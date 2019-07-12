DHA YURT BÜLTENİ - 7

Diyarbakır'da 2 katlı markette yangın, 50 kişi tahliye edildi DİYARBAKIR'da 2 katlı marketin et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan markette bulunan yaklaşık 50 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan marketler zincirinin 2 katlı şubesinde çıktı. Müşterilerin içeride olduğu sırada et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede dumanların kapladığı markete, ihbarla çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alıp, bir taraftan içeride bulunanları tahliye etmeye çalışırken, diğer taraftan yangına müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği markette ilk belirlemelere göre 6 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilere sağlık görevlilerince müdahale edilip, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışanlarının sinir krizi geçirdiği marketteki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor. Görüntü Dökümü

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Yangın çıkan market

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

Sağlık ekipleri

Market çalışanları

Gene ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) ================ İtfaiye önüne bırakılan üzeri bantlı telefon paniğe neden oldu Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın girişine bırakılan üzeri bantlı cep telefonu, paniğe neden oldu.

Merkez Kocasinan ilçesinde Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokağı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı girişine bırakılan üzeri bantla sarılı cep telefonunu görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yol araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı, şüpheli telefonun bulunduğu bölgede, sinyal kesici jammer ile önlem aldı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, girişte bariyerin üzerinde bulunan bantla sarılı telefonu, kontrol ettikten sonra aldı. Unutulduğu veya düşürüldüğü düşünülen telefon, sahibinin bulunması için emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntü

- İtfaiye nizamiyesine bırakılan şüpheli telefon görüntü

- Bomba imha uzmanlarının telefona müdahalesi

- Olası patlama ihtimaliyle dışarı çıkarılan itfaiye araçlarının itfaiye binasına alınması

-Diğer görüntüler

Süre: 1.30 Boyut: 191 MB Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ, (DHA) ===================== Yol kenarında bulunan lahit koruma altına alındı Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri Süleymaniye mahallesinde yol kenarında 19'uncu yüzyılın başlarına ait olduğu tahmin edilen üzerinde saksı ve çiçek desenlerinin yer adlığı 'lahit' bulundu. Lahit, teslim edildiği müze yetkililerince koruma altına alındı.

Süleymaniye mahallesinde Süleyman Ateş, yolun alt tarafından üzerinde saksı ve çiçek desenlerinin olduğu bir taş fark etti. Taşı alan Ateş, müze yetkililerine götürdü. Taşın yapılan incelemesinde 19'uncu yüzyılın başlarına ait olduğu tahmin edilen lahit olduğu belirlendi. Lahit, müze yetkililerince koruma altına alındı.

Trabzon’da yaşadığını, yaz tatillerini memleketi Gümüşhane’de tarihi mekanları gezerek değerlendirdiğini anlatan Süleyman Ateş, "Yolda bulduğum lahiti araca koyarak müzeye teslim ettim.Tarihi açıdan çok faydalı olacağına inanıyorum. Görselliği olan ve korunması gereken bir eser. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha hassas olması gerektiğini düşünüyorumö dedi.

Tarihçi-Yazar Serhat Doğan da, Süleymaniye mahallesinin tarihinin 1560’lı yıllara dayandığını ve o yıllarda Ermeni, Rum ve Türk milletlerinin birlikte yaşadığını hatırlatarak, “Böyle bir birlikteliğin folklorik olarak yansıması gayet normal. Camii, kilise ve mezarlıklar bir arada. Burada 19'uncu yüzyılın başlarına ait bir mezar taşı bulunmuş. Vatandaşımız bilinçli bir davranış sergileyerek müze müdürlüğümüze taşı vermiştir. Süleymaniye mahallesi zengin bir coğrafya, burada yapılacak kazılarla birçok kalıntı gün yüzüne çıkarılabilirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Lahitin görüntüsü

Süleyman Ateş ile röp.

Tarihçi-Yazar Serhat Doğan ile röp.

