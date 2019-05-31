DHA YURT BÜLTENİ-7

İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 7’si tutuklu 69 sanıklı ‘Organize suç örgütü’ davasında sanıklardan biri olan ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan Ak Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’a dün (perşembe) saat 19.45 sıralarında, hapis bulunduğu Narlıdere ilçesindeki evinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, polis yeleği giyen bir şüpheli, site güvenliğine Denetimli Serbestlik Bürosu’ndan geldiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş’u aradı. Kurtuluş’un izin vermesinin ardından şüpheli içeri alındı. Polis kılığına giren şüpheli, eşi ve kız çocuğu alışverişe giden ve evde 5 yaşındaki erkek çocuğuyla birlikte olan Ahmet Kurtuluş’tan kimlik istedi. Bunun üzerine yatak odasına giden Kurtuluş’u takip eden şüpheli, burada tabancasını çıkararak kurşun yağdırdı. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurtuluş’u ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kurtuluş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kurtuluş’un cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay sonrasında, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Narlıdere’deki evin çevresinde bulunan tüm güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobille olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Kurtuluş’un kuzeni Ali Osman Erkan, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şoke olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti" dedi.

Ahmet Kurtuluş için, ikindi vaktinde Narlıdere Merkez Camisi’nde cenaze töreni yapılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Adli tıptan görüntü

- Ahmet Kurtuluş’un kuzeni Ali Osman Erkan ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN

