DHA YURT BÜLTENİ - 7

Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor Trabzon'un Araklı ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 7'nci günde sürüyor. 377 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi, askeri helikopterle de havadan taranıyor.

Trabzon'da 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu; Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse'ye (78) ise ulaşılamadı.

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Selin ardından başlatılan arama çalışmalarının 6'ncı günü olan dün, kayıp 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Böylece sel ve heyelan afetinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HAVADAN, KARADAN ARANIYORLAR

İlçede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 2 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT ekipleriyle UMKE, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 377 kişilik ekip katılıyor.

ARAKLI-BAYBURT YOLUNDA ÇALIŞMA

Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt karayolunda da, iş makineleriyle çalışmalar devam ettiriliyor. Çok sayıda iş makinesinin katıldığı çalışmayla, dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı yolun kalan kısmının da trafiğe açılması hedefleniyor.

Öte yandan 9 binanın yıkıldığı, yollar ve köprülerin hasar, tarım arazilerinin de zarar gördüğü sel ve heyelanla ilgili yürütülen hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) ==================== Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Göller Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Alanın kirpi ve tilki gibi birçok hayvana ev sahipliği yaptığı kaydedildi. Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin basınçlı su ile soğutma çalışmasından görüntü

- Yanan alanın görüntüsü

- İtfaiye araçlarının görüntüsü 126 MB /// 01.08" HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

===================== Kuyumcular, turistler ve düğünlere umut bağladı Antalya'da geçen yıla göre yüzde 20 kayıp yaşayan kuyum sektörünün gözü, turistler ve düğünlere çevrildi.

Turizmin başkenti Antalya'da yaz sezonu erken başladı. Bu yıl kentteki sektör temsilcileri gözlerini turizmde kırılacak rekorlara çevirdi. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin kent ekonomisini hareketlendirmesini bekleyen sektörlerden biri de kuyum sektörü oldu. Doların yükselişi karşısında 2018 yılında sektörden beklediklerini alamayan kuyumcuların yeni umudu yaz mevsiminde yapılacak düğünler ve turistlerin altın alışverişi.

2019'un ilk 6 ayında sektörün durgun geçtiğini anlatan Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, "Sektörümüzde yüzde 20'lik düşüş söz konusu. Turizm kentimizde hem turizmden hem de düğünlerden beklentimiz yüksek. Bu yılki beklentimiz eğer gerçekleşirse yüzde 20'lik açığı yıl sonundan önce kapatıp, yıl sonunda da bir miktar kara geçmek" dedi.

Altın fiyatlarının dengeli gitmesi nedeniyle altın satın alma ve bozdurma oranının dengeli olduğuna dikkati çeken Çelik, altın fiyatlarının yükseldiği anlarda yatırımcıların bir anda kuyumculara koştuğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuyumcu vitrininden altınların görüntüsü

- Bilekliklerin görüntüsü

- Bileziklerin görüntüsü

- Kolyelerden görüntü

- RÖP: Ali Çelik (Antalya Kuyumcular Odası Başkanı) 220 MB /// 01.59" HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ================= Erken müdahale, yanan TIR'ın kül olmasını engelledi Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.

TEM Otoyolu'nda Pozantı yönüne doğru seyir halindeki Ömer P. yönetimindeki rulo sac yüklü 34 ZPB 13 plakalı TIR'ın dorse altındaki lastiği, Yenice Kavşağı yakınlarında aniden alev aldı. Aracını hemen güvenlik şeridine çeken sürücü Ömer P., itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, yangını büyümeden söndürdü. Fren balatalarının aşırı ısınması nedeni ile çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmazken, TIR dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

SÜRE: 01'16" BOYUT: 136 MB Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin), (DHA) =================== Osmaniye'de genç çiftçilere 374 koyun dağıtıldı Osmaniye'de, Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında 11 genç çiftçiye daha 34'er adet olmak üzere toplam 374 koyun dağıtıldı.

Belediye Mezbahanesi'ndeki küçükbaş hayvan dağıtım programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve genç çiftçiler dağıtıldı.