Detaylar Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA ====================== Saadet öğretmen: Bu mücadeleyi 2'nci Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Adana'da 'Çocuk İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına desteğin yoğun olduğuna dikkat çekerek, "Biz bu mücadeleye 2'nci Kurtuluş Savaşı diyoruz ve kazanacağız" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Çocuk İçin Mavi Kurdele Tak' etkinliğine UCİM üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı. UCIM Başkanı Saadet Özkan, kampayanın bir yıldır devam ettiğini ve çocuk istismarıyla mücadelenin günden güne arttığını kaydetti. İstismar sonucu hayatını kaybeden Eylül, Leyla ve daha birçok ismi hatırlatan Özkan, "Biz bu isimlere bir yenisi eklenmesin diye çalışacağız. Çok büyük yürek yangınları yaşadık. Türkiye'nin her yerinde bu konuyla ilgili adeta seferberlik ilan ettik. Biz buna 2'nci Kurtuluş Savaşı diyoruz ve kazanacağız. Çocuklar için 'Sen de gel' diyoruz. Mavi kurdele takan herkes bu konuda farkındalık oluşturuyor. Çocukları tehlikelere karşı bilinçlendirmesi için bilgi veriyoruz. Biz bu mesajda şunu diyoruz, çocuklarımız konuşuyor. Onları duyun. Duyun ki hep birlikte yanında olalım. Onlara o kirli eller bir daha dokunamayacak" diye konuştu.

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise bundan sonra her yıl Temmuz ayının 2'nci haftasında bu etkinliği düzenleyeceklerini ve Türkiye'nin her yerinde istismara uğramış çocukların yanında olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılanlardan genel ve detay

- Saadet Özkan'ın konuşması

- UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın konuşması SÜRE:01'41" BOYUT:186 mb Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ====================== Sıcaktan bunalan ayılara, meyve kokteylli serinlik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde sıcaktan bunalan ayılar, bakıcılarının hazırladığı dondurulmuş buzlu meyve kokteyli ile serinliyor.

Kayseri'de yaşamı olumsuz etkileyen sıcak havadan, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar da etkilendi. Hayvanat Bahçesinde en çok ziyaret edilen hayvanlar arasında yer alan ayılara bakıcıları özel ilgi gösteriyor. Ayılara, sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde bakıcılar tarafından buz kalıpları içinde meyve kokteyli veriliyor. Özenle seçilen karpuz, armut, çilek, elma, kayısı, nektari özenle yıkanıyor, daha sonra küçük dilimler haline getirilerek kovalara konuluyor. Su da konulup, buzlukta dondurulan meyve kokteylleri, bir gün sonra ayılara veriliyor. Ayılar, havuz başında meyve kokteyllerini yiyerek serinliyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, erzak deposunda hazırlanan meyve kokteylleri ile ayılara takviye gıdalar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mutfağımıza gelen çeşitli meyveleri arkadaşlar burada yıkıyorlar, kesiyor, doğruyor ve paketleme halinde hazırlayıp içerisine de sıvılar katılaraktan donduruluyor. Bunlar da donma işlemi tamamlandıktan sonra ertesi gün hayvanların tüketimine sunuyoruz. Bu nedenle de hayvanlar serinlemiş oluyor. Bir nevi takviyede bulunuyoruz. Yaklaşık 6-7 çeşit meyveden kokteyl hazırlıyoruz. Şuan ayılar için hazırlıyoruz; ama bunun yanında maymunlar için hazırlıklar yapılıyor. Ayıları zaman zaman fıskiye sistemimiz ile de serinletiyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Bakıcıların meyveleri yıkayarak, doğraması ve kaplara doldurması

-Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak ile meyve kokteyli hazırlanışı sonrası röporaj

-Bakıcıların meyve kokteylerini traktöre koyarak ayı barınağına götürmeleri

-Bakıcıların ayı barınağında havuz başına meyve kokteylerini bırakmaları

-Ayıların kafeslerinden çıkması ve meyve kokteylerini yemeleri

-Ziyaretçilerin fotoğraf makinesi ve cep telefonları ile görüntü çekmeleri

-Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak ile ayı barınağı önünde röportaj

-Ziyaretçilerle röportaj

-Genel detay Haber-Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ(DHA) ================== Bursa'da hükümlüler şehitlikleri temizledi Bursa'da denetimli serbestlikten faydalanan 25 hükümlü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kent merkezindeki Pınarbaşı Şehitliği ve Hamitler şehitliğinin temizlik ve bakımını yaptı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliklerin temizlik ve bakımının yapılması için proje hazırladı. Proje kapsamında Bursa'da Denetimli serbestlikten faydalanan 25 hükümlü, Pınarbaşı Şehitliği ile Hamitler Şehitliği'nde otları biçti, ağaçlardan dökülen yaprakları topladı ve şehit mezarlarının bakımını yaptı. Projenin her ay şehit mezarlıklarında düzenleneceği belirtildi.