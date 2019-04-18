DHA YURT BÜLTENİ -7

Baba ile oğlu 9 yıl arayla aynı kahvehaneye giren aracın altında kalarak öldü (2)
BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun içine girdiği kahvehanede Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, kolonları hasar gören 3 katlı binada oturanlar tahliye edildi. Burada oturan 2 aile, önemli eşyalarını yanlarına alıp, geçici süreliğine yakınlarının yanına taşınırken, binanın durumu belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netlik kazanacak.
KAHVEHANE BÜYÜK HASAR GÖRDÜ
Öte yandan, kamyonun girdiği kahvehanede İzmir Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Kahvehanedeki masa ve sandalyelerin devrildiği, içerisinin harabeye döndüğü görüldü. Kaza sırasında kahvehanenin önündeki bir ağaç da devrildi.
Görüntü Dökümü
--------
- Kahvehanenin içinden görüntü
- Binadan görüntü
- Hasar gören kolonlardan görüntü
- Caddeden görüntü
- Genel ve detay görüntü
-Birinci fotoğraf Hasan Küçükdemir
-İkinci fotoğraf Veli Küçükdemir
-Üçüncü fotoğraf Haki Küçükdemir
Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)
===================
Telefon tarifesi tartışmasında 2 kadın çalışanı vurdu
Adapazarı'nda, GSM bayiinde telefon tarifesi nedeniyle tartışan 55 yaşındaki P.T. tabancasını çekip çalışanların üzerine kurşun yağdırdı. P.T., Ahsen Demirci'yi(28) başından, Tuğçe Nur Yılmaz'ı(36) karnından vurdu. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, yakalanan P.T. bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı
Olay saat 09.30 sıralarında, Adapazarı Semerciler Mahallesi'nde bir GSM bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, P.T. bir gün önce telefon hattıyla ilgili işlem yaptırdığı GSM bayiine geldi. İş yerinin açılmasından sonra içeriye giren P.T. burada kasada oturan Ahsen Demirci ve diğer iki çalışan ile satın aldığı telefon tarifesi ile ilgili tartıştı. P.T. tartışma sırasında tabancasını çıkarttı. Ahsen Demirci bankonun altına saklanırken, 2 kadın çalışan ise iş yerinin arka kısmına kaçtı. P.T. bankonun altında saklanan Ahsen Demirci'ye yakın mesafeden ateş ederek başından vurdu. P.T. daha sonra arka tarafa geçip burada saklanan iki kadın çalışana da ateş etti. Tuğçe Nur Yılmaz karnına isabet eden kurşunla yaralandı.
P.T. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Ahsen Demirci ve Tuğçe Nur Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, P.T.'yi Arifiye'de yakalarken, olayda kullandığı tabancaya el koydu. P.T. ilk ifadesinde bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. P.T.'nin sorgusu devam ediyor.
OLAYI ANI KAMERADA
Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. P.T.'nin tabancasını çıkarmasının ardından 2 kişi iş yerinin arka kısmına doğru koşarken, kasada bulunan kişi ise bankonun altına gizlendi. P.T. bankonun yanına gelerek P.T. yere kapanan Ahsen Demirci'yi ateş ederek vurması kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
-----------
Olay yerinden görüntü
Polis ekiplerinin çalışmaları, ağlayanlar
Güvenlik kamerası görüntüleri
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA)
====================
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce uçtu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen Saim Polat, otomobilin çarpasıyla metrelerce havaya fırlayıp, yere düştü. Kaza anı güvenlik kemaralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Lüleburgaz'ın D-100 karayolu üzerindeki yaya geçidinde geçen Cuma günü meydana geldi. Elinde çanta ve poşet bulunan Saim Polat, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken, hızla gelen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havalanan Polat, dah asonra yere düşerken, elindekiler çevreye saçıldı. Kazaya görenlerin müdahale edip ayağa kaldırdığı Polat, çağırılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Çevredeki işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdığı kazada yaralanan Polat'ın vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
----------
-Caddeden detaylar
-Polat'ın yaya geçidinden karşıya geçmeye başlaması
-Otomobilin Polat'a çarpması
-Polat'ın havaya fırlaması
-Polat'ın yere düşmesi
-Çevredekilerin yardımı
-Ambulansın gelişi
-Detaylar
Haber-Kamera: LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)
==================
Polis üniforması giyip kuyumcuyu soymaya kalkıştı
Şırnak'ta polis üniforması olan, yüzü maskeli bir kişi, elinde tabancayla soymak istediği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi ve esnaf tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı.
Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi üzerinde bulunan İhsan İnal'a ait kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde, polis üniforması giyen, yüzü maskeli bir kişi geldi. Elindeki tabancayı İnal'ın kardeşi Faruk İnal'a doğrultup, altınları vermesini söyledi. Ancak Faruk İnal, bir anlık dalgınlığından faydalandığı soyguncunun elindeki tabancayı aldı. Paniğe kapılan soyguncu, biber gazı sıktı. Sesler üzerine dükkana koşan esnaf tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu, kuyumcunun yanında bulunan 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndaki görevlilere teslim edildi. Daha sonra polis ekiplerince alınarak, emniyete götürüldü.
