DHA YURT BÜLTENİ-7

Şarkıcı Ziynet Sali, Bursa'daki konseri sırasında sürpriz doğum günü kutlaması ile duygulandı. Sali, "Bursa'da yeni yaşıma girmek çok güzel. Hep birlikte mutlu yıllarımız olsun" diyerek, mumları üfledi. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 'Deli Divanenim' adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Sali, dillerden düşmeyen şarkılarını art arda söyledi. Konser boyunca sahnedeki enerjik ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sali'nin özellikle 'Bana da Söyle' ve 'Ağlar mıyım? Ağlamam' şarkılarına mekanı dolduran 1200 civarındaki Bursalı da eşlik etti. Sali, "Bursa’yı çok seviyorum o kadar güzel günler paylaştık ki. Her zaman benim için unutulmazdır Bursa" dedi. Konserin ilerleyen bölümlerinde ise Ziynet Sali’ye sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Yarın (29 Nisan) 44'üncü yaşını kutlayacak şarkıcı, erken gelen doğum günü kutlamasıyla şaşırdı. Sahneye getirilen pastayı görünce duygulanan Sali, "Çok teşekkür ederim çok duygulandım. Bu güzel aile ile Bursa’da yeni yaşıma girmek çok güzel. Hep birlikte mutlu yıllarımız olsun. Hepimiz için dilek tutuyorum" dedi ve mumları üfledi. Ayrıca Ziynet Sali’nin hayranları da doğum günü hediyesi olarak sahnede olduğu anı gösteren bir tablo hediye etti.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği üyeleri, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplama kampanyası başlattı.

Van YYÜ'deki Ahbap Derneği'ne üye 40 kişiden oluşan üniversite öğrencisi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplama kampanyası başlattı. Üniversiteli öğrenciler, topladıkmarı çöpleri, çöp poşetlerine koyup çöp merkezine götürürken, 'Çevreyi kirletme' sloganıyla başlatılan temizlik kampanyasına katılan Ahbap Derneği Başkanı Rezzan Atlı, derneğin Türkiye'nin bir çok kentinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Atlı, "Amacımız, hep beraber bir farkındalık oluşturmak. Kampanyamız kapsamında, Muradiye Şelalesi'ne de geldik. Şelalede her gün piknik yapılıyor ve yapılan pikniklerde maalesef çöpler yere atılıyor. Bu da çevreyi kirletiyor. Biz de dernek olarak çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir kampanya başlattık. Umarım piknik için gelenler, bizi gördükmlerinde çevreyi kirletmezler. Herkesin çevreye karşı duyarlı olsasını talep ediyoruz" dedi.

Çöp toplayan üniversite öğrencileri ise piknik için şelaleye gelen vatandaşların, piknik için gelen vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmalarını istedi.