çıkıyor. Sanayicilerden beklentimiz bu imkanları değerlendirip üretime ve istihdama yoğunlaşmanız" dedi.

TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU YÜKSEK İŞLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Ekonomiyle ilgili Türkiye'de önemli adımların atıldığını kaydeden Bakan Varank, yeni dönemde yerli katma değere ve teknoloji yoğunluğu yüksek işlere öncelik vereceklerini açıkladı. Bakan Varank, sözlerini şöyle dedi:

"Yeni ekonomi programımızın yapısal dönüşümü açıklandı. Ürün bazlı bir yaklaşımla önceliği yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlere vereceğiz. Bu sistemle alıcı ve satıcıyı eş zamanlı olarak destekleyeceğiz ölçeklendirme sorunu yaşamayacağız. Yurt içi kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmayı ve üretim kapasitesini ileri taşımayı hedefliyoruz. Mayıs ayında kamuoyu ile tüm detayları paylaşacağız. Ülkemizin sanayisi kazansın istiyoruz. Ülkemizde üretim yapan yerli yabancı kim olursa olsun bizim için eşit öneme sahip ve imkanlardan eşit yararlanacak. Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir. Yatırım ortamının iyileştirme alanında çalışmalarımız var. Kalkınma önceliği çerçevesinde yatırımların hızlandırılmasını yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız hızlı, esnek ve son derece verimli şekilde sürdürüp yatırımların katlanarak artması için gayret sarf edeceğiz. Mevcut teşvik sistemini sadeleştirerek etkinliği artırmak istiyoruz. Yatırım teşviklerinde yerli katma değere ve teknoloji yoğunluğu yüksek işlere öncelik vereceğiz. İlk kez ve öz yatırımla yapan firmaları desteklemek istiyoruz."

Bakan Varank, üretimde yapısal dönüşüm ve dış bağımlılıktan kurtulmak için önemli atılımlar yaptıklarını söyledi.