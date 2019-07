DHA YURT BÜLTENİ - 7

DİYARBAKIR'da 2 katlı marketin et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan markette bulunan yaklaşık 50 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan marketler zincirinin 2 katlı şubesinde çıktı. Müşterilerin içeride olduğu sırada et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede dumanların kapladığı markete, ihbarla çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alıp, bir taraftan içeride bulunanları tahliye etmeye çalışırken, diğer taraftan yangına müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği markette ilk belirlemelere göre 6 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilere sağlık görevlilerince müdahale edilip, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışanlarının sinir krizi geçirdiği marketteki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Saadet öğretmen: Bu mücadeleyi 2'nci Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Adana'da 'Çocuk İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına desteğin yoğun olduğuna dikkat çekerek, "Biz bu mücadeleye 2'nci Kurtuluş Savaşı diyoruz ve kazanacağız" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Çocuk İçin Mavi Kurdele Tak' etkinliğine UCİM üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı. UCIM Başkanı Saadet Özkan, kampayanın bir yıldır devam ettiğini ve çocuk istismarıyla mücadelenin günden güne arttığını kaydetti. İstismar sonucu hayatını kaybeden Eylül, Leyla ve daha birçok ismi hatırlatan Özkan, "Biz bu isimlere bir yenisi eklenmesin diye çalışacağız. Çok büyük yürek yangınları yaşadık. Türkiye'nin her yerinde bu konuyla ilgili adeta seferberlik ilan ettik. Biz buna 2'nci Kurtuluş Savaşı diyoruz ve kazanacağız. Çocuklar için 'Sen de gel' diyoruz. Mavi kurdele takan herkes bu konuda farkındalık oluşturuyor. Çocukları tehlikelere karşı bilinçlendirmesi için bilgi veriyoruz. Biz bu mesajda şunu diyoruz, çocuklarımız konuşuyor. Onları duyun. Duyun ki hep birlikte yanında olalım. Onlara o kirli eller bir daha dokunamayacak" diye konuştu.

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise bundan sonra her yıl Temmuz ayının 2'nci haftasında bu etkinliği düzenleyeceklerini ve Türkiye'nin her yerinde istismara uğramış çocukların yanında olacaklarını söyledi.