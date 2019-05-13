DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SURİYE'DE TSK GÖZLEM NOKTASI YAKININA SALDIRI
SURİYE'nin İdlib kentinin güneyinde kurulu olan Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu. 'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde 12 gözlem noktası bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cebel Zaviye bölgesinde kurulu 10 no’lu gözlem noktası yakınlarına öğleden sonra Esad rejimine ait birlikler tarafından topçu ateşi ile saldırıda bulunuldu. Kimsenin yaralanmadığı ve gözlem noktasının hasar görmediği saldırının, bölgeye yakın mesafedeki Esad rejimi birlikleri tarafından yapıldığı belirtildi. Aynı gözlem noktasına 29 Nisan ve 4 Mayıs günlerinde de topçu atışı ile saldırı düzenlenmiş, 2 Türk askeri hafif yaralanmıştı.
Öte yandan Rusya destekli rejim birlikleri İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyinde kalan bölgelere yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.
2)JÖAK PARAŞÜT TİMİ, SICAK HAVA BALONUNDAN ATLADI
NEVŞEHİR’de Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı. JÖAK paraşüt timinden 6 asker, sabahın erken saatlerinde atlayış gerçekleştirmek üzere Kapadokya'da sıcak hava balonuna bindi. Askerler, 10 bin fit yüksekliğe çıkan sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi. Paraşütle atlayan askerler Türk bayrağı açarak, göklerde dalgalandırdı. Çevredeki vatandaşlar yapılan gösteriyi ilgiyle izledi. Başarıyla tamamlanan atlayış sonrası, program sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-JÖAK paraşüt timinin başarılı atlayışı
-Genel detay
-1.14-8.61 MB
Haber-Kamera:NEVŞEHİR,DHA
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3)SURİYELİ MUHAMMED'İN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
GAZİANTEP"in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Muhammet Ramdun'un (18) cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Nizip Konteyner Kent'te kalan Suriye uyruklu Muhammed Ramdun, dün arkadaşlarıyla Belkıs Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi. Ramdun'un suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışmasının ardından Ramdun'un nehirde cesedine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Görüntü Dökümü
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- Adli Tıp Kurumu
- Cenaze aracının gelişi
- Cenazenin araca konulması
- Cenaze aracının çıkışı
- Genel ve detay görüntüler
4)İZMİR'DE 45 KAÇAK GÖÇMEN VE 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI
İZMİR'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 6 kişi ise gözaltına alındı.
İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. Seferihisar ilçesindeki Atatürk Mahallesi Banksis Sitesi mevkisindeki koyda, dün saat 15.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 30 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirtilen M.S. ve R.S. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin taşınacağı bot da olay yerinde bulundu. Diğer operasyon da Foça'da düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Gencelli mevkisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup olduğu ihbarını alan ekipler, bölgede Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan 15 kaçak göçmeni yakaladı. Yapılan sorgulamaların ardından organizatör oldukları tespit edilen A.A., H.A., İ.İ. ve M.A. gözaltına alındı.
Operasyonlarda yakalanan 45 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Davut CAN/İZMİR, (DHA
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