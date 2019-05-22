DHA YURT BÜLTENİ - 7 

Tokat'taki kazada ölen polis memuru için Gaziantep'te tören Tokat'ın Artova ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Selahattin Kaplan (27) için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Kaplan'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek için Nizip'e götürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat yönünde ilerleyen Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Selahattin Kaplan için bugün memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene polisin ailesi ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri katıldı.

Törende, Kaplan'ın özgeçmişi okunarak dualar edildi. Bekar olan Kaplan'ın annesi Ayşe Kaplan ve babası Hacı Kaplan ise Türk bayrağı sarılı tabuta kapanarak ağladı. Polis memurunun cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Nizip'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracından tabutun alınışı

-Törene katılan polisler

-Selahattin Kaplan'ın yakınları

-Dua okunması

-Protokol üyeleri

-Kaplan'ın yakınlarının tabut başında ağlamaları

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 351 MB Haber -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP,(DHA) =================== Ödüllü piyanist konser alanına traktör römorku üzerinde geldi Çorum'un İskilip ilçesinde dünyaca ünlü ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için silah arkadaşları ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla 300 yıllık tarihi değirmenin önünde konser verdi. Ünlü piyanist konser alanına traktör römorku üzerinde geldi.

İskilip Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan dünyaca ünlü ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Yalak köyünde bulunan 300 yıllık su değirmeni önünde konser verdi. Konseri, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ziya Balcıoğlu ve davetliler izledi. Ünlü piyanist Tofig Shikhiyev, konser alanına traktör römorku üzerinde piyano çalarak geldi. Tarihi değirmen önünde kendisini bekleyen davetlilerin alkışladığı piyanistin konseri katılımcıları büyüledi.

İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte piyanist Tofig Shikhiyev'i İskilip'te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev de böyle tarihi bir mekanda konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Piyanistin römork üzerinde alana gelmesi

-Alanda konser

-İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, açıklama

-Detaylar (SÜRE:4 dk) (BOYUT 504 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ- /ÇORUM, (DHA) ==================== İkinci böbrek nakli ile hayata bağlandı Edirne'de 10 yıl önce nakil yapılan böbreği vücudu kabul etmeyen böbrek yetmezliği hastası Orhan Durak (28), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan ikinci nakille sağlığına kavuştu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Orhan Durak'a, daha 9 aylıkken idrarın böbreğe kaçması sonucu oluşan enfeksiyonlar nedeniyle kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. 18 yıl boyunca ilaç tedavisi gören Orhan Durak'ın böbrekleri 2009 yılında iflas etti. Babası Hasan Durak'tan alınan böbrek, Orhan Durak'a nakledildi. Ameliyattan 1 saat sonra vücut böbreği kabul etmedi. 10 yıl boyunca haftanın 3 günü diyalize giren Durak, 7 ay önce ÇOMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne nakil için başvurdu. Bu süre zarfı içinde 3 kez sıra gelmesine rağmen doku uyumu olmayınca nakil gerçekleşmedi. Her geçen gün umutları tükenen Orhan Durak'a beklediği haber 11 Mayıs günü Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbrek Çanakkale'de Orhan Durak'a başarılı bir operasyonla nakledildi. Durak, tekrar sağlığına kavuştu. Nakil sonrası kana kana su içti.

'RİSK ALDIK'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Orhan Durak'ın daha önce böbrek nakli olması nedeniyle ikincinin riskli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Vücudun böbreği yüzde 90 reddetme ihtimali vardır. Biz aslında bir risk aldık. Çünkü başarısız bir nakil hikayesi vardı. Diğer durumlara göre ikinci nakilin reddolma ihtimali yüksekti. Orhan Durak'ın başka şansı da yoktu. Babasından canlıdan canlıya yapılan nakil reddolmuş. Tek şansıydı. Genç olduğu için biz de bu şansı kullanmak istedik. 11 Mayıs'ta böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Her şey yolunda. Takıldığı andan itibaren böbrek çalışmaya başladı. Tamamen sağlıklı bir duruma kavuştu."

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Doğuştan beri böbrek yetmezliği yaşadığını belirten Orhan Durak ise, "Bebekliğimden beri mücadele ettim. Babamdan gerçekleştirilen nakil sonrası bir saat içinde vücut böbreği kabul etmedi. 10 yıl boyunca diyalize girdim. Bu süre içinde nakille ilgili birçok araştırma yaptım. Nakil işlemimi gerçekleştiren Cabir hocamı da haberlerden ve sosyal medyadan buldum. Ekibine ve kendisine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Artık normal insanlar gibi yaşayacağım. Haftada 3 gün diyalize girmeyeceğim. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

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-ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi böbrek nakli ameliyatı arşiv görüntüsü.

