DHA YURT BÜLTENİ - 7

Şehit Uzman Onbaşı Demircan'ın cenazesi, Gaziantep'e getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.
Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havaalanı'nda şehidin cenazesini, Gaziantep Valisi Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, annesi Emel Demircan, babaannesi Aysel Demircan, akrabaları ve askeri erkan katıldı. Anne ve babası ayrı olan ailenin tek çocuğu Demircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre tören mangası tarafından taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi ve akrabalarını cenazeyi karşılayan protokol üyeleri teselli etti.
6 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ
1 yıl önce göreve başladığı ve 6 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Uçağın gelişi
- Şehit yakınlarının ağlamaları
- Cenazenin uçaktan alınışı
- Cenazenin araca konulması
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)
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2 kişi daha sahte alkolden öldü (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)
Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.
Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Z.S. ile B.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Görüntü Dökümü
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-Adana'da ölen Z.S.'nin yeğeni ile röp.
-Adli tıp kurumu önündeki yakınları
-Morg tabelası
-Balcalı Hastanesi arşiv görüntü
SÜRE: 01'14" BOYUT:136 MB
Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)
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Drift yapan sürücüye 5 bin 100 lira ceza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü Süleyman Ç.'ye, 5 bin 100 lira para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu. Otomobili ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.
Korucuk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geçen 14 Temmuz'da öğle saatlerinde gelen Süleyman Ç., 20 ZN 523 plakalı otomobiliyle drift yapmaya başladı. Otomobili kendi ekseni etrafında defalarca döndüren Süleyman Ç., daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Görenlerin ihbarı üzerine, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, plakasından aracı takibe aldı. Ekipler, aynı gün otomobili bulup, sürücüsünü yakaladı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü Süleyman Ç.'ye 5 bin 100 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.
Sürücünün, akaryakıt istasyonunda drift yapması ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-Sürücünün drift yaparken güvenlik kamerası görüntüleri
Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
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Fatih Sultan Mehmet'in namaz kıldığı Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Tokat'ta, Danişmendliler döneminde yaptırılan ve Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferi esnasında ibadetini yapmasından dolayı önemli bir yere sahip olan 873 yıllık Niksar Ulu Cami, farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
Danişmendliler döneminde, Cenebnizâde Hasan Bey tarafından 1146-1147 yılları arasında yaptırılan Niksar Ulu Cami, tarihi ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Trabzon seferine giderken Ramazan ayı nedeni ile bir süre Niksar'da kaldığı ve ibadetini bu camide yaptığı biliniyor. Bu özelliği ile önemli bir yere sahip olan Niksar Ulu Cami, 873 yıldır cemaatini ağırlıyor. Kesme taştan yapılan cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planıyla dikkat çekerken, girişi ise kuzey cephesinde yer alıyor. Anadolu'daki erken dönem camilerinin mimari özelliklerini yansıtan ve en son 2000 yılında restorasyon yapılan cami, bugün de cemaatini ağırlıyor.
Niksar ilçesinde Danişmendli Nizamettin Yağıbasan döneminde imar ve sanata yönelik özellikle medreseler ve camiler inşa edildiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Cami 1146 yılında inşa ediliyor. O dönemden bu kadar görkemi ile hizmet ediyor. O günün modern tekniklerini burada görme şansınız var. Taş şeklinde, fil ayaklar üzerine oturtulan hutbeli bir camimiz. Fatih Sultan Mehmet Han, Karadeniz seferi esnasında ordusuyla Ramazan ayına rastlayınca ordusunu burada konaklatıyor. 1 ay süresince burada ordusuyla kalıyor. Bu camide teravih namazlarını kıldıktan sonrada tekrar Trabzon seferine devam ediyor" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Caminin iç ve dışından görüntüler
-Belediye Başkanını açıklaması
(514 mb)
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA)
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Çalınan köpeği bulundu, gözyaşlarına boğuldu
Bursa'nın parkta gezdirdiği sırada 2 kişi tarafından kendisi darbedilerek çalınan köpeği polis tarafından bulunan Ö.Ş., sevinç gözyaşları döktü.
Olay, 5 Temmuz'da Millet Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Ö.Ş. 'Pekinez' cinsi köpeğini gezdirmek için parka götürdü. Ancak bu sırada yanına gelen 2 kişi, Ö.Ş.'yi darbederek, köpeği çaldı. Ö. Ş.'nin şikayeti üzerine araştırma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlilk kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden eşkalleri belirlenen ikilinin kimlikleri tespit edildi. Polis, şüphelilerden M.B.'yi (38) evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Köpek de M.B.'nin evinde bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanırken, köpek, sahibi Ö.Ş.'ye teslim edildi. Ö.Ş. kucağına aldığı köpeğine dakikalarca sarılarak, sevinç gözyaşı döktü.
Polis, M.B.'nin suç ortağını yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü dökümü
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-Köpeği bulunan adamın köpeğiyle buluşması ve gözyaşları
Süre: 25 saniye, Boyut: 6 MB
Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)
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Köylünün Havva anası
Bursa’nın ücra bir dağ köyünde yaşayan Havva Özer (60), kurduğu çiftlikte sabahın erken saatlerinde uyanıp ektiği ürünler, yetiştirdiği hayvanlarla ilgileniyor ve fırında ekmek, pide hazırlamaya koyuluyor. Köyde çalışkanlığı ve merhametiyle yıllar içinde Havva Ana lakabını alan Havva Özer, telefon dahi çekmeyen çiftlikte tamamen doğallık içinde yaşıyor.
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Atlas Köyü yakınlarındaki 4 yıl önce kurdukları aile çiftliğinde, bitkilerle ve çeşit çeşit hayvanlarla ilgilenen, çiftlik fırınında ekmek, pide gibi ürünler yapan Havva Özer (60) çalışkanlığı ve merhametiyle yıllar için Havva Ana lakabını aldı. Sabah namazıyla güne başlayan Havva Ana büyükbaş hayvanlarıyla ilgilendikten sonra köpekler, kediler, kaz ve hindilerin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayvanların ardından bahçeyle ilgilenmeye başlayan Havva Ana ekimi de çapayı da hasadı da kendi yapıyor. Birkaç günde bir hamur da karan Havva Ana küreği alıp fırının da başına geçiyor. Telefonun çekmediği, su hattının olmadığı çiftlikte yiyeceğinden, içeceğine her şeyi kendi emeğiyle yapan Havva Ana, yolu düşen herkesