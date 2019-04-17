DHA YURT BÜLTENİ -7

Cinayet zanlısı Irak'a kaçtı ama polisten kurtulamadı Van'ın Gevaş ilçesinde, cezaevinden izinli çıktığı dönemde tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan Gürgin Ertaş'ın katil zanlısı Eshat Ertaş, özel ekibin yönlendirdiği oğlu ve bir akrabasının, 'Polis senden şüphelenmiyor' telkinleri ile kaçtığı Irak'tan Türkiye'ye döndü. Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcu otobüsünde gözaltına alınan Ertaş tutuklandı.

Cinayet, 26 Mart günü Van Emniyet Müdürlüğü'ne Gevaş-Tatvan Karayolu üzerinde, Van Gölü kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, göğsü ile kafasından vurularak öldürülen kişinin Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan Gürgin Ertaş olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, katil ya da katilleri yakalamak için özel ekip kurdu. Ertaş'ın evinin bulunduğu sokak ve mahalledeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. 15 gün süren çalışmalar sonunda zanlının Ertaş'ın akrabası Eshet Ertaş olduğu, olaydan sonra oğlu Onur Ertaş ve akrabası İzzettin Ertaş'ın yardımıyla Irak'a kaçtığı belirlendi.

ZANLININ TÜRKİYEYE GERİ DÖNMESİ İÇİN İKNA EDİLDİ

Özel ekip, Eshet Ertaş'ın Türkiyeye gelmesini sağlamak için oğlu ve söz konusu akraba ile irtibat kurdu. İkili, Ertaş'ı 'polisin kendisinden şüphelenmediği' yönünde ikna ederek, Türkiye'ye dönmesini söyledi. Eshet Ertaş da kabul etti. Ertaş, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan otobüsle giriş yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Eshet Ertaş, Gürgin Ertaş'ın cezaevinde yattığı süre içerisinde sürekli kendisinden para istediğini, izinli olarak geldiğinde de para istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlatarak, alkollü olduğu halde otomobilinin torpidosundaki tabancasını alıp, cinayeti işlediğini itiraf etti. Tabancayı ise göle attığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen Eshet Ertaş ve İzzettin Ertaş tutuklanırken Onur Ertaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi Bağcılar'daki minibüsçü cinayetinde beraat kararına anne feryadı

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-Polisin Habur Sınır Kapısı'ndan yaptığı operasyon

-Cinayet zanlısının otobüsten indirilmesi ve gözaltına alınması

-Cinayet zanlısının adliyeye sevk edilmesi Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - ================= Bayiden cep telefonu hırsızlığı kamerada (ÖZEL) Diyarbakır'da bir GSM şirketi bayisine, camını kırarak giren 2 kişi, 15 bin lira değerinde 3 cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Nisan günü saat 06.00 sıralarında Ekinciler Caddesi'ndeki pasajda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yan sokaktaki bir terzi dükkanının kepenklerini kırarak pasaja girdi. Burada camını taşla kırdıkları GSM bayisine giren şüpheliler, alarmın çalmasıyla paniğe kapılıp, tezgahta bulunan 15 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu alarak kaçtı. Yaklaşık 20 saniye süren hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, hırsızlık olayını fark edip polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Adem Pusat, "Hırsızlar camekanımızı kırıyor, içeri giriyorlar. Güvenlik şirketi, alarmımızın çaldığını söylüyor. O anda kardeşim güvenlik kamerasına bakıyor. Kameraya bakınca bir şey göremiyor. Yüz tanıma sistemi, 3 saniyelik süren bir alarm çalmasından dolayı fare olduğunu zannediyor. 3 tane yüksek model olan cihazımızı bir de 6 bin TL değerinde olan bilgisayarımızı kırıyorlar. 25 bin TL'lik zararımız var" dedi.