Soygun girişiminin ardından araştırma başlatan polis, kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kuyumcu İhsan İnal, "Olay sırasında burada yoktum. Maskeli biri gelmiş, polis kıyafetli. Silah doğrultmuş kardeşime. Kardeşim de silahını almış. Boğuşma yaşanmış. Sonra yakalamışlar" dedi.
Görüntü Dökümü
-----------
- Kuyumcu dükkanından detay
- Kuyumcu İhsan İnal ile röp.
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB
Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)
==================
Yılların demircisi, ata mesleğine usta yetişmemesinden şikayetçi (ÖZEL)
Bingöl'de demirci ustası Hayrettin Yıldız (50), teknolojinin gelişmesiyle ata mesleğine yetiştirecek usta bulamıyor. Eskiden 2 aylık sürede binlerce çekiç, balta ve kürek gibi alet ürettiklerini belirten Yıldız, bugünlerde işlerin düşmesinden dertli.
Demirci ustası Hayrettin Yıldız, dededen babaya ata mesleğini 30 senedir sürdürdüğünü söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle demircilik mesleğine ilginin azaldığını söyleyen Yıldız, "Biz bu işletmede 3 kuşaktır 80 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyoruz. Tarım aletleri üretiyoruz. Çapa, çepin, balta, kazma, kürek gibi çiftçinin vazgeçemeyeceği ürünleri üretiyoruz. El yapımı olduğu için çok sağlam oluyor. Fabrikasyon ürünler daha az kaliteli olduğu için çiftçi bunu tercih ediyor. Şimdi ise yaptıklarımıza alıcı bulamıyoruz. fabrika yapımı ürünler daha fazla üretildiği için ucuz satılıyor. İşi bilen eski çiftçiler gelip bizi tercih ediyor ancak yeni nesil ise fabrikasyon ürünlere yöneliyor" dedi.
'GELECEK NESİL BU MESLEĞİ YAPMAYACAK'
Demiri elle işlediklerini anlatan Yıldız, "Bu dükkanın 80 yıllık mazisi var. Teknolojinin gelmesiyle bu meslek bitme noktasına geldi. 3 erkek çocuk babasıyım. Kendi çocuklarım bile bu mesleğin yok olduğunu görünce onlar bu işi yapmak istemiyorlar. Bu işi kentte 2 kişi yapıyor. Çalışabilecek eleman bulamıyoruz. Biz de sırf ata mesleğidir diye sürdürüyoruz. Ne kadar devam edebiliriz bilemiyorum. Gelecek nesil bu işi kesinlikle yapmayacak. Yani 5 sene içinde bu işi yapacak kimse kalmayacak. Yeni nesil böyle kirli paslı ve zor işlerden kaçıyor. Daha çok fabrikaları tercih ediyorlar. Onlar da haklı. Aynı ücretle fabrikalarda daha iyi şartlarda çalışabiliyorlar. Sosyal hakları var. Bu nedenle bizim yanımızda çalışmıyorlar" diye konuştu.
Demirciliğin çok zor ancak keyifli olduğunun ifade eden Yıldız, "Özellikle kış aylarında daha da zor oluyor. Bunun yanı sıra tamir işimiz de oluyor. Özellikle fabrikasyon ürünler çabuk bozulduğu için bunların tamirlerini de yapıyoruz. Eskiden bu sanayiden yurt dışına ihracat olurdu. Ancak her geçen yıl işler düştü. Devletimiz bu mesleğin bitmemesini sağlamalı" dedi.
Görüntü Dökümü:
----------
- Demiri ısıtarak işlemesi
- Çapayı kaynak etmesi
- İşyeri işletmecisi Hayrettin Yıldız'ın konuşması
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 629 MB
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
================
Lübnanlı ünlü kemancı ile Türk kanun virtüözünün performansı alkış aldı
Mersin'de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Lübnanlı kemancı Hanine Al Alam ile kanun virtüözü Ahmet Baran'ın performansı, sanatseverlerden alkış aldı.
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile yaklaşık bin kişi katıldı.
Kanun Namına Project kapsamında, Arabia, Tocota, Masum Aşk, Mayas, Arap Halk Şarkıları, Türk-Macar Dansları, Nostalgia, Arafha Beya, Enta Omri, Azize, Güneş Dansı, A Have Brake Down, Balasi, Hicazkar Çeşitleme-Oyun Havası, Hava Naguhila-Kasap Havası eserlerini, Ahmet Baran ve Hanine el Alam ile birlikte perküsyoncu Burak Çakır, davulcu Murat Söğüt, klavyeci Eray İnal, tubacı Onur Tuyan, tromboncu Ziya Arman, trompetçi Ezgi Arman, viyolonselci Serçin Yatkın, kemancı Müge Kıyıcı, viyolacı Muzaffer Yoluk, seslendirdi. Konsere 6 dansçı da eşlik ederek koreografileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Sanatçılar, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
Görüntü Dökümü
-------------
- Hanine Al Alam ile Ahmet Baran’ın görüntüsü
- Hanine Al Alam keman çalarken
- Dansçıların görüntüsü
- Hanine Al Alam dansçılarla birlikte
- Dansçılardan detay
- Hanine Al Alam ile Ahmet Baran, Zeki Müren’in eserini seslendirirken
- Salonda bulunanların cep telefonu ışıkları ile şarkıya eşlik etmesi
- Salondan genel ve detay
- Sanatçıları alkışlayanlar
(BOYUT:330,92 MB) (SÜRE:2,56 DK)
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum