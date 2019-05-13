DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SURİYE'DE TSK GÖZLEM NOKTASI YAKININA SALDIRI

SURİYE'nin İdlib kentinin güneyinde kurulu olan Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu. 'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde 12 gözlem noktası bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cebel Zaviye bölgesinde kurulu 10 no’lu gözlem noktası yakınlarına öğleden sonra Esad rejimine ait birlikler tarafından topçu ateşi ile saldırıda bulunuldu. Kimsenin yaralanmadığı ve gözlem noktasının hasar görmediği saldırının, bölgeye yakın mesafedeki Esad rejimi birlikleri tarafından yapıldığı belirtildi. Aynı gözlem noktasına 29 Nisan ve 4 Mayıs günlerinde de topçu atışı ile saldırı düzenlenmiş, 2 Türk askeri hafif yaralanmıştı.

Öte yandan Rusya destekli rejim birlikleri İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyinde kalan bölgelere yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

Hasan Kırmızıtaş, İDLİB (DHA) -

2)JÖAK PARAŞÜT TİMİ, SICAK HAVA BALONUNDAN ATLADI

NEVŞEHİR’de Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı. JÖAK paraşüt timinden 6 asker, sabahın erken saatlerinde atlayış gerçekleştirmek üzere Kapadokya'da sıcak hava balonuna bindi. Askerler, 10 bin fit yüksekliğe çıkan sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi. Paraşütle atlayan askerler Türk bayrağı açarak, göklerde dalgalandırdı. Çevredeki vatandaşlar yapılan gösteriyi ilgiyle izledi. Başarıyla tamamlanan atlayış sonrası, program sona erdi.