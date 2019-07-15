DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bolu'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törende kabrine karanfil bırakılan 15 Temmuz şehidi polis memuru Ozan Özen'in gözyaşı döken annesi Emine Özen'i Bolu Valisi Ahmet Ümit sarılarak teskin etti.

Bolu Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bolu Belediyesi koordinasyonunda Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı. Törene, 15 Temmuz'da İstanbul'da görev yaparken şehit olan polis memuru Ozan Özen'in ailesi, Vali Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutanı Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve Bolu Müftüsü Orhan Genç'in duasıyla devam etti. Törenin ardından protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı. 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in kabrine karanfil bırakıldığı sırada annesi Emine Özen gözyaşı döktü. Bolu Valisi Ahmet Ümit Emine Özen'e sarılarak teskin etti.

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-Dua edilmesi

-Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılması

-Detaylar Süre: 02.07-Boyut: 238.2 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================ Mersin'de il protokolü şehitliği ziyaret etti Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitliği ziyaret eden il protokolü, mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşların yer aldığı ziyaretti Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini tek tek gezip mezarlara karanfil bıraktı.

Duygu ve düşüncelerini dile getiren Vali Su, "Bundan 3 yıl önce bir 15 Temmuz gecesi hain FETÖ ve onun uzantıları ülkemizi işgal etmek, milletimizi bölüp parçalamak, demokrasimizi yok etmek için darbe teşebbüsünde bulundular. Yüce milletimiz; meydanları, sokakları doldurarak bu girişime 'Dur' demiş, bedenlerini tanklara, toplara, uçaklara, bombalara, silahlara siper etmiştir. 251 vatandaşımız şahadet mertebesine ulaşmış, şehit olmuştur. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şehitlik girişinin görüntüsü

-Mezarların genel ve detay görüntüleri

-Şehit ailelerinin görüntüleri

-Protokolün dua etmesi

-Vali Su ile Başkan Seçer'in mezarlara karanfil bırakması

-Vali Su'nun açıklaması SÜRE: 02'36" BOYUT: 282 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ================= Borcunu isteyen akrabası ile kavgayı ayırmak isteyen 2 kişiyi bıçakladı Karaman'da Cengiz K., borcunu isteyen akrabası Yunus Olgun ile kavgaya ayırmaya çalışan Olgun eniştesi Mehmet Özünal(48) ve Mehmet Atasever'i (71), vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Cengiz K. ve olaya karıştığı öne sürülen kardeşi Hakan K., gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 964 Sokakta meydana geldi. Yunus Olgun, aynı sitede oturan akrabası Cengiz K.'ye iddiaya göre televizyon satın aldı. Cengiz K.'nin televizyon borcunu ödememesi üzerine Olgun'un evindeki eşyalar için haciz işlemi başlatıldı. Olgun da, bugün oturdukları sitenin önünde karşılaştığı Cengiz K.' den televizyon borcunu ödemesini ve hakkında icra işlemenin kapatılmasını istedi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz K., Olgun ile o sırada yanlarında olan Olgun'un eniştesi Mehmet Özünal, Özünal'ın kayınpederi Mehmet Atasever'e bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Olgun, Özünal ve Atasever, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan Cengiz K. ile olaya karıştığı öne sürülen kardeşi Hakan K. kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Hastaneden ve ambulanslardan detay

- Olay yerinden detaylar olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ===================== Tabancayla vuruldu, 6 gün sonra öldü Gaziantep'te, Ali Ekber Koca (38) boş arazide otururken otomobilden tabancayla ateş açılmasıyla yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitiren Koca'yı vurduğu saptanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ekber Koca, bir arkadaşıyla boş arazide oturduğu sırada yanlarına otomobille gelen husumetlileri tarafından açılan ateşle yaralandı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Koca, hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kullandıkları otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Koca, tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Koca'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Soruşturma başlatan polis, olay yerine otomobille geldiğini saptadığı 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., M.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.