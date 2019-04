DHA YURT BÜLTENİ - 7

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

Konya'da 4,5 ay önce evinde otururken 'Samanlıkta yangın var' diye dışarı çağrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski Başkanı Ali Zeybek'in (49), Eyüp Çakıcı (41) tarafından tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin, olay günü bölgedeki farı az yanan otomobilin izini sürüp aydınlattığı cinayetle ilgili Eyüp Çakıcı ve kardeşi Osman Çakıcı (29) gözaltına alındı. Eyüp Çakıcı, Zeybek'i, ayrı yaşadığı eşi Emine Çakıcı ile ilişki yaşadıkları düşüncesiyle tüfekle öldürüp, kardeşiyle birlikte defineciler tarafından açılan 10 metre derinliğindeki çukura gömdüklerini itiraf etti. Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Zeybek, 8 Aralık günü akşam saatlerinde eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 'samanlıkta yangın var' diye dışarı çağırıldı. Konya'da, 2005- 2008 yılları arasında Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası başkanlığı yapan Ali Zeybek, panikle evden çıktı. Zeybek'in ardından dışarı çıkan aile fertleri, samanlıktaki küçük çaplı yangını söndürdü. Ali Zeybek ortalarda görünmeyince eve dönmeyince, aile kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı, ulaşamayınca da polise haber verdi. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çiftlik evinde inceleme yapan polis, Zeybek'in telefonu ve cüzdanının evde olduğunu, yanına hiçbir şey almadan çıktığını belirledi. ÖZEL EKİP, BİR FARI AZ YANAN OTOMOBİLDEN YOLA ÇIKTI Ali Zeybek'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, Ali Zeybek'in emekli olduktan sonra besicilik yaptığı, son dönemde de piyasaya 200 bin liraya yakın borcunun bulunduğunu belirledi. Ardından da Zeybek’ten alacağı olan her bir kişiyi tek tek inceledi; ancak bir sonuca ulaşamadı. Zeybek’in çiftliğinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay günü bir farı az yanan bir otomobilin plakasının da sökülmüş olmasından şüphelendi. 32 KİLOMETRE BOYUNCA 300 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ Polis, bu kez otomobilin gittiği Çumra ilçesi güzergahındaki 32 kilometre boyunca 300'e yakın güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemede, otomobilin Çumra ilçesi yakınlarında, köy yollarına girerek izini kaybettirdiği belirlendi. Araştırmasını sürdüren polis, Zeybek'in son dönemlerde irtibatlı olduğu kişilerle de tek görüştü. Zeybek'in, bir arkadaşının kız kardeşi olan Emine Çakıcı'nın boşanma davasına yardımcı olduğunu saptandı. Emine Çakıcı'nın da Karaman'ın merkeze bağlı Süleymanhacı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve bu köyün de Çumra ilçesi sınırında olması üzerine, polis bir farı az yanan otomobilin burayla bağlantısı olabileceği ihtimaliyle araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. ÖZEL EKİP, HER İPUCUNUN İZİNİ SÜRDÜ Emine Çakıcı'nın Konya'da oturduğunu, Süleymanhancı köyünde ise kayınbiraderi Osman Çakıcı'nın oturduğu belirlendi. Polis, Osman Çakıcı üzerinde yoğunlaştı. Çakıcı'nın hırsızlık ve adam yaralama gibi suçlardan sabıkası olduğu saptandı. Köydeki evinin bahçesinde ise bir farı az yanan otomobil bulundu. Otomobilin motor ve plakalarının sökülmüş olduğu belirlendi. CEP TELEFONU NAVİGASYONUNDA MAKTULÜN ADRESİ ÇIKTI Polis, otomobilin sahibi Osman Çakıcı ile Emine Çakıcı'nın eşi olan ağabeyi Eyüp Çakıcı'yı şüphe üzerine 24 Nisan günü gözaltına aldı. Eyüp Çakıcı’nın cep telefonun inceleyen ekipler, navigasyon programında öldürülen Ali Zeybek’in adresini buldu. Navigasyonunda Ali Zeybek'in adresinin çıkması üzerine Eyüp Çakıcı, suçunu itiraf etti. EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, PLAN YAPMIŞ Eyüp Çakıcı ifadesinde, eşi Emine Çakıcı ile ayrı yaşadığını ve halen boşanma davasının sürdüğünü belirterek, Ali Zeybek'in boşanma davasına yardımcı olduğunu ve eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için durumu kardeşi Osman Çakıcı ile paylaştığını söyledi. Kardeşinin de yanına tüfek ve kürek alıp, otomobille olay günü Konya'ya yanına geldiğini belirtti. ALİ ZEYBEK'İ EVDEN ÇIKARABİLMEK İÇİN SAMANLARI ATEŞLE TUTUŞTURMUŞLAR Eyüp Çakıcı ifadesinde, kardeşiyle birlikte navigasyon yardımıyla Ali Zeybek'in çiftliğine gittiklerini ve Zeybek'i evden çıkartmak için çiftlikteki samanları ateşle tutuşturduklarını söyledi. Çakıcı, 'Yangın var' diye bağırıp Zeybek dışarı çıktıktan sonra tüfekle zorla araca bindirip Konya’ya 80 kilometre uzaklıktaki Süleymanhacı köyü yakınlarındaki dağlık alana getirip, burada tek el ateş ettiğini itiraf etti. ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMADAN DEFİNECİLERİN AÇTIĞI KUYUYA ATMIŞLAR Çakıcı, ateş ettikten sonrada kanlar içindeki Zeybek'i, kardeşiyle birlikte defineciler tarafından açılan kuyuya attıklarını söyledi. Kardeşi Osman Çakıcı da ifadesinde, "Ölüp, ölmediğini bilmeden kuyuya attık. Kaybolana kadar da üzerini toprakla doldurduk. Olaydan sonra psikolojim bozuldu. O anlar gözümün önüne geliyordu. Yemeden, içmeden kesildim. Sonunda beni bu durumdan kurtardınızö dediği öğrenildi. 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CESEDİ ÇIKARTILDI Çakıcı kardeşlerin cinayeti itiraf etmesinin ardından, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri cinayeti işledikleri Süleymanhacı köyündeki dağlık alana götürdü. İki kardeş, Cumhuriyet savcılarına olayı anlatarak cesedi attıkları çukuru gösterdi. Defineciler tarafından daha önce kazılan çukur, iş makinesi yardımıyla 5 saat süren çalışmayla kazıldı. 10’uncu metrede bulunan ve çürümeye başlayan Ali Zeybek’in cesedi çıkartıldı. Ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Çakıcı kardeşler, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında '100'üncü yılda İlkadım'dan Kurtuluşa' isimli etkinlik kapsamında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayelerinde Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği (EKOBİD) üyesi 9 bisikletli, 19 günde 1919 kilometre yol kat edip Ankara'ya gidecek. Program kapsamında bisikletliler, 29 Nisan'da yola çıkıp Samsun merkezden Havza ilçesi, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Ankara' ya ulaşacak. 17 Nisan'da Ankara'ya varmayı hedefleyen bisikletli grup, gittikleri kentlerde kurtuluş mücadelesi döneminde kullanılan kongre binaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldığı misafirhaneler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ait şubeler, gençlik merkezleri ve yerel yönetimleri ziyaret edecek. Grup ayrıca Atatürk'ün oynadığı Zeybek oynunu da sergileyecek.

