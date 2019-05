DHA YURT BÜLTENİ-7

1)YÜZME YARIŞINDA SKANDAL OLAY

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları'ndaki skandal görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Organizasyonun 1.5 kilometre açık su yarışmasının finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i denizden çıkarken iterek düşürdü. Marmaris'te 5 Mayıs Pazar günü İçmeler Sahili'nde gerçekleşen 1500 metre yarışında 11- 13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru en önde tamamlayıp sudan birinci çıktı. Bu esnada 40- 44 yaş kategorisinde yarışan ve 10'uncu kez gerçekleştirilen aynı organizasyonda daha önce birçok genel klasman şampiyonluğu bulunan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, finiş çizgisinde sudan hemen önünde çıkan kendisinden 27 yaş küçük sporcuya çarparak düşürdü. Kadınlar kategorisinde yarışa ferdi olarak katılan Ukraynalı Iryna Bolshakova, olayın ardından yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi ikinci sırada geçti. Küçük sporcu Seyfi Diker ise göz yaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez yere yıkıldı. Diker, olayın ardından sağlık kabinine götürüldü. Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal, madalya törenini beklerken hakemler sporcuyu hareketinden dolayı diskalifeye ederek 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Seyfi Diker de 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan edildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu açıklama yapan eski milli yüzücü Tolga Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığı fark etmediğini iddia etti. Öcal, yarış sonrası Diker'le çekilen fotoğrafını da paylaştı.

AQUAMASTERS'TAN AÇIKLAMA

40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal'ın yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i denizden çıkarken iterek düşürmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken organizasyonu düzenleyen Aquamasters, konuyla ilgili açıklama yaptı. Aquamasters Yönetim Kurulu, 10. kez gerçekleşen organizasyonda ilk kez yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını açıklayıp artık centilmenliğe aykırı davranışta bulunan sporcuların 1 yıl süre ile şampiyonalarında yer alamayacağı duyurdu. Aquamasters'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2015 Mayıs'ından bu yana her yıl ilk ve sonbahar aylarında, 'Ortak tutkumuz suya olan sevgimiz' mottosuyla, yüzme sporunu her yaştan insana sevdirmek amacıyla düzenlenen yenilikçi bir şampiyonalar bütünü olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nın 10'uncusu 1-5 Mayıs tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirildi. Genel prensiplerinin yüzme sporunun farkındalığına katkıda bulunmak, yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel bir spor olduğunu geniş kitlelere ulaştırabilmek ve yüzme sporuna gönül vermiş her yaşta sporcuya deniz sevgisini aşılamak' olarak tanımlayan Aquamasters, vizyon partnerleri, destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ve tüm katılımcılarıyla birlikte başarılı bir organizasyona daha imza attı. Aquamasters Yüzme Şampiyonaları ülkemizde yüzmenin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bir Fair-Play şampiyonasıdır."