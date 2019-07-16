DHA YURT BÜLTENİ - 7

Şehit Uzman Onbaşı Demircan'ın cenazesi, Gaziantep'e getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havaalanı'nda şehidin cenazesini, Gaziantep Valisi Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, annesi Emel Demircan, babaannesi Aysel Demircan, akrabaları ve askeri erkan katıldı. Anne ve babası ayrı olan ailenin tek çocuğu Demircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre tören mangası tarafından taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi ve akrabalarını cenazeyi karşılayan protokol üyeleri teselli etti.

6 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

1 yıl önce göreve başladığı ve 6 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçağın gelişi

- Şehit yakınlarının ağlamaları

- Cenazenin uçaktan alınışı

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA) ==================== 2 kişi daha sahte alkolden öldü (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN) Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Z.S. ile B.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Görüntü Dökümü

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-Adana'da ölen Z.S.'nin yeğeni ile röp.

-Adli tıp kurumu önündeki yakınları

-Morg tabelası

-Balcalı Hastanesi arşiv görüntü SÜRE: 01'14" BOYUT:136 MB Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) =================== Drift yapan sürücüye 5 bin 100 lira ceza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü Süleyman Ç.'ye, 5 bin 100 lira para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu. Otomobili ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Korucuk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geçen 14 Temmuz'da öğle saatlerinde gelen Süleyman Ç., 20 ZN 523 plakalı otomobiliyle drift yapmaya başladı. Otomobili kendi ekseni etrafında defalarca döndüren Süleyman Ç., daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Görenlerin ihbarı üzerine, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, plakasından aracı takibe aldı. Ekipler, aynı gün otomobili bulup, sürücüsünü yakaladı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü Süleyman Ç.'ye 5 bin 100 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

Sürücünün, akaryakıt istasyonunda drift yapması ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün drift yaparken güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================== Fatih Sultan Mehmet'in namaz kıldığı Ulu Cami, zamana meydan okuyor Tokat'ta, Danişmendliler döneminde yaptırılan ve Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferi esnasında ibadetini yapmasından dolayı önemli bir yere sahip olan 873 yıllık Niksar Ulu Cami, farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.

Danişmendliler döneminde, Cenebnizâde Hasan Bey tarafından 1146-1147 yılları arasında yaptırılan Niksar Ulu Cami, tarihi ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Trabzon seferine giderken Ramazan ayı nedeni ile bir süre Niksar'da kaldığı ve ibadetini bu camide yaptığı biliniyor. Bu özelliği ile önemli bir yere sahip olan Niksar Ulu Cami, 873 yıldır cemaatini ağırlıyor. Kesme taştan yapılan cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planıyla dikkat çekerken, girişi ise kuzey cephesinde yer alıyor. Anadolu'daki erken dönem camilerinin mimari özelliklerini yansıtan ve en son 2000 yılında restorasyon yapılan cami, bugün de cemaatini ağırlıyor.

Niksar ilçesinde Danişmendli Nizamettin Yağıbasan döneminde imar ve sanata yönelik özellikle medreseler ve camiler inşa edildiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Cami 1146 yılında inşa ediliyor. O dönemden bu kadar görkemi ile hizmet ediyor. O günün modern tekniklerini burada görme şansınız var. Taş şeklinde, fil ayaklar üzerine oturtulan hutbeli bir camimiz. Fatih Sultan Mehmet Han, Karadeniz seferi esnasında ordusuyla Ramazan ayına rastlayınca ordusunu burada konaklatıyor. 1 ay süresince burada ordusuyla kalıyor. Bu camide teravih namazlarını kıldıktan sonrada tekrar Trabzon seferine devam ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin iç ve dışından görüntüler

-Belediye Başkanını açıklaması (514 mb) Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA) ==================== Çalınan köpeği bulundu, gözyaşlarına boğuldu Bursa'nın parkta gezdirdiği sırada 2 kişi tarafından kendisi darbedilerek çalınan köpeği polis tarafından bulunan Ö.Ş., sevinç gözyaşları döktü.

Olay, 5 Temmuz'da Millet Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Ö.Ş. 'Pekinez' cinsi köpeğini gezdirmek için parka götürdü. Ancak bu sırada yanına gelen 2 kişi, Ö.Ş.'yi darbederek, köpeği çaldı. Ö. Ş.'nin şikayeti üzerine araştırma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlilk kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden eşkalleri belirlenen ikilinin kimlikleri tespit edildi. Polis, şüphelilerden M.B.'yi (38) evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Köpek de M.B.'nin evinde bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanırken, köpek, sahibi Ö.Ş.'ye teslim edildi. Ö.Ş. kucağına aldığı köpeğine dakikalarca sarılarak, sevinç gözyaşı döktü.

Polis, M.B.'nin suç ortağını yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.