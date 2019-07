DHA YURT BÜLTENİ - 7

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İranlı Amini, kaybolan kedisini sokaklara astığı afişlerle arıyor

ESKİŞEHİR’de İran uyruklu Parinaz Amini (28), 3.5 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve bir süre önce kaybolan ‘Tommy’ isimli kedisini, kentin sokaklarına astığı afişlerle arıyor. Kedisinin kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden genç kadın, “Kilolu ve adıyla seslendiğinizde tepki veriyor. Benim için çok özel. Biz her gün birlikteydik, şu anda yokken sanki evde sanki bir şey eksik gibi hissediyorumö dedi.

İran’ın İsfahan kentinden 3.5 yıl önce Türkiye’ye gelerek Eskişehir’e yerleşen İngilizce öğretmeni Parinaz Amini’nin ülkesindeki barınaktan sahiplendiği ve ‘Tommy’ adını verdiğini kedisi kayboldu. Bir süre bisikletiyle sokaklarda dolaşarak Yenibağlar Mahallesi’nde kedisini arayan Amini bulamayınca kayıp ilanları hazırladı. Üzerinde kedisinin fotoğrafı bulunan ilanları sokak sokak gezerek direklere e duvarlara asan Amini, sokak kedisinin kendisi için çok özel bir arkadaş olduğunu söyledi.

Eskişehir'e taşınmadan önce bir kedi sahiplenmek için gittiği İran'daki barınakta kedinin kendisine gelerek onu seçtiğini anlatan Parinaz Amini, “Biz Tommy ile İran'dan geldik. Hep yanımdaydı yol arkadaşımdı, burada birlikteydik. Ben tek başıma yaşıyorum ve o benim kankam, kardeşim, arkadaşım, her şeyim oldu. Buraya gelirken onu da yanımda getirdim. 3.5 yıldır beraberdik. Her gün benimleydi, gurbette hep yanımdaydı. Kaç gündür kayıp, balkondan çıkmış ve daha geri dönmedi. Belki bulurum diye her gün sokaklarda arıyorumö dedi.

‘O YOKKEN EVDE SANKİ BİR ŞEY EKSİK GİBİ’

Kedisini görenlerin onu ismiyle çağırabileceğini, ismine tepki verdiğini anlatan Amini, “Tommy'i çok özledim ve çaresiz kaldım. Sokak kedisi gibi değil. Kilolu ve adına tepki veriyor. Tommy derseniz kesinlikle tepki veriyor. Benim için çok özel. Biz her gün birlikteydik, şu anda yokken sanki evde sanki bir şey eksik gibi hissediyorum. Çok özlemişim, ne yapacağımı bilmiyorum. Her şeyi yaptım ama elimden başka bir şey gelmiyor. Umarım biri alır ve bana getirir. Daha önce balkondan çıkıp gitmişti ama geri dönmüştü. Bu sefer de ben akşama kadar bekledim ama gelmedi. Hiç inanmıyordum ama sabaha kadar onu aradım yoktu. Ailem de buradaydı kaybolduğunda ve onlar da çok üzüldü, ben hep ağlıyordum. Hala da onu düşünürken çok ağlıyorum, çünkü o benim her şeyim. Umutsuz değilim biliyorum, bulacağım ama çok zorö ö şeklinde konuştu.