188 GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİNE DESTEK

2018 yılı hayvancılık projesi desteklerinin, yapılan küçükbaş hayvan dağıtımı ile sona erdiğini, ancak çiftçilere desteklerin süreceğini belirten İbrahim Sağlam, "Bilindiği üzere 2016 yılı içerisinde 158 çiftçimize, 2017 yılı içerisinde toplam 182 çiftçimize ve 2018 yılı içerisinde de toplam 188 çiftçimizi, genç çiftçi projemizden faydalandırıyoruz.Yıl içerisinde genç çiftçi projeleri için toplam 1100 kişi müracaat etmişti. Yapılan puanlama sistemi ile 188 kişinin hak edişi oldu. Bunun 176'sı hayvancılıkla, 12 tanesi ise bitkisel üretimle ilgili projelerimizdi. Bugün burada son 11 tane çiftçimize 374 tane küçükbaş hayvanın dağıtımını yapıyoruz. Toplamda 108 çiftçimize büyükbaş, 48 çiftçimize küçükbaşta destek veriyoruz." dedi.

2016'DA ALINAN KOYUNLARIN SAYISI 100 OLDU

Toplam üç yıl içerisinde 529 çiftçiye 15 milyon 870 bin lira destek sağlandığını aktaran Sağlam, "Geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğumuz genç çiftçilerimize baktığımızda 2016 ve 2017'de kişi başı 40 tane küçük baş hayvan vermiştik. Bunları üç yıldır takip ettiğimiz için 2016'da verdiğimiz 40 koyunun şu anda 100 tane olduğunu gördük. Çiftçilerimiz bunu benimsedi ve işletmelerindeki hayvanları 2'ye 3'e katlayarak çoğalttılar. Bu projemiz devam edecektir. Bugün bu hayvanların da dağıtımının tamamlanmasıyla 2018 yılı genç çiftçi projelerinin tamamını gerçekleştirmiş oluyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun diliyorum." diye konuştu.

'DEVLETİMİZ ÇİFTÇİMİZİN YANINDA'

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise "Genç çiftçilerimize küçükbaş hayvanlarının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunlarla birlikte daha büyük projelerle devam ettirme niyetimiz var. Genç çiftçilerimiz alacakları bu koyunları çoğaltarak inşallah daha büyük üretim yapma şansları olacak. Devletimiz bilindiği gibi her zaman çiftçimizin yanında. Bu nokta da ilimizde genç çiftçilerimize hem hayvancılık hem tarımsal üretim ve arıcılık noktasında değişik desteklerimiz oldu. Toplamda, 48 ailemize 34'er adet olmak üzere koyun desteği veriyoruz.Bugün bunun son kısmının dağıtımını yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. Daha sonra hak edişleri bulunan 11 genç çiftçiye, 34'er adet koyun dağıtımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR kasasındaki koyunlar

- Koyunların alınması

- Koyunların sayılarak araçlara indirilmesi

- Araç içindeki koyunlardan detay

- Vali Ömer Faruk Coşku'nun dağıtım trenine gelmesi

- Vali Coşkun'un konuşması

- Vali Coşkun genç çiftçilerle foto çektirirken

- Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile röportaj BOYUT: 131 MB SÜRE: 04'11" Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ======================== Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırınca kazaya sebep oldu. Çeşme Otoyolu'ndaki kaza vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Otoyolda Çeşme'den İzmir yönüne giden iki otomobilin sürücüleri dün saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra, taraflardan biri, sağ şeritte ilerlediği sırada otomobilinin direksiyonunu tartıştığı sürücünün bulunduğu orta şeride doğru kırdı. Bunun üzerine, orta şeritte ilerleyen sürücü de, tartıştığı kişinin kendisine çarpmasını önlemek için bir anlık refleksle direksiyonu sol şeride kırınca, arkasından gelen otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı otomobilin sürücüsünün diğer sürücüye el ve kol hareketleri yaptığı, daha sonra da direksiyonu önüne kırıp, kazaya sebebiyet verdiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın cep telefonu görüntüsü Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA) ================== Bu mahallede fırınları kadınlar çalıştırıyor - (ÖZEL) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Çardak Mahallesi'nde bulunan fırınların tamamı, kadınlar tarafından çalıştırılıyor. 25 yıldır fırın işleten Yazgül Erdoğan (56), bunun bir Çeçen geleneği olduğunu, birkaç defa erkeklerin fırın açtığını, ancak alışveriş yapan olmayınca kapattıklarını söyledi.

