DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TARIM ALANINDAKİ YANGIN KORKUTTU MERSİN'in Anamur ilçesinde 40 dönümlük tarım arazisini küle çeviren yangın bölge halkını korkuttu. Kızılaliler Mahallesi'ndeki Merkez Camii civarındaki tarım arazisinin yandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankı ve 40 kişilik yangın ekibi sevkedilirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de alevlere 3 araçla müdahale etti. 40 dönümlük alanı küle çeviren yangına elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Yangın anının amatör kamera görüntüsü SÜRE: 00'17"

Haber: Mithat ÜNAL - Kamera: ANAMUR(Mersin), (DHA) ============================================== 2)ÇALDIKLARI KAMYONETLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI ÇALAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI BARTIN'da, çaldıkları kamyonetle 3 büyükbaş havyan çalan 8 kişi yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Bartın'da, Ramazan Bayramının birinci günü Alaattin Bal'a ait 3 inek yeşil alanda otlarken çalındı. Alaattin Bal durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak, hayvanları çalan kişilerin Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde olduğunu tespit etti. Çaldıkları aracı satmaya çalışan V.S. ve İ.S. ile 3 ineği 21 bin TL'ye sattıklarını tespit edilen K.Y., M.B., B.D., B.Y. ve S.Ö. gözaltına alındı. Devam eden operasyonda gözcülük yaptığı belirlenen K.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 kişiden V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin birçok suçtan sabıkalarının olduğu ve haklarında arama kararı olduğu bildirildi.

Polis, ele geçirilen 3 büyükbaş hayvanI Alaattin Bal'a, kamyoneti ise sahibi Bedri Kaya'ya teslim etti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Hayvanları çalınan Alaattin Bal ile röp.

-Kamyoneti çalınan Bedri Kaya ile röp. Süre: 2.13 Boyut: 247 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ================================================ 3)OKULDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir okula çatı tamiratı için getirilen malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 19 Mayıs günü ilçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi. Çatı tamiratı için okula getirilen malzemeler, akşam saatlerinde çalındı. Sabah okula geldiklerinde hırsızlığı fark eden okul idaresi, polise haber verdi. İhbarı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını H.S.'nin yaptığını belirledi. Polis, evine düzenlediği operasyonla H.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinni okul bahçesinden malzemeleri çalması Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB 4)İŞ YERİNE GİREN YILAN DOĞAYA SALINDI ÇORUM’da girdiği bir iş yerindeki içecek kasasına dolanan yılan, barınak görevlilerince yakalanarak doğaya salındı. Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde, içecek kasasının içine giren yılanı fark edenler durumu hayvan baranağı görevlilerine haber verdi. Kısa sürede siteye gelen barınak görevlileri, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı. Görüntü Dökümü

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-Barınak görevlilerinin yılanı bulunduğu yerden çıkarmaları

-Detaylar (SÜRE 2.30 sn) (BOYUT 15.5 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM (DHA ================================================== 5)KEKLİK AVLAYANLARA 3 BİN 600 LİRA CEZA KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde jandarma tarafından kaçak avladıkları 6 keklikle yakalanan 3 kişiye 3 bin 600 lira para cezası kesildi. Gölbaşı- Nurhak Karayolu Kullar Mahallesi mevkiinde uygulama yapan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 63 SA 876 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanan 6 keklik ele geçirildi. Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan U.U. (50), B.C. (41) ve S.U.'ya (21), 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.