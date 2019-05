DHA YURT BÜLTENİ - 7

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 4 yıl önce atıl durumdayken tarım arazisine dönüştürülen 20 dönümlük çilek tarlasındaki ürünlerin hasadını müşteriler yapıyor. Bahçeye gelen vatandaşlar kendi elleriyle topladıkları çilekleri kilosu 10 liradan satın alıyor. Alaplı Aşağıdoğancılar Köyü’nde tarım yapmaya elverişli olmadığı için atıl durumda bulunan 20 dönümlük arazi, Alaplı Ziraat Odası’nın girişimleri ve köylülerin desteğiyle 4 yıl önce çilek tarlasına dönüştürüldü. 20 dönümlük arazide yetişen çilekler, çevre ilçe ve illerde yaşayan vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Çilek bahçesine gelen yüzlerce vatandaş, önce çilek bahçesini geziyor. Ardından çilek toplamak için sepet alarak çilekleri kendi elleriyle dalında toplayarak kilosunu 10 liradan satın alıyor. Alaplı Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tosun, her yıl çilek toplama sezonunda müşterilerin kendi bahçeleri gibi çilekleri dalından toplayarak evlerine götürdüklerini söyledi. Bunun artık geleneksel hale geldiğini anlatan Hüseyin Tosun, şöyle dedi: “İlçemizde alternatif ürünler olarak çileği Alaplı Ziraat Odası olarak bu bahçede 4 yıldan bu yana üretiyoruz. Bu yıl 15 ile 20 ton arasında çilek toplamayı hedefliyoruz. Bu anlamda müşterilerimiz üreticilerimiz bahçemize gelerek kendileri çilek toplayarak evlerine götürüyorlar. Hobi bahçeleri gibi çilek toplarken streslerini de atıyorlar. Odamızda bu çilekleri maliyetine de olsa vatandaşlarımızın tüketimine sunuyoruz. Bunu yanında 20 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor. Vatandaşlar dalından çilek toplamanın heyecanını yaşarken biz üretici olarak toplama maliyetinden kurtuluyoruz.ö MÜŞTERİLER MUTLU Bahçeden çilek toplamaya gelen Fatma Kökoğlu ise, 4 yıldır bahçeye gelerek çilek topladığını belirterek, “Her yıl arkadaşlarımla akrabalarımla çilek bahçesine gelerek kendi ellerimle toplayarak satın alıyorum. Evimde reçel yapıyorum. Hem güzel bir vakit geçiriyorum. Çok güzel bir uygulama.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Müze Müdürlüğü

- Kabartma taş

- Ziyarete gelen vatandaşlar

- Müze Müdürü Mehmet Alka ile röp.

- Alkan, ziyaretçilere kabartmanın tarihi anlatması

- Ziyaretçiler ile röp.

- Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan tarihi eserler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

======================

Tarihi osmanlı hamamı 500 yıldır hizmet veriyor

İZMİT kent merkezinde bulunan 1975 yılında yandıktan sonra yaklaşık 12 yıl harabe kalan ve daha sonra restorasyonu yapılan yaklaşık 500 yıllık Tarihi Osmanlı Hamamı hizmet vermeye devam ediyor. Kentin en eski hamamlarından biri olduğunu söyleyen hamam işletmecisi Şerif Ağca, "Burası tarihi bir hamam olduğu için sonuna kadar bu işimizi sürdürmek istiyoruz. Hamamcılık sektörü her geçen gün kan kaybediyor ve bitmek üzere. Sektörümüzün son günlerini yaşadığını söyleyebiliriz" dedi.

İzmit Fethiye Caddesi'nde bulunan kentin en eski hamamları arasında bulunan ve yaklaşık 1560'lı yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın kethüdası Mehmet Bey tarafından yaptırılan, geçen süre içerisinde 3 defa yıkılan ve restorasyonu tamamlanan Tarihi Osmanlı Hamamı yaklaşık yaklaşık 500 yıldır hizmet veriyor.

'HAMAMCILIK SEKTÖRÜ BİTMEK ÜZERE"

Hamamcılık sektörünün her geçen gün kan kaybettiğini söyleyen hamam işletmecisi Şerif Salih Ağca, "Burası klasik bildiğimiz anlamda bir Türk Hamamı. Bina yapısal olarak hala sağlam, bir eksiği yok, statik olarak bir problemi yok. Yakın zamanda tekrar incelendi, bina da sadece görsel olarak bir eskime var, bunun dışında başka bir problemi yok. Gelişen dünyayla birlikte tüketim alışkanlıkları değişiyor, hizmet alışkanlıkları da değişiyor ve hamam da bunlardan bir tanesi. SPA'lar, havuzlar tabii ki bazı insanların tercihini değiştirebiliyor. Eskiyen belki de bitmeye yüz tutan bir iş oldu hamamcılık. Çok üst düzey hizmet veren yerlerin dışında başka türlü ayakta durulması mümkün değil, çünkü bu hizmete talep yok, bu hizmetin talibi yok. Ticarette de tabii ki para kazanmanız gerekiyor dolayısıyla hamamcılık bitmek üzere. Burası tarihi bir hamam olduğu için sonuna kadar bu işimizi sürdürmek istiyoruz. Hamamcılık sektörü her geçen gün kan kaybediyor ve bitmek üzere. Sektörümüzün son günlerini yaşadığını söyleyebiliriz " dedi.

'ANITSAL YAPI NİTELİĞİNDE"

Şerif Salih Ağca binanın anıtsal yapı niteliğinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bina yaklaşık 1560'lı yıllarda, Kanuni Sultan Süleyman'ın kethüdası Mehmet Bey tarafından yapılıp vakfedilmiştir. Fevziye Camii ile beraber vakfa ait birkaç dükkanla beraber armağan vakfedilmiştir. O günden bugüne sanırım 3 defa tamamen yerle bir olmuş tamamen yıkılıp yeniden restore edilmiştir. Bu hali binanın 3'üncü hali olarak kullanılıyor, bu bina Marmara Depremi'nde hasar görmedi. Mimar Sinan'ın tarzına çok benzediği için bina, onun olduğunu yazan kaynaklar da var ama ağırlıklı görüş Mimar Sinan'ın öğrencilerinden birine ait olduğu söyleniyor. Bina anıtsal bir yapı niteliğinde ama maalesef tarihi hakkında kaynaklarda çok fazla bir bilgi yer almıyor."

Hamama sık sık geldiğini ifade eden Ali Yıldırım, "Sürekli Türk hamamına geliyorum. Burası çok güzel ve burada kese, masaj yaptırıyorum. Buradan çıktığım zaman üzerimde güzel bir rahatlama oluyor ve kendimi hafiflemiş hissediyorum. Çok eski bir hamam burası tarihi bir hamamda kese yaptırmak çok güzel bir duygu. Buraya sık sık gelmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Hamamın içerisinden görüntüler

-Hamam sahibi ve hamamı kullanan vatandaş ile röp

-Hamamın drone ile görüntüsü

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

=================