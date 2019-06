DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TARIM ALANINDAKİ YANGIN KORKUTTU

MERSİN'in Anamur ilçesinde 40 dönümlük tarım arazisini küle çeviren yangın bölge halkını korkuttu. Kızılaliler Mahallesi'ndeki Merkez Camii civarındaki tarım arazisinin yandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankı ve 40 kişilik yangın ekibi sevkedilirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de alevlere 3 araçla müdahale etti. 40 dönümlük alanı küle çeviren yangına elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)ÇALDIKLARI KAMYONETLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI ÇALAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

BARTIN'da, çaldıkları kamyonetle 3 büyükbaş havyan çalan 8 kişi yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Bartın'da, Ramazan Bayramının birinci günü Alaattin Bal'a ait 3 inek yeşil alanda otlarken çalındı. Alaattin Bal durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak, hayvanları çalan kişilerin Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde olduğunu tespit etti. Çaldıkları aracı satmaya çalışan V.S. ve İ.S. ile 3 ineği 21 bin TL'ye sattıklarını tespit edilen K.Y., M.B., B.D., B.Y. ve S.Ö. gözaltına alındı. Devam eden operasyonda gözcülük yaptığı belirlenen K.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 kişiden V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin birçok suçtan sabıkalarının olduğu ve haklarında arama kararı olduğu bildirildi.

Polis, ele geçirilen 3 büyükbaş hayvanI Alaattin Bal'a, kamyoneti ise sahibi Bedri Kaya'ya teslim etti.