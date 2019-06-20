DHA YURT BÜLTENİ - 7

Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (2)

SELİ GÖRDÜ, UYARDIĞI 10 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde taşkını ilk fark eden Abdülkadir Köseoğlu'nun (20), Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun zemin ve bodrum katında temizlik yapan 10 kişiyi uyararak üst katlara kaçmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardığı ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan Köseoğlu, "Kepçe operatörü okul önünde çalışıyordu. Biz de orada okulun sahasındaydık. DSİ'nin su tankeri vardı. Onun işi bitmişti, su hortumunu topluyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Kafamı kaldırdım ve yukarıdan gürültü ile birlikte suyun geldiğini gördüm. Suyun yüksekliği neredeyse 3 bina yüksekliğinde vardı. Can havliyle kendimizi okulun içerisine attık. Okula çıkarken yanımızda operatör vardı. 'Ağabey kaç' diye bağırdım ona. Makineyi aşağı çevirdi, bir el kornaya bastı. O ses hala kulaklarımda. Üstten aşağıya dere geldiği zaman teller birbirine vurdu ve okulun yanındaki trafo patladı. Beyaz ışığını gördüm sonra kendimizi okula attık. Okula zor çıktık" dedi.

'2 DAKİKA SÜRDÜ'

O sırada okulda kadın, çocuk toplamda 9-10 kişi olduğunu söyleyen Köseoğlu, "Kendimizi okula zor attık. Okuldakileri uyararak üst katlara çıktık. Herkes psikolojik olarak yıkılmıştı. Bağrışmalar, çığlık atanlar oldu. Çok yakındı, ölümü hissettim. Bir arkadaşımızın da kolu kesildi. Okulun ikinci katına kadar su ve balçık doluydu. Merdivende de kaya vardı. Büyük bir patlama oldu, 'okul herhalde yıkıldı' dedim. Allah'tan okula bir şey olmadı ve insanlara sığınak oldu. Herkes çok korktu, ben de o an 'herhalde öleceğim' dedim. O anki psikoloji başka. Önümdeki insanları merdivenlerden yukarı ittik. Kaç kat çıktık, ne zaman çıktık hatırlamıyorum bile. Zor olsa da kolundan yaralanan arkadaşımızı balçığa bata çıka çıkardık. Daha sonra da diğerlerini alarak yukarıdaki mahalleye çıktık. Ardından gerekli yerleri aradık. Karadan ulaşım yoktu. Sadece havadan ulaşım vardı. O zaman diliminde yaralı arkadaşımızla ilgilendik. Helikopter gelince buradan el beziyle işaret yaptık. Bir tur attıktan sonra gelip yere sepet indirdi. Yaralı arkadaşımızı verdik ve alıp gitti. Felaket toplamda 2 dakika sürdü. Çok süratliydi ama buraları yerle bir etti" diye konuştu.

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Sel bölgesi detayları

Abdülkadir Köseoğlu ile röp.

Detaylar TRABZON,(DHA) ================== Tur midibüsü TIR'a çarptı: 15'i İngiliz turist, 17 yaralı Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur midibüsünün önündekİ TIR'a çarptığı kazada 15'i İngiliz turist toplam 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavi ardından taburcu edildi. Kaza anı ise, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan Mevkisi'nde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen Ercan Tuna, yönetimindeki 15 SA 239 plakalı TIR'la, iddiaya göre, sağa sinyal vererek bir toptancı firmasının bahçesine giriş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada peşinden ve sağ şeritten gelen Murat Kaya, yönetimindeki 33 PJ 403 plakalı tur midibüsüyle TIR'ın kupa kısmına çarptı. Marmaris'ten Dalaman'a giden 15 İngiliz turist, tur rehberi ve midibüs şoförü Kaya, kazada yaralandı. Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun personeli kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayakta yapılan tedavi sonrası yaralıların tamamı taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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- Karayolu kenarındaki midibüsün genel-ayrıntılı görüntüsü

- Karayolu'ndan genel görüntü

- Tırın ve midibüsün görüntüsü

- Marmaris Devlet Hastanesi girişi ve acil servisten genel görüntü

- Akaryakıt firmasının güvenlik kamerasından kaza anını gösteren görüntü (Toplam: 2 dakika 57 saniye-213 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) =================== Bıçaklı saldırı kamerada Bursa'da Murat Şenkaya, borç para talebini geri çeviren Ali Yurdakul'u (57), oturduğu kahvehanenin önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Şenkaya tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak’ta meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Murat Şenkaya, yolda karşılaştığı Ali Yurdakul'dan borç para istedi. Yurdakul, Şenkaya'nın bu isteğini geri çevirince kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından arkadaşıyla buluşan Ali Yurdakul, yol üzerindeki bir kahvehanenin önünde otururken, Murat Şenkaya geldi. Şenkaya, yanındaki bıçağı çekip, arkasından yaklaştığı Ali Yurdakul'u defalarca bıçakladı. Bel bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Yurdakul, kanlar içinde yere yığılırken, Murat Şenkaya ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ali Yurdakul, Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ali Yurdakul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Murat Şenkaya, güven timleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şenkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLAMA ANI KAMERLARDA

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Yurdakul'un kahvehanenin önünde oturduğu, yanına gelen Murat Şenkaya'nın elindeki bıçakla defalarca saldırdığı ve daha sonra, diğer müşterilere bağırarak kaçtığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay anına ait güvenlik kamerası

-Murat Ş.’nin Ali Y.’yi bıçaklaması

-Olay yerinden kaçması

-Yaralı şahsın yerde yatması

-Yaralının ambulansa bindirilmesi Süre: 0.38 DK Boyut: 72 MB Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) ================= Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu: 7 gözaltı Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ve polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan ceza alan ve aranan S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.Ç.'nin Arak köyündeki ikametlerine baskın yapan ekipler fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6 kadın ve 1 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin gözaltına alındığı evin daha önce de zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında mühürlendiği belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Kadınların hastaneden çıkarılması

- Kadınların jandarma aracına bindirilmesi