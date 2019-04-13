DHA  YURT BÜLTENİ -7

Diyarbakır'da teröristlerin 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında, 11 Nisan 2019 Perşembe günü saat 23.00'da Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Özel birlik operasyonları' 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 22.00'da tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 7'si birbiri ile bağlantılı 20 metrekare, 1'i 15 metrekare, 1'i 14 metrekare, 2'si 8 metrekare genişliğinde olmak üzere 11 kış sığınağı, 7 avcı boy çukuru, 2 gözetleme ve ateş mevzi tespit edilip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınıklarda yapılan aramalarda ise jelikan bidonlar içerisinde 55 adet 5,56 mm., M-16 tüfeği fişeği, 150 adet 7,62 mm kalaşnikof tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof tüfeği şarjörü, tim içi haberleşme telsizi, 3 Bixi makinalı tüfek gece görüş monte hamili, keskin nişancı silah dürbün körüğü, 2 silah askı kayışı, 4 akü, jeneratör, akım çevirici, küçük tüp, 1 kilo amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 40 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon bölgesinden görüntü

- Askerlerin helikoptere binmeleri

- Sığınaklardan görüntü

- Malzemelerin imha anı

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,87 MB Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) =================== Balıklar kıyıya vurdu, duyan geldi Bursa’nın İnegöl ilçesindek Boğazköy Barajı'nın suları çekilince balıklar kıyıya vurdu. Vatandaşlar da kıyıya gelerek, çuval çuval balık topladı.

İnegöl’ün Boğazköy Barajı'nda suyun anieden çekilmesiyle balıklar kıyıya vurdu. Kıyıya vuran balıklar can çekişirken, vatandaşlar çuvallarla balık topladı. Bazı sürücüler de araçlarını park ederek, balık toplayıp, bölgeden ayrıldı. Balık toplayan İslam Ahmet, “Sabah işe gidiyorduk. Arkadaşlar aradı 'balıklar ölüyor' diye. Biz de ellerimizle topluyoruz. Duyanlar buraya geliyor. Bu sabah barajın suyu bir anda azalınca böyle olmuş. Milyonlarca balık varö dedi.

Ziyaetttin Murat da, “Duyan geliyor. Biz de geldik, topladık. Sonuçta balıklar ölecek. Bu duruma önlem alınması gerekiyor. Birkaç güne ölürler. Geldik, balık tutuyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- genel görüntü

-açıklamalar

-detaylar 2.51 DK BOYUT 319 MB Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA) ================= Filateristlerden Adana'da bir ilk: Büyüksaat pulu POSTA ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Adana Filateristler Derneği işbirliği ile Adana'da ilk defa Büyüksaat Kulesi'nin pulu çıkartılıyor. Adana Filateristler Derneği Başkanı Bülent Candemir, "Adana'nın PTT tarihi boyunca 4 kez pulu çıktı. Bu yıl ise Büyüksaat'in ilk defa bir posta pulunda kullanılacak olması bizi çok mutlu etti" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’ndeki PTT ofisinde gerçekleşen Büyüksaat pullarına ilk damga işlemine katılan filateristler ve PTT çalışanları, yüzlerce pulu tek tek damgalayarak satışa hazır hale getirdi. Adana Filateristler Derneği Başkanı Bülent Candemir, Büyüksaat’in ilk defa pullarda kullanılmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyerek, “Yılın belli zamanlarında PTT’nin çıkardığı pullara bulunduğu kentlere göre ilk gün damgası yapılır. Bu yıl ise 2 Nisan tarihinden itibaren Adana Büyüksaat pulu basılmaya başlandı. Burada da ilk gün damgalarıyla pullarımız satışa hazır hale geliyor. Biz filateristler de özel günlerde bu özel pulları kaçırmamaya özen gösteririz" dedi.

ATATÜRK EVİ VE KALELER DE OLACAK

Adana’nın PTT tarihi boyunca 4 kez pulu çıktığını ve bu çalışmaların Varda Köprüsü, şehirler serisi olduğunu belirten Candemir, ileriki süreçte Atatürk Evleri, Yılan Kale ve Toprak Kale gibi kentin simgesi olan yerlerin de pul çalışmalarını yapacaklarını söyledi. Büyüksaat pullarının PTT şubelerinden 2 TL karşılığında satın alınabileceğini dile getiren Candemir, şöyle konuştu:

"Pul bir ülkenin tarihini, kültürünü anlatan önemli bir simgedir. O ülkede çıkan pul kesinlikle kendisine ait simgelerle basılır. Ayrıca bu yıl Milli Mücadele’nin 100’üncü yıldönümü olması sebebiyle 9-13 Mayıs tarihleri arası Adana’da bir pul sergimiz olacak. Tarihimizi yansıtacak bu sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Büyüksaat pulundan görüntüler

- Adana Filateristler Derneği Başkanı Bülent Candemir ile röp.

- Damgalama işleminin yapılması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 03'50" BOYUT:425 mb Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================== Öğretmenlere eğitim BUrdur Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi'nde görevli öğretmenler yenilikçi web araçlarını öğrendi.

Burdur Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi'nde kadrolu 20 öğretmen 3 gün süren eğitimle yenilikçi web araçlarını öğrendi.

Merkez Müdürü Muhammet Çekirge, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen eğitim programı üç gün sürdü. Merkezimizde görevli 20 öğretmenimiz katıldı. 16 saat süren bu eğitimde öğrendiklerini derslerde uygulayacaklar" dedi.

Eğitimi veren eğitimci- yazar Hakan Topuzoğlu da "Eğitim çok gelişti ve teknolojik katkılara ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla biz de bu eğitimi nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz amacıyla bir çalışma yaptık. Gerçekten de hem keyifli hem faydalı bir çalışma oldu. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.