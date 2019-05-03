DHA YURT BÜLTENİ -7

Kocaeli merkezli FETÖ'ye yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2 kişi adliyeye sevk edildi. 30 Nisan günü Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltındaki 1 kişi de ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Daha önce adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı ve 1 emekli astsubay bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derenin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılıp kaybolan Ceylan Yakti'nin (13) cansız bedeni bulundu. Bingöl'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, derelerin de taşmasıyla sele neden oldu. Büyükçağ köyünde sel suyuna kapılan Ceylan Yakti, kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, arama çalışması yaptı. Gece yarısına kadar süren aramalardan sonuç alınamadı. Bugün günün ilik ışıklarıyla birlikte ekipler bölgedeki arama çalışmalarına yeniden başladı. İlerleyen saatlerde Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda 1'i infaz koruma memuru, 5 şüpheli gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın(FETÖ/PDY) faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sivas, Manisa, Eskişehir, Mardin ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün öğrenci yapılanması içerisinde yer alan ve hücre evi olarak kullanılan evlerden sorumlu, ev abisi pozisyonunda faaliyet yürüten, bu evlerin gıda ihtiyaçlarını karşılayan, örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlanan ve yurt dışında görevlendirilmek istenen şüphelilerden Mardin'de infaz koruma memuru olarak görev yapan A.K ile E.A, Y.K, E.K. ve D.Ç. gözaltına alındı. D.Ç. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Hadim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hadim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen şebekeye yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyonda, D.K. (29), S.T. (28), A.D.(32), A.A.(28), T.Ç.(26) ve K.Ç.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S.'nin (28) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 250 gram kubar esrar ile 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K., A.D. ve T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.T., K.Ç. ve A.A. da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA DHA))

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Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini bekliyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yeraltı koridorlarıyla dikkat çeken Roma dönemine ait 3 bin yıllık tarihi Aydıntepe Yeraltı Şehri, ziyaretçilerini bekliyor.

İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yeraltı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor. Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yeraltı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi diğer ucunun ise 7 buçuk kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe Yeraltı Şehri, bu sezon da ziyaretçilerini bekliyor.

‘KEŞFEDİLMEMİŞ ODA VE GALERİLER VAR’

Tarihi yeraltı şehrinde halihazırda keşfedilmemiş bir çok oda ve galerinin olduğunu belirten ilçe sakini İlyas Bilgin, hazırlanan projelerle bu galeri ve odaların gün yüzüne çıkarılacağını söyledi. Bilgin, “Yeraltı şehrimiz, yıllık 25 ila 30 bin arasında ziyaretçi ağırlıyor. Yeraltı şehrimizin içerisinde, hala keşfedilmemiş oda ve galeriler var. Hazırlanan projelerle gün yüzüne çıkaracağızö dedi. Ziyaretçilerden Davut Doğan da, yeraltı şehrine ayda iki kez geldiğini kaydederek, "Sıcak yaz günlerinde tercih edilen bir yer. Ayda en az iki kere geliyorum. Buranın savunma amacıyla yapıldığı söyleniyor. Bence gelip görülmesi gereken bir yerö diye konuştu.

Selami Birgül ise, “Turist sayısı günden güne artıyor. Sezon yeni başladı. Burası aslında ekmek kapısı, umut kapısı. Turistin gelmesi ek gelir oluyor. İlçe halkı içinde büyük önem taşıyor. Bu sene turistlerden umutluyuzö diyerek bölgede turist sayısının sürekli arttığına dikkati çekti.

Görüntü Dökümü

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Yeraltı şehri görüntüleri

Ziyaretçiler detaylar

Ziyaretçiler röpler

Detaylar

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Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE(Bayburt),(DHA) -