Göksun'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve tamamına yakınını yıllar önce Çeçenistan'dan göç edenlerin oluşturduğu mahallede 7 fırın bulunuyor. Ekmeğin yanında müşterilerin tepsi yemeklerinin de pişirildiği fırınların en büyük özelliği ise tamamının kadınlar tarafından işletilmesi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE MÜŞTERİSİ VAR

500 gram hamurla pişirilen ekmekler 1,25 liraya satılıyor. Maya dışında hiçbir katkı maddesi kullanılmayan ekmekler, doğal olması nedeniyle Göksun dışında Afşin ve Elbistan ilçelerinden de alıcı buluyor. Kış mevsiminde 1-2 fırının çalıştığı mahallede, yazın tamamı açık oluyor ve her fırının günlük ekmek satışı 200 ile 500 arasında değişiyor.

'DAHA ÖNCE ERKEKLER FIRIN AÇTI AMA BAŞARILI OLAMADI'

Çardak Mahallesi'nin en eski kadın fırıncısı Yazgül Erdoğan, 25 yıldır fırıncılık yaptığını söyledi. Bir banka tarafından da mikro girişimci ödülü alan 5 çocuk annesi Erdoğan, "Çeçenistan'dan gelen bir kültürümüz. Orada hep kadınlar yaparmış. Daha önce hep evlerde vardı. Evlerden sonra ticaret döndü bu herkes kendi ekmeğini yapıyordu. Şimdi kadınlar devam ettiriyor. Çardak'ta 7 tane fırın var kadınlar tarafından çalıştırılan, biri de benim. 25 yıldır fırın işletiyorum. Erkekler aynı ekmeği üretemediği için kapatmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

'ERKEK EKMEĞİNİ SEVMEZLER'

Yazgül Erdoğan'ın çiftçi eşi Hamit Erdoğan ise kadınların yaptığı ekmeğin farklı olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır burada kadınlar ekmeği yapar, pişirir. Buranın insanı erkeğin ürettiği ekmeği sevmez, yemez. Kadınların daha temiz ve daha titiz oldukları için herkes ekmeği severek yiyor" dedi.

'ERKEKLERİN YAPMASI YANLIŞ KARŞILANIYOR'

9 yıldır fırıncılık yapan 4 çocuk annesi Ayşe Özdil, işini severek yaptığını söyledi. Kadınların fırınları çalıştırmasının Çardak'ta bir gelenek olduğunu belirten Özdil, şöyle konuştu:

"Gelenek haline gelmiş, erkeklerin yapması yanlış karşılanıyor. Eşim bazen bana yardım ediyor hamur tartıyor, fırından ekmeği çıkarıyor, 'Senin elin değişmiş yenir mi o' diye onunla uğraşıyorlar. Çünkü burada kadınların fırın çalıştırması gelenek haline gelmiş. Ekmeklerimizde maya dışında katkı maddesi yoktur."

'GELENEĞİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Rahime Cura da, 8 yıldır fırın çalıştırdığını söyledi. 3 çocuk annesi Cura, işinden memnun olduğunu belirterek, "Biz eskilerden kalan bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Kadınların ekmekleri daha çok tutulduğu için erkekler bu işi yapmıyor" dedi.

Mahallenin erkekleri de kadınlar tarafından işletilen fırınlardan çıkan ekmeğin hem temiz hem de leziz olduğunu, daha önce erkeklerin açtığı fırınların işe iş yapamadığı için kapandığını kaydetti.