DHA  YURT BÜLTENİ -7

Bursa’nın İnegöl ilçesindek Boğazköy Barajı'nın suları çekilince balıklar kıyıya vurdu. Vatandaşlar da kıyıya gelerek, çuval çuval balık topladı. İnegöl’ün Boğazköy Barajı'nda suyun anieden çekilmesiyle balıklar kıyıya vurdu. Kıyıya vuran balıklar can çekişirken, vatandaşlar çuvallarla balık topladı. Bazı sürücüler de araçlarını park ederek, balık toplayıp, bölgeden ayrıldı. Balık toplayan İslam Ahmet, “Sabah işe gidiyorduk. Arkadaşlar aradı 'balıklar ölüyor' diye. Biz de ellerimizle topluyoruz. Duyanlar buraya geliyor. Bu sabah barajın suyu bir anda azalınca böyle olmuş. Milyonlarca balık varö dedi. Ziyaetttin Murat da, “Duyan geliyor. Biz de geldik, topladık. Sonuçta balıklar ölecek. Bu duruma önlem alınması gerekiyor. Birkaç güne ölürler. Geldik, balık tutuyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Büyüksaat pulundan görüntüler

- Adana Filateristler Derneği Başkanı Bülent Candemir ile röp.

- Damgalama işleminin yapılması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'50" BOYUT:425 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

==================

Öğretmenlere eğitim

BUrdur Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi'nde görevli öğretmenler yenilikçi web araçlarını öğrendi.

Burdur Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi'nde kadrolu 20 öğretmen 3 gün süren eğitimle yenilikçi web araçlarını öğrendi.

Merkez Müdürü Muhammet Çekirge, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen eğitim programı üç gün sürdü. Merkezimizde görevli 20 öğretmenimiz katıldı. 16 saat süren bu eğitimde öğrendiklerini derslerde uygulayacaklar" dedi.

Eğitimi veren eğitimci- yazar Hakan Topuzoğlu da "Eğitim çok gelişti ve teknolojik katkılara ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla biz de bu eğitimi nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz amacıyla bir çalışma yaptık. Gerçekten de hem keyifli hem faydalı bir çalışma oldu. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.