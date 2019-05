DHA YURT BÜLTENİ -7

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor. AFAD, UMKE, Jandarma komando ekipleri küçük çocuğun bulunabileceği her yeri didik didik arıyor. Arama çalışmalarında AFAD’a ait 3 canlı arama, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katılıyor. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. Mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalara başlandı. Arama çalışmalarına AFAD’a ait Çiçi, Mali, Kito isimli canlı arama, Abrek isimli kadavra ve Ovit isimli iz takip köpeği de katılıyor. Öte yandan minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimali de göz önünde bulunduran ekipler, teknelerle su yüzeyini taradı. Bugün ise su altında arama çalışması yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler bölgeye geldi. Ayrıca Ecrin Kurnaz'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ve yakınları da arama çalışmalarına katılıyor.

Sular altında kalan yolda yürüyerek evlerine gidip geliyorlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde 8 hanenin bulunduğu sokağı ana yola bağlayan 400 metrelik yol, dağlardaki karların erimesiyle su altında kaldı. Suyla kaplanan yolda bazıları çıplak ayakla yürüyen sakak sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Güney Aşağı Mahallesi 206'ncı Sokak'taki yol, ilkbahar ile birlikte dağlardaki karların erimesiyle su altında kaldı. 8 hanenin bulunduğu sokağı ana yola bağlayan 400 metrelik yol, tamamen suyla kaplandı. Vatandaşlar, su altındaki yolda ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayakla yürürken, bazıları da çizmeyle gidip geliyor. Sokak sakinleri, alt yapı eksikliği nedeniyle yolun her ilkbaharda su altında kaldığını söyleyerek, belediyeye başvurduklarını; ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

'TEK İSTEĞİMİZ BURANIN ÇARESİNE BAKILMASIDIR'

Sokakta oturanlardan Mevlana Aras, her yıl yollarının özellikle ilkbahar aylarında su basma sorunu yaşadığını, bu durumun da kendilerini çok mağdur ettiğini söyledi. Bahçe işleriyle uğraştıkları için her gün bu yolu kullandıklarını vurgulayan Aras, "Biri bizi ziyarete gelmek istiyorsa kesinlikle gelemiyor. Sabahları geldiğimiz vakit ayakkabılarımızı çıkarıp mülkiyetimize kadar yürüyerek gitmek zorundayız. Akşam dönüşü ise yine aynı şekildedir. Yetkililerden tek istediğimiz buranın çaresine bakılmasıdır. Buranın gelişi gidişi çok kötü bir durumdadır. Evimize geleceğimiz zaman arabamızı bir köşeye park ediyoruz. Yürüyerek gittiğimiz için ise hasta oluyoruz. Akşam eve gittiğimiz zaman da sancıdan duramıyoruz" diye konuştu.

Safiye Kılınç da suda çıplak ayakla yürüdükleri için hasta olduklarını söyleyerek, "Yetkileler gelip buraya baksın" dedi. Arif Şahin ise, "Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Artık bunun çözülmesini istiyoruz" dedi.