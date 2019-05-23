DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ALANYA'DAKİ 1 MİLYONLUK SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli daha polis operasyonuyla yakalandı. Diğer yandan bir kuyumcudaki soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerindeki 3 kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma için özel ekip kuruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ve deliller toplayan polis ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar parayı kepenk kırma ve kumandayla kepenk açma yöntemiyle çalan şüphelilerin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu belirledi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen polis ekipleri, 15 Mayıs günü V.K., E.K. ve M.C.'yi İstanbul'da, H.K.'yi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği ikamette yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Haydar C. ve Askeri K.'nin de soygunlara karıştığını belirledi. Asayiş ekipleri Haydar C'i Diyarbakır'da, Askeri K.'i ise Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalayarak Alanya'ya getirdi. Şüpheliler Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan 7 Şubat'ta bir kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 4 kişinin saat 04.55'te kuyumcuya geldiği görülüyor. Bir kişinin gözlemcilik yaptığı, 3 kişinin ise levyeyle kepengi açtıktan sonra alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdiği yer alan görüntüler, şüphelilerin vitrindeki altınları ellerindeki çuvallara doldurup kaçtıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden genel görüntü

- Şüpheliler adliyeye çıkarılırken

- Soygun anı güvenlik kamerası kaydı Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya) (DHA) =================================================== 2)ELAZIĞ'DA ÇATIŞMA: 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist öldürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekat timleri, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi. Erkan BAY/ARICAK (Elazığ), (DHA)- ==================================================== 3)URARTULARIN BARAJ GÖLÜNDE YÜZÜP, KANOYLA GEZDİLER VAN Gölü Aktivistleri Derneği kentin sahip olduğu turizim potansiyeline dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Keşiş Gölü'ne gezi düzenledi. 50 kişilik bir ekiple Keşiş Gölü'ne gelen aktivistler, yamaçlarında halen karın bulunduğu Erek Dağı eteklerindeki gölde kanolarla gezinti yapıp, yüzmenin keyfini çıkardı.

Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar ilçesi sınırları içinde yer alan Keşiş Gölü, Kuh, Kazan ve Erek Dağı'nın çevresindeki tepelerin zirvelerindeki düzlükte bulunuyor. Urartu Kralı 2'nci Rusa (M.Ö. 685-645) tarafından küçük bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla meydana getirilen yapay göl, aradan geçen 2 bin 700 yıla rağmen halen çalışan bir sulama barajı özelliği taşıyor.

'VAN GÖLÜ MAVİ KALSIN'

Van Gölü Aktivistleri Derneği de bu elverişli ortama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Keşiş Gölü'ne gezi düzenledi. 50 kişilik grupla birlikte Keşiş Gölü'ne gelen Dernek Başkanı Erdoğan Özel ve aktivistler, bölgenin tadını doyasıya çıkardı. Üzerinde 'Van Gölü Mavi Kalsın' yazılı tişörtlerini giyerek, yamaçlarında halen karın bulunduğu Erek Dağı eteklerindeki gölde kanolarla gezinti yapıp, yüzmenin keyfini çıkaran aktivistler, kentin sahip olduğu doğal güzellikleri ve turzim potansiyelini ortaya koymak istediklerini anlattı. Dernek Başkanı Erdoğan Özel, bölgenin sahip olduğu güzellikleri dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek için burdayız. Urartular'dan kalma bir baraj ve dünyanın en eski barajı da diyebiliriz. Urartular, suyu Van'a kadar taşıyarak sulama ve içme suyu olarak kulanmışlar. Bizler de bu tarihi ve doğal güzelliği dünyaya tanıtmak istiyoruz. Turizme kazandırılması için bu etkinliği yaptık. Kanolarla gezip, gölde yüzdük. Bizim için de farklı bir heyecan oldu. Çünkü bu yükseklikteki bir gölde yüzmemiştik ve iyi bir deneyim oldu. Bundan sonra da her sene bu etkinliği tekrarlayacağız. Doğal ve güzel bir yer, herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

TİCARET VE SANAYİ ODASI DA DESTEKLEDİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası da düzenlenen etkinliğe destek verdi. Van Gölü Aktivistleri ile birlikte Keşiş Gölü'ne girerek yüzme imkanı bulan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, kent için yapılan etkinliklere her zaman destek verdiklerini söyledi. Çeliktaş, "Bu etkinliğe de Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek verdik. Van Gölü Aktivistleri gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Biz de onlara her anlamda destek olmaya ve katılım sağlamaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Aktivistlerin doğa hariksı olan Keşiş Gölü'ndeki etkinliğine katılmaktan da büyük mutluluk duydum" diye konuştu. Öğretmen arkadaşları ile birlikte etkinliğe katılan Yılmaz Samioğlu ise ulaşım sorununa dikkat çekti. Aktivistlerle birlikte kano sporu yapıp, yüzme imkanı bulan Samioğlu, "Keşiş Gölü, kano sporu için son derece elverişli bir yer. Umarım buranın değeri bundan sonra daha çok bilinir ve turizme kazandırılır. Bölgenin en büyük sıkıntısı ise yolları. Yolların düzeltilmesi ve yapılması son derece önemli. Yetkililerden özellikle de Turzim Bakanlığı'ndan bölgedeki eksiklerin tamamlanarak turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Van Gölü Aktivistlerinin Keşiş Gölü'ne kanolarla gelişi

-Kanoların hazırlanması

-Kanolarla Keşiş Gölü'nde gezinti

-Drone ile Keşiş Gölü ve kanolardan görüntüler

-Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile ropörtaj

-Kanolarla gölde gezinti detayları

-Van Ticaret ve Sanayi Odası

-Öğretmen Yılmaz Samioğlu ile ropörtaj

-Kadın ve erkeklerin kano yapması

-Drone ile kanolardan görüntüler

-Van Gölü Aktivistlerinin yüzmesi

-Detaylar

SÜRE: 6 DAKİKA 27 SANİYE

BOYUT: 1 GB 210 MB

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - 4)SÜMELA MANASTIRI, 4 YIL SONRA ZİYARETE AÇILIYOR TÜRKİYE'nin önemli tarihi ve turistik yerlerinden Sümela Manastırı, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Cumartesi günü açılacak. Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 22 Eylül 2015'te başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemeler ve merdivenlerin ahşap kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlandı. Sümela Manastırı'nda su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları yapıldı. Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesine karşı giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması önlemleri alındı.

İLK KISIM ZİYARETE AÇILACAK

4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar ki ilk kısmı Cumartesi günü ziyarete açılacak. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da katılacak. İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından Manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Manastır ve kompleksinde sürdürülen çalışmalar tamamlandıktan sonra bakanlık Sümela'yı UNESCO Dünya Kültür Mirası Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatacak.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.