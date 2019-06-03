DHA YURT BÜLTENİ - 7

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekâtta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' 8'inci gününde sürüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekât kapsamında, insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, obüsler, uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle tek tek imha ediliyor. SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR Harekâtın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Derecik ilçesinde gece boyunca helikopter hareketliliği sürdü. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç sevkiyatı yapıldı. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri araç konvoyu, sinyal bozucu zırhlı araçlar eşliğinde Derecik' girdi. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na gelen askeri personel, helikopterlerle harekâtın yürütüldüğü Hakurk bölgesine sevk ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğu açıklandı. Harekâtta görev yapan komandoların 3 bin metre rakımda, sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir vurarak ilerlediği belirtildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Kars'ta Fizik öğretmeni olarak görev yapan Selahattin Soytürk (43), bayram tatili için Kayseri'ye gitmek için ailesiyle yola çıktı. Selahattin Soytürk yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü Selahattin, eşi Nermin (38), çocukları Hatice (14), Muhammed (12) ve Aleyna Soytürk (9) yaraladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, dün saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-06 Operasyonu' başlatıldı. Devam eden operasyon kapsamında bugün gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş 314 kilo 100 gram ele geçirildi. Operasyonla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

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Mersin Şehitliği'nde hüzünlü bayramlaşma

MERSİN kent protokolü, Ramazan Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette; Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Basri Uçar, belediye başkanları ve STK temsilcileri yer aldı. Protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakırken, bazı şehit anneleri de evlatlarının kabri başında gözyaşı döktü.

2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın geçtiğimiz günlerde üniversite mezuniyetini kutlayan annesi Ayla Çiğa da oğlunun mezarı başında dua etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Su, "Huzur içinde bayramı idrak edeceksek, bu şehitlerimizin akıttığı kanların, gazilerimizin verdiği mücadelenin sonucudur. Cenab-ı Hak milletimize zeval vermesin. Bu bayramların birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

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-Şehitlikten genel ve detay görüntüler

- Şehit annelerinin genel ve detay görüntüleri

- Bir şehit annesinin Kur'an okuması

- Yiğitcan Çiğa'nın kabir görüntüleri ve fotoğrafı

- Annesi Ayla Çiğa'nın dua etmesi

- Vali Su'nun mezarlara karanfil bırakması ve açıklaması

SÜRE: 01'58" BOYUT: 213 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

