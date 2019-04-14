DHA YURT BÜLTENİ -7

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi'ne yol aldı. Ege Deniz'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, saat 11.00'de Çanakkale önlerine ulaştı. Oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, sahilde yürüyüş yapan ve balık tutanların bakışları arasında ilerledi. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı. Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e gideceği ileri sürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ABD savaş gemisinin boğaz geçişinden görüntüler. Habe-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ======================================

Şenobalı öğrenciler, robotik kodlama öğreniyor Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde öğrenciler, yaptıkları kodlamayla yangın söndüren, kaza riskini ortadan kaldıran ve engellileri gidecek noktaya taşıyan araçlar üretti. Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 240 öğrenci kapasiteli Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören ve beldedeki devlet yurdunda kalan Gülyazı, Yekmal ve Uzungeçit köyü öğrencileri, okulun sunduğu imkanlarla çeşitli kodlamalar yaptı. Öğrenciler, öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle robotik kodlama yazılımıyla tanıştı. Öğrencilerin ürettiği yangın söndüren robotlar, ısı sensörü sayesinde yangının olduğu binaya yönlenip, pervane ve su sistemiyle yangına müdahale edebiliyor. Engelliler için hazırlanan robot ise yer çizgilerini takip ederek belirlenen noktaya engellere takılmadan gidebiliyor. Önüne çıkan çizimlerden kaçan robot, kaza riskini ortadan kaldırıyor. Robotlar, bluetooth teknolojisi, kızılötesi ve ultrasonik teknoloji sayesinde bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler ile kumanda edilebiliyor. Ayrıca araç, paletler takılarak arazi kurtarma aracına dönüştürebiliyor.

Öğrenciler, eğitim gördükleri ortaokulda düzenlenen bilim fuarında araçlarını tanıttı. Bilim fuarında 10 projenin yanı sıra çeşitli görsel etkinliklere de yer verildi. Fuarda öğrencilerin bilgilerini arttırmak için çeşitli bilimsel gözlemler sunuldu. Fen Bilimleri öğretmeni ve aynı zamanda robotik kodlama eğitmeni olan Sema Aktaş, Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nun uzak köylerden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü okul olduğunu söyledi. Aktaş, "Bilim fuarında robotik kodlama, stem bilgisayarsız kodlama çalışmaları üzerinde çalıştık. Çocuklar kendi tasarladıkları robotları burada kodlayarak çalıştırdı. Okulumuzda laboratuvarımız, robotik laboratvuarımız, Z kütüphanemiz, spor kompleksimiz, yatakhanemiz lojmanlarımız bulunmaktadır" dedi. 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Ürper ise yaptığı çalışma hakkında bilgi vererek, "Bu robotları biz kodladık. Bu robotlar çizgi izleyebiliyor, engellerden kaçabiliyor, ışıkları izleyebiliyor. Yangınları söndürebiliyor. Bu robotları streçten kodluyoruz. Kodları mesela ilk 10 adım ileri, sağa dön, 90 derece dön diyerek, komut vererek, yönlendiriyoruz. Bunların ses komutu da var" diye konuştu.

Öğrencilerden Meryem Bilen de "Okulda hocalarımız sayesinde robotlar tasarlayıp, kodlama yapmayı öğreniyoruz. Bu yaptığımız robotlarla yarışmaya girmeyi, geçen sene girdiğimiz yarışmada da dereceye girdik" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Bilim fuarında öğrencilerin çalışmaları

- Robotik kodlama öğretmeni Sema Aktaş

- Öğrencilerden Ahmet Ürper ve Merve Bilen'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ULUDERE,(Şırnak),(DHA) ======================================

Ege'nin turizm cenneti Bozcaada, 'yeşil ada' oluyor Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’nın, yeşil adaya dönüşmesi için seferberlik ilan edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozcaada'ya son 4 yılda 30 binin üzerinde fidan dikildi. Orman Haftası Kutlamaları kapsamında son bir ayda ise adanın en bozkır alanları olan güney sahillerinin yamaçlarına 4 bin 245 fidan dikimi yapıldı. Sert esen rüzgarlar nedeniyle 'boz ada' olarak bilinen Bozcaada, yeşil ada olma yolunda ilerliyor.

Sert rüzgarlara maruz kalan ve bozkır görünümü nedeniyle geçmişte 'Bozada' olarak da anılan ‘Bozcaada’, son yıllardaki ağaçlandırma seferberliği sayesinde yeşillenmeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce son 4 yılda adanın çeşitli bölgelerine 30 binin üzerinde fidan dikildi. Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ve belediyenin desteğiyle gerçekleşen fidan dikimine öğrenciler, askerler, memurlar ve halk da ellerine kazma-kürekleri alarak destek verdi. Sert rüzgarlar nedeniyle ağaçların zor yetiştiği Bozcaada'da, bilimsel çalışmalar ile dikilen ve geçen 4 yılda boy alan fidanlar, adayı yeşillendirmeye başladı. Son olarak, Orman Haftası kutlaması kapsamında 25 Mart’ta adanın güney yamaçlarına bin 470 büyük boy fıstık çamı, 900 meşe fidanı,150 büyük boy katalpa, 50 akasya, 50 dişbudak, 25 erguvan ve 600 lavanta olmak üzere toplamda 4 bin 245 fidan dikildi.

