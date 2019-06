DHA YURT BÜLTENİ-7

Yalova'nın Altınova ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Zilfioğlu'na (21) art arda iki otomobil çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen genç, olay yerinde can verirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Yalova'nın Altınova ilçesi E-130 karayolunda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle gezen Hüseyin Zilfioğlu, yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ortalayan Zilfioğlu'na önce M.T. yönetimindeki 34 ABF 616 plakalı otomobil, sonra da İ.E.'nin kullandığı 56 AY 211 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zilfioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 2 sürücü, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zilfioğlu'na 2 aracın peş peşe çarptığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'de 7 yıldır beslediği papağanları ile sokakta fotoğraf çektirenlerden 1 TL alan Züleyha Yaman'a (33) Zabıta Talimatnamesi'nin ilgili maddesi kapsamında, ücretli kuş teşhir ettiği gerekçesiyle 320 lira para cezası uygulandı. Cezanın iptal edilmesi için mahkemeye başvuran Yaman, "Herkes köpeğini gezdirirken, ben kuşlarımı gezdiriyorum. İnsanlar da kuşlarımı sevmek istiyor. Bu cezaya çok üzüldüm dedi. Merkez Talas ilçesi annesiyle birlikte oturan Züleyha Yaman, 7 yıldır beslediği 3 papağanını sokağa çıktığında yanından ayırmıyor.Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Haziran'da Ali Saip Paşa Caddesi'nde papağanları ile fotoğraf çektirenlerden 1 TL ücret aldığı belirlenen Züleyha Yaman'a, ücretli kuş teşhir ettiği gerekçesiyle 320 TL idari para cezası uyguladı. 'TEŞHİR EDİLEMEZ' Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli imzasızyla Yaman'a gönderilen yazıda, zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi üzerinde ücretli kuş teşhir ettiğinin tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Zabıta talimatnamesinin 77'nci maddesinde 'her çeşit kümes hayvanı (tavuk, horoz, güvercin, kaz, hindi gibi) iş yerinde, yaya yolda, meydan, cadde, sokak ve boş alanlarda beslenemez, teşhir edilemez ve satışa sunulamaz' denildiğinden ilgili karar gereği tarafınıza 320 TL idari para cezası verilmiş olup, belirtilen ceza miktarını belediyemiz veznesine 7 gün içinde ödemeniz gerekmektedir." MAHKEMEYE BAŞVURDU Züleyha Yaman, annesinin engelli olması nedeniyle kuşlara bakamadığını, bu yüzden sokağa çıktığında papağanları yanında götürdüğünü söyledi. Yaman, papağanların kümes hayvanı olmadığını savunarak, cezanın iptal edilmesi için Kayseri Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu söyleyen Yaman şöyle konuştu: "Kuşlarımla fotoğraf çektirip 1 TL aldığım ve kuşları besleğim için ceza yedim. Verilen ceza benim için haksızlıktır. Kuşlarımı beslediğim için cezalandırılamam. Şuan omuzlarımda olan hayvanlar kümes hayvanı değildir. Bu hayvanlar bizimle beraber yaşayan sosyal canlılardır. İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Herkes köpeğini gezdirirken, ben de kuşlarımı gezdiriyorum. Aldığım paraları da kuşlarıma harcadım. Hayvanlarımı veterinere götürüyorum, meyveler alıyorum onlar için. Bu cezaya çok üzüldüm. Benim hiç kimseye zararım yok. İnsanlar kuşlarımı sevmek istiyor, ben de engel olmuyorum."

'BUNUN ADI VANDALİZMDİR, HIRSIZLIKTIR'

Belediye yetkililerinin şikayeti üzerine son bir haftada meydana gelen her iki olayla ilgili de polis tarafından soruşturma başlatılırken, son günlerde artan bu tür olaylar nedeniyle açıklama yapan CHP'li Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Her gün ekiplerimiz, benzeri birçok olayla karşı karşıya kalıyor. İlçemizde ciddi paralar vererek zorluklarla yaptığımız parklar, her gün saldırıların hedefi oluyor. Buca'da vatandaşlarımız sokaklarına çöp konteyneri konulması için bize onlarca dilekçe gönderiyor. Biz bu talepleri bin bir zorluklarla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İhale süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Fakat hemşehrilerimizin hakkı, bazı kendini bilmezler tarafından ihlal ediliyor. Bunun adı vandalizmdir, bunun adı emek hırsızlığıdır, vatandaşın hakkını yemektir. Halkın vergisiyle yapılan bu çalışmalara ya zarar veriliyor ya da çalınarak hurda fiyatına satılıyor. Biz ne pahasına olursa olsun Bucalı çocuklarımızın, spor yapan gençlerimizin, vergisini veren hemşehrilerimizin hakkını asla yedirtmeyeceğiz. Bu vandalizm son bulana kadar tüm yetkililerle koordineli bir şekilde bu kişilerin yakalanarak hak ettiği cezayı almaları için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Yapılan saldırılara karşı Bucalıları da duyarlı olmaya çağırdı.