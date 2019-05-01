DHA YURT BÜLTENİ-7

1) KERİMCAN DURMAZ'IN SOSYAL MEDYA HESABININ 'İVEDİ' KAPATILMASI İÇİN SUÇ DUYURUSU

BURSA'da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması ilgili suç duyurusunun ardından, sosyal medya hesabının 'ivedi' kapatılması için de suç duyurusunda bulundu. Altıkardeş, Durmaz hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağını düşündüklerini söyledi.

Kerimcan Durmaz, 28 Nisan Pazar günü Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınladı. Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, ertesi gün Bursa Adliyesi'nde Durmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'5 YILA KADAR HAPSİ İSTENEBİLİR'

Avukat Melih Altıkardeş, Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan 5651 sayılı yasanın 8'inci maddesine göre, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılacağını, 2 yıldan aşağı bir ceza almayacağını, hükmün geri bırakılabileceğini düşündüklerini söyledi. Altıkardeş, "Hakimin vereceği karar esas alınacaktır" dedi. Melih Altıkardeş, "Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğu kuşkusuzdur. Günümüzde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hayasızca hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Hukuk mücadelemiz bile bir başlangıçtır, can alıcıdır. Umarım bir sonuç alınacaktır" dedi.

'SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILSIN'

Avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Kerincan Durmaz'ın Instagram hesabının 'ivedi' kapatılması için de suç duyurusunda bulundu. İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede avukatlar şunları kaydetti:

"Şüpheli tarafından son olarak gerçekleştirilen hayasızca eylem sırf gündeme gelebilmek maksadıyla yapılmış ve çocuk denecek yaştaki birçok kişinin psikolojik travma yaşamasına neden olmuştur. Hatta şüphelinin yukarıda izah edilen hayasızca eylemlerini uyuşturucu madde etkisi altında yapmış olması da kuvvetle muhtemeldir. Konu ile ilgili 5651 sayılı yasanın 'Erişimin engellenmesi' 8'inci maddesi aynen şöyledir; İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. Sosyal medya hesabının ivedi olarak kapatılmasını saygılarımızla talep ederiz."