'MİLLİ MÜCADELE RUHUNU YAYACAKLAR'

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programla milli mücadele ruhunun yayılacağını söyledi. Kasapoğlu, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde bu programı gerçekleştiriyoruz. 9 bisikletli 9 günde 1919 kilometre yol kat edecekler. Milli mücadeleyi 19 Mayıs'ı her bir gence kazıyalım istiyoruz. Bu ruhla ekibimiz bisikletleriyle bu yolu gidecekler. Milli mücadele ruhunu yayacaklar. Biz yokluktan cumhuriyetimizi kurduysak bu cumhuriyetimizi ilelebet payidar edebilmek adına ve cumhuriyetimizi kıyamet sabahına kadar taşıyabilmek adına Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ruhu iliklerine kadar her bir nefere hissettirmek istiyoruz. Bu bisikletli grubumuz Türk Bayrakları ile 9 şehre giderek buradaki gençlerimize meşaleyi, ilk kıvılcımı unutturmayacaklar. Türkiye'nin hedeflerinin, hayallerinin çok daha yukarda olduğunu unutturmayacak" dedi.

'SAMSUN'DA YAKILAN ATEŞİN RUHUNU 9 İLE TAŞIYACAĞIZ'

Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği Başkanı Tanju Subaşı ise organizasyonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Subaşı, "Bu projenin içerisinde olduğumuz için çok mutluyum. 1919'da Samsun'da yakılan bu ilk ateşin ruhunu biz 9 ile taşıyacağız. Sabırsızlıkla başlayacağımız günü bekliyoruz. Çok duygulanıyoruz o günü beklerken uykularımız kaçıyor, heyecanlanıyoruz. Türkiye'nin her yerinden mesajlar telefonlar alıyoruz. Bu heyecan ve coşku ile Ankara'ya gideceğiz. Günlük ortalama 110 kilometre pedallayacağız. Ortalama 13-14 saat bisiklet üzerinde kalacağız. Gittiğimiz yerlerde ziyaretlerde bulunacağız. 1,5 ay çalışarak bir zeybek gösterisi hazırladık. Atatürk'ün kendisinin de oynadığı zeybek oyununu gittiğimiz yerlerde oynayacağız" diye konuştu.