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Hırsızlık anı

- Adem Pusa'nın konuşması

- Pusa'nın görüntülerden olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 407 MB Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ================= Engelli Sultan'a, koruyucu aile desteği Kayseri'de, Serpil ve Mehmet Koç çifti, komşularının koruyucu aile olmasından etkilenerek, görme ve zihinsel engelli Sultan Kök'ün (7) koruyucu ailesi oldu. 4 yıl önce hiç yürüyemeyen Sultan Kök, koruyucu ailesinin desteği ile adım atmaya başladı.

Ev kadını Serpil Koç, 4 yıl önce komşusunun koruyucu aile olmasından etkilenerek 'koruyucu anne' olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Dilara (17) ve Muhammed (14) isimli iki çocukları bulunan Koç çifti, görme ve zihinsel engelli Sultan Kök'ün bakımını üstlenerek koruyucu ailesi oldu. 4 yıl önce hiç yürüyemeyen Sultan, koruyucu ailesinin desteği ve gördüğü fizik tedavi ile adım atmaya başladı.

Serpil Koç, Sultan'ı diğer çocuklarından ayırmadığını belirterek, bakımını üstlendiğini kaydetti. Koruyucu anne olma hikayesini anlatan Koç, "Benim bir arkadaşım koruyucu aile olmuştu. Ben de çocuklarım büyüdüğü için eve bir ses, neşe gelsin istedim. Böyle de olunca Sultan'ı alıp, bakımını üstlenmek istedik. Sultan evimize gelerek, bir neşe kattı. Kendisiyle birlikte yaşadığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Sultan'ı ilk aldıklarında yürüyemediğini belirten Koç, "Sultan görme ve zihinsel engelli. Hiç yürümüyordu, adım atmaya başladı. Artık konuşur diye de ümit ediyoruz. İnşallah sağlık açısından daha iyi olur. Biz bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda bana eşim de destekçi oldu. Çocuklarım da Sultan ile iyi anlaşıyor. Bu konuda bana her zaman destekçiler. Biz ailecek Sultan'ı çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Sultan'a özel olarak baktığını kaydeden Koç, "Kendisiyle özel olarak ilgileniyorum. Sultan hiç görmediği için tek başına yürüyemiyor. Yemeğini kendim yediriyorum. Sultan, zihinsel engelliler okulunda eğitim görüyor. Henüz 1'inci sınıfa gidiyor. Bu şekilde Sultan'la birlikte yaşamımızı sürdürüyoruz" dedi.

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-Serpil Koç ile röportaj

-Sultan Kök'ten görüntü

-Genel detay Süre: 3.36 Boyut: 437 MB Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) =================== Savcı Sayan'dan göçmenlere çorba ikramı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, göçmenlerin günlük ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla otogar bahçesine çadır kurdurdu. Göçmenlere çorba ikram eden Sayan, "Bolu tarafında ekmeğe ihtiyacı olan canı çorba çeken Belediye Başkanı arkadaşlar varsa, buyursun gelsinler. Onlara da yetecek çorbamız var" dedi.

Başkan Sayan'ın talimatıyla Ağrı Otogarı bahçesine kurdurulan çadırda, sayıları bine yaklaşan göçmenlere düzenli olarak sıcak çorba ve ekmek ikramı yapılıyor. Göçmenlere çorba dağıtan ve aynı sofrada çorba içen Sayan, çadırın sürekli kurulu halde kalacağını belirtti. Savcı Sayan, göçmenlerin günlerini rahat bir şekilde geçirmelerini istediğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada mülteci konumunda olan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen kardeşlerimiz var. Ağrı Otogarı'nda kalıyorlardı. Dün itibari ile çadır kurduk, bundan sonra bu çadırda kalacaklar. Çorba, ekmek ve su ikram ederek kardeşlerimizin rahat bir şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız. Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz. Allah kimseyi vatanından, toprağından etmesin. Bunlar mecburi bir şekilde buraya gelmiş olabilirler. Bizim görevimiz onları dışlamak, onları ekmeksiz bırakmak değil. Bizim görevimiz Ağrı halkıyla birlikte onları doyurmak, onları misafir etmek. Ben Ağrı halkına da teşekkür ediyorum, buradaki mülteci kardeşlerimizi kucaklamışlar, herkes elinden gelen desteği yapıyor. Biz de belediye olarak çadırımızı kurduk. Çorbamız sıcak bir şekilde kaynıyor. Buradaki kardeşlerimize ikram ediliyor. Ben de bugün onlarla birlikte çorba içip aynı ekmeği bölüştüm. Bölmeye çalıştığımız ekmek Ağrı halkının ekmeğidir. Allah'ın verdiği bir ekmektir. Belki bazıları rahatsız olabilir ama biz Ağrılılar ailemizden, inancımızdan, vicdanımızdan almış olduğumuz edep gereği ekmeğimizi kardeşlerimizle bölüşmeye devam edeceğiz."

Savcı Sayan, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler'e belediye olarak yardım yapmayacaklarını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a gönderme yaparak, "Ekmeğe ihtiyacı belediye başkanı arkadaşlar varsa ya da canı çorba çeken Bolu tarafında Belediye Başkanı arkadaşlar varsa, buyursun gelsinler. Onlara da yetecek çorbamız var. Biz onlara da gereken çorbayı ikram ederiz. Ağrı halkı, Bolu Belediye Başkanı'na güzel bir çorba ikram eder o da buradan aldığı tat ile Bolu'daki mülteci kardeşlerimizi mağdur etmez. Biz ensarız, bunlar muhacirdir. Terbiyemiz, görgümüz, inancımız budur. Müslümanlığın gereği budur. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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-Çadır'da çorba dağıtımı detay

-Başkan Sayan'ın göçmenlerle çorba içmesi

-Başkan Sayan'ın açıklaması 5.07 DK/ 572MB Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) ================== 'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor Batman'ın Sason ilçesinde lise mezunu Şenol Tekin (24), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurup 20 koyun aldı. Geçen bir yıllık süre içerisinde 10 yavru dünyaya getiren sürüsünün alıp, her gün meraya çıkan Şenol Tekin, kendisi gibi lise mezunu olan eşi Merve Tekin (20) ile birlikte çobanlık yapıyor.

Sason'da yaşayan Şenol Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Genç Çiftçi' projesine başvurdu. Tekin, proje kapsamında geçen yıl 20 koyun aldı. Şenol Tekin'in geçen bir yıllık sürede sütünden ve yününden gelir elde ettiği, koyunlar 10 yavru dünyaya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı koyunlarla hayatının değiştiğini anlatan Şenol Tekin, kendisi gibi lise mezunu olan eşi Merve ile birlikte her sabah meraya gidip, piknik havasında yaşadıklarını söyledi. Tekin, "Proje kapsamında bana 20 koyun ve ahır için kullanmam için bir çadır verildi. Sabah erken saatlerde kalkıp, hayvanları meraya çıkarıyorum. Aldığım 20 koyun sayısı bugün 30'a ulaştı. Hayvanlarla iç içe olmak, onlarla birlikte yaşamak çok güzel bir şey. Bunu ancak yaşayan anlayabilir. Hayvancılığa başladıktan sonra veteriner arkadaşın yardımıyla faydalı bilgiler aldım. Eşim de beni yalnız bırakmıyor. Meraya çıktığımızda bir nevi pikniğe çıkıyoruz gibi oluyor. Piknik havasında yaşıyoruz" dedi.

'KOYUNLAR SAYESİNDE GEZİYORUZ'

Merve Tekin ise eşiyle birlikte her gün meraya çıktığını, kitap okumayı da ihmal etmediğini kaydetti. Koyunlar sayesinde gezdiklerini söyleyen Merve Tekin, "Gayet güzel bir ortamdayız. Hem eğleniyoruz, hem geziyoruz. Kuzular doğunca daha da eğlenceli oluyor. Doğa ortamında dolaşmak çok güzel. Bu kadar güzel bir şey olduğunu düşünmemiştim. Dolayısıyla kendimi çok şanslı hissediyorum. Yanımıza yiyeceklerimizi de alıp, meraya çıkıyoruz. Farklı güzellikler yaşıyoruz. Koyunlar sayesinde geziyoruz. Bütün gençlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.