-Doç. Dr. Cabir Alan ile röp.

-Orhan Durak ile röp.

-Orhan Durak'tan genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ======================= 16 ayrı suçtan aranan dolandırıcı yakalandı İzmit'te, 16 farklı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Göksel A.(55) polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16 ayrı suçtan aranması bulunan ve 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Göksel A.'nin İzmit'te olduğu bilgisine ulaştı. Polis, Göksel A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Göksel A., Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Göksel A.'nın Kocaeli, İstanbul, Karabük, Gümüşhane, Zonguldak’ta 'Kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırmak’, ‘Resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık' gibi 16 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2018 yılından beri arandığı öğrenildi. Göksel A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Göksel A., adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Göksel A.'nın adliyeye götürülmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ==================== Gaziantep'te bezelye hasadı başladı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelye hasadı başladı.

İslahiye’de son 5 yıldır alternatif ürün olarak ekimi yapılmaya başlanan ve Ağabey Mahallesi’nde ağırlıkta olmak üzere yaklaşık bin dönüm araziye ekilen may tohumu balon cinsi bezelye sıcak hava altında hasadına başlandı. Geçen yıl dönüm başı 2 ton hasadın alındığı bezelyede bu yıl yağışlara bağlı olarak yüzde 50 oranda rekoltenin düşük olduğu öğrenildi. Toplanan bezelyenin kilosunun ise 3- 3,5 liradan alıcı bulduğu bildirildi. 15 yıldır bezelye üreticiliği yapan Hüseyin Kekeç, "İlçede 3-5 yıldır bezelye ekimi yapılıyor. Bu yıl yağışlar nedeniyle bin dönüm alana ekim gerçekleştirdik. Rekolte etkili yağışlar bağlı olarak yüzde 50 oranında düştü. Geçen yıl dönüm başına 2 ton aldığımız üründe bu yıl bin ton alıyoruz. Tüm bunlara rağmen kalitenin güzel olması ve kilosunun 3 ile 3,5 liradan alıcı bulması üreticiyi sevindirdi. May tohumu balon tipi dediğimiz bezelyeyi Akdeniz Bölgesi ağırlıkta olmak üzere iç piyasaya satıyoruz. Bezelyenin sapı ise hayvan yemi olarak kullanılıyor. İlçede bezelye ekiminin yaygınlaşması için çalışıyoruzö dedi.

Bezelye hasadında yaklaşık 500 tarım işçisi istihdam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bezelye tarlası

- Bezelye toplanması

- Hüseyin Kekeç ile röp

- Tarım işçisi Muhammed Ahmed ile röp

- Üretici Salih Gök ile röp

- Çuvalalrın kamyonlara yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:429 MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ================= Tunceli'de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.

Türkiye'de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis'te varlıkları tespit edilen 'benekli Anadolu semenderi' Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyündeki derede görüntülendi. Benekli Anadolu semenderlerini görüntüleyen doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Mahmut Boztaş, Türkiye'de 2 tür semenderin olduğunu söyledi.

Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok hayvanın Tunceli'nin doğasında yaşadığını anlatan Boztaş, "Türkiye'de soyları tükenme tehlikesinde olan birçok hayvan Tunceli'de çoğalmaya başladı. Benekli Anadolu semenderi ile Anadolu lekeli semenderini çoğu kişi karıştırıyor. Bu iki tür Türkiye'de yaşayan ve ender görülen hayvan türleridir. Birbirlerine benzedikleri için çoğunlukla karıştırılıyor. Benim çektiğim benekli Anadolu semenderi Türkiye'de bir zamanlar soylarının tükendiği düşünülüyordu, ama son yıllarda çok az da olsa görüntülendi. Türkiye'ye özgü endemik bir tür. Daha çok Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis yöresinde yaşadıkları sanılıyor, ama ben ikinci kez Tunceli'de görüntüledim. Nazımiye'ye bağlı Aşağı Dolucu köyü yakınlarında bir dere kenarında önce bir tane benekli semender fark ettim. Görüntülemeye başlayınca bir süre sonra bir tane daha gördüm. Çok güzel görüntü oluştu" dedi.