DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SURİYELİNİN 'KALİFORNİYUM' DİYEREK SATMAYA ÇALIŞTIĞI MADDE REÇİNE ÇIKTI Adana'da, Suriyeli uyruklu Abdulkerim El Mustaytif tarafından 20 bin dolara satılmak istenen dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan 'kaliforniyum' olduğu öne sürülen maddenin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan incelemesinde reçine olduğu anlaşıldı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kır düğünü tesisinde çalışmaya başlayan Suriye uyruklu Abdulkerim El Mustaytif, mesai arkadaşlarına kısa sürede zengin olacağını söylemeye başladı. Çalışanların dikkatini çeken Abdulkerim El Mustaytif, 12 Nisan günü polise gelen ihbarla elindeki kan tüpleri içerisinde, 'kaliforniyum' adlı maddeyi 2 kişiye satmaya çalışırken yakalandı. Abdulkerim El Mustaytif ve ona yardım ettiği belirtilen Türk vatandaşları H.U. ile İ.K. gözaltına alındı.Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 20 bin dolar olduğu belirtilen, uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan madde için bölgeye, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip sevk etti. Ekipler, maddeyi incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderdi.

TADINA BAKMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdulkerim El Mustaytif., sorgusunda, "Bu maddeyi bana Suriye'de bulunan bir akrabam göndererek 20 bin dolara satmamı istedi. Satış yapmam halinde bana da para verecekti. Bunun üzerine internet üzerinden araştırma yaptım, gerçekten kaliforniyum mu, bilmiyorum" dedi. H.U. ile İ.K. suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildikleri mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Abdulkerim El Mustaytif mahkemedeki ifadesinde, 'kaliforniyum' olduğu iddia edilen maddenin tadına baktığını söyledi.

Yapılan araştırma sonrası TAEK'ten yapılan açıklamada, 'Maddenin içme suyu arıtma cihazlarında suyun içerisindeki katyon ve anyonların azaltılmasında kullanılan bir reçine olduğu ve piyasada kolaylıkla bulanabileceği anlaşılmıştır' denildi. Ayrıca düzenlenen raporda, yine bu maddenin herhangi bir nükleer veya radyolojik kullanımı olan uygun bir malzeme olmadığı belirtildi.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır. Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

Görüntü Dökümü:

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(ARŞİV)

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- AFAD görevlilerinin özel kıyafetler giymesi

- İş yerine girmeleri

- Özel kıyafetli görevlinin elindeki madde ile çıkışı

- Maddeden detay görüntüler

- Olay yerinden genel görüntüler Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ================================================ 2)EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Niğde'de tartıştığı eşi Fındık Şahin'i (58) tabancayla vurarak öldüren Nazım Şahin (60), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay dün saat 20.00 sıralarında Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İlk eşinden olan çocuğuna para göndermek isteyen Nazım Şahin ile buna karşı çıkan eşi Fındık Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Şahin, evdeki tabancayı alıp, eşine peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Şahin, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Nazım Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Zanlının polis otosundan indirilmesi

-Polis eşliğinde adliyeye girmesi Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ============================================== 3)PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU KORKUYA NEDEN OLDU Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan kazıda doğalgaz borusu patladı.

Olay sabah saatlerinde Dicle mahallesinde meydana geldi. Mahallede yol genişletme çalışması yapan iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı. Patlama sonrası sızan gaz mahallede paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler gazı keserek sızıntıyı engelledi ve ardından borunun onarımını yaptı. Görüntü Dökümü:

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- Çalışma yapan ekipler

- Doğalgaz arıza ekibi ve polis ekibi

- Borunun onarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ======================= 4)4 GÜNDE 3 BİN SURİYELİ, BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

Ramazan Bayramı ziyareti için 4 günde 3 bin Suriyeli, işlemlerinin ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yaptı.

Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 4 gün önce başlayan geçişleri, bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelenler, işlemlerinin yapılmasının ardından Suriye'ye geçiş yaptı.

Sınır kapısından 4 günde 3 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığı belirtildi. Görüntü Dökümü:

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- Sıraya girmek için koşanlar

- Kuyruklardan görüntü

- Eşyalarıyla bekleyenler

- Çocuklardan ve yaşlılardan görüntü

- Yapılan raportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) ============================================== 5)KÖPRÜDEN ATLARKEN VATANDAŞLAR KOLUNDAN YAKALADI İzmir'in Bayraklı ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan B.A, polise yakalanınca kendini köprüden aşağı atmaya çalıştı ancak bir vatandaş tarafından kollarından tutularak kurtarıldı.

Bayraklı ilçesinde bugün saat 08.30'da iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A (22) polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN (Toplu ulaşımda kullanılan banliyö) Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir vatandaş onunla sohbet etmeye başladı. Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A'yı kollarından tutarak, yakaladı. Vatandaşın yardımına bir kişi daha gelirken üç polis de olay yerine yetişti ve B.A'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı. B.A, polisler tarafından araçla karakola götürüldü. Olay yerinde bulunan bir kadının, intihar girişimini soğukkanlılıkla cep telefonuyla keydetmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-B.A'nın köprünün üzerine çıkması

- Vatandaşın yanına gelerek onun kollarından tutması

- Polislerin olay yerine gelip vatandaşların yardımıyla B.A'yı korkuluklardan çıkarması

- B.A'nın polis tarafından yakalanıp ekip otosuyla olay yerinden götürülmesi

Davut CAN / İZMİR, (DHA) 6)KEMER'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILDI Antalya'nın Kemer ilçesinde protokol üyeleri, öğretim görevlileri, turizmciler, öğrenciler, otel personelleri ve dalgıç okulları kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı.

Ayışığı Koyu ve Yörük Parkı'nda Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz, KETAV Başkan vekili Volkan Yorulmaz, otel personelleri, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi görevlileri, öğrenciler ve dalış okulları kıyı şeridinde ve deniz dibinde temizlik yaptı. Kıyıda özellikle sigara izmaritleri, pet şişeler toplanırken, deniz dibi temizliğinde ise içecek şişeleri, poşetler, plastik petler ve mangal çıktı.

Marmaris'ten gelen dalış okulları sahipleri Erkul Bakıroğlu, Adnan Yeşil ve Süleyman Akman çalışmalara dip temizliği yaparak destek verirdi. Sualtı temizliğinin ardından konuşan Erkul Bakıroğlu; "Kemer'e destek vermek için Marmaris'ten geldik. Bu işin Marmaris'i Kemer'i yok. Bütün Türkiye'yi el birliği ile temizleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Sadece bizlere destek olun. Lütfen geleceğimize, çocuklarımıza, denize bir şeyler atmayın" dedi.

Çalışmalara kara temizliğinde destek veren Hüseyin Karameşe ise "Kemer'imizin denizi temiz ama artık daha da temiz olacak. Artık Kemerlilere ve gelen misafirlere ricamız lütfen denizimizi temiz tutalım. Türkiye'nin en temiz yörelerinden biri Kemer. Güzel kalmasını istiyorsak denizimize sahip çıkalım" dedi.