DHA YURT BÜLTENİ -7

Son olarak, Orman Haftası kutlaması kapsamında 25 Mart’ta adanın güney yamaçlarına bin 470 büyük boy fıstık çamı, 900 meşe fidanı,150 büyük boy katalpa, 50 akasya, 50 dişbudak, 25 erguvan ve 600 lavanta olmak üzere toplamda 4 bin 245 fidan dikildi. Balıkesir ve Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait fidanlıklardan ücretsiz temin edilen fidanların dikimi için Bozcaada Belediyesi, iş makineleri ve ekipman desteği sağladı. Anaokullarından liseye, her öğrenci adına fidanlar dikildi. Fidanların yanı başına öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu ve öğrenciler tarafından resimlendirilen birer taş bırakıldı. 'AMACIMIZ YEŞİL BİR ADA OLUŞTURMAK'

Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 24'üncü İzmir Kitap Fuarı'na son gününde de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle sevdikleri yazarları görebilmek, sohbet edebilmek ve kitaplarını imzalatabilmek için saatlerce girişte kuyrukta bekleyen her yaştan ziyaretçi, amacına ulaştı. Ailelerin çocuklarıyla geldiği fuarda çocuk kitapları da ilgi gördü. Kitap için sıra bekleyenler ise durumdan şikayet etmedi. Fuarın uzun sürmesini istediklerini belirten Oğuz Üstünel, "Sırada bekliyoruz, yoğun bir ilgi var. Ama içeriye gireceğiz. Fuarın süresinin kısa olduğunu düşünüyorum. Biraz daha uzun olabilir çünkü yetmiyor" dedi. Fuara kızının istediği kitapları almak için geldiğini belirten İsmail Bağcı, "Sabah kalktık, kızımla birlikte fuara geldik. Kitap için beklenir, kitap için beklemek güzel bir olay" diye konuşurken kızı Nehir Bağcı ise "Kitapları seviyorum, Sıra ve kalabalık var ama değer" dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden fuara gelen Fatih Berk Can, "Kitap okumayı seviyoruz ve kitapları merak ediyoruz" dedi. Fuarda test kitapları da öğrencilerin tercihi olurken, Şeyma Nur Taş, "Genellikle test kitabı almak için geldim. Ama her tür kitap var. Burada olmak çok güzel" dedi. Fuara Aydın'dan geldiğini ifade eden Sude Arslan da test kitaplarını ucuz bulduğu için bol alışveriş yaptığını belirtti.