Balıkesir ve Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait fidanlıklardan ücretsiz temin edilen fidanların dikimi için Bozcaada Belediyesi, iş makineleri ve ekipman desteği sağladı. Anaokullarından liseye, her öğrenci adına fidanlar dikildi. Fidanların yanı başına öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu ve öğrenciler tarafından resimlendirilen birer taş bırakıldı. 'AMACIMIZ YEŞİL BİR ADA OLUŞTURMAK'

‘Doğada bir dikili ağacımız olsun’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz, "Son 4 yılda ağaçlandırma kampanyalarıyla adamızı yeşillendirdik. Bu yıl da Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ağaçlandırma alanı ilan ettiği Tuzburnu mevkiini seçtik. Buraya 4 bin 245 fidan dikimi gerçekleştirdik. Kampanyaya Bozcaada halkından büyük destek geldi. Öğrencilerimiz kendi elleriyle yaklaşık 500 fidan, askerlerimiz de 2 bin civarı fidan dikti. Geri kalan fidanları da Kaymakamlığımızın bütçesinden işçi tutarak diktik. Belediye ise iş makineleriyle çukurların açılması ve sulama görevlerini üstlendi. Herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız yeşil bir ada oluşturmak. Son 4 yılda toplam 30 bin civarında fidan dikimi gerçekleştirdik. Üreticilerimize ücretsiz olarak bu yıl içinde 7 bin 200 zeytin fidanı dağıttık. Bağcılığı gençleştirme projesi kapsamında ise son 4 yılda 167 bin asma fidanı dağıttık. Bunlar hem üretime katkı sağlıyor, hem de adayı yeşillendiriyor" dedi.

AYAZMA VE SULUBAHÇE PLAJLARINA PALMİYELER DİKİLDİ

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ise Ayazma ve Sulubahçe plajlarının girişlerine 12 yaşında 64 palmiye ağacı diktiklerini belirterek, "Ağaçlar büyük olduğu için dikilir dikilmez görüntü hemen değişti. Hoş bir manzara oluştu. Bunları dikmenin yanında koruyabilmek de önemli. İlk etapta bunları yaşatabilmeyi umuyoruz. Eğer olumlu bir sonuç alırsak, hem sahil boyunca, hem de ada içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Eğer diktiğimiz ağaçları tutturabilirsek, gelecek yıl adanın florasına uygun fidanlar dikmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bozcaada'da son yıllarda ve yeni dikilmiş fidanlardan genel ve detay görüntü. Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz ile röp. Bozcaada Bal Ormanı'ndan görüntü. Ayazma Plajı sahiline dikilmiş palmiyelerden görüntüler. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ile röp. Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA) ====================================== 'Kitap için beklenir' İzmir'de birçok yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bu yıl 24'üncüsü düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, son günürde de yoğun ilgi gördü. Kitapseverler, saatlerce kuyrukta bekleyerek fuara girerken " Kitap için beklenir" dedi.

Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 24'üncü İzmir Kitap Fuarı'na son gününde de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle sevdikleri yazarları görebilmek, sohbet edebilmek ve kitaplarını imzalatabilmek için saatlerce girişte kuyrukta bekleyen her yaştan ziyaretçi, amacına ulaştı. Ailelerin çocuklarıyla geldiği fuarda çocuk kitapları da ilgi gördü. Kitap için sıra bekleyenler ise durumdan şikayet etmedi. Fuarın uzun sürmesini istediklerini belirten Oğuz Üstünel, "Sırada bekliyoruz, yoğun bir ilgi var. Ama içeriye gireceğiz. Fuarın süresinin kısa olduğunu düşünüyorum. Biraz daha uzun olabilir çünkü yetmiyor" dedi. Fuara kızının istediği kitapları almak için geldiğini belirten İsmail Bağcı, "Sabah kalktık, kızımla birlikte fuara geldik. Kitap için beklenir, kitap için beklemek güzel bir olay" diye konuşurken kızı Nehir Bağcı ise "Kitapları seviyorum, Sıra ve kalabalık var ama değer" dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden fuara gelen Fatih Berk Can, "Kitap okumayı seviyoruz ve kitapları merak ediyoruz" dedi. Fuarda test kitapları da öğrencilerin tercihi olurken, Şeyma Nur Taş, "Genellikle test kitabı almak için geldim. Ama her tür kitap var. Burada olmak çok güzel" dedi. Fuara Aydın'dan geldiğini ifade eden Sude Arslan da test kitaplarını ucuz bulduğu için bol alışveriş yaptığını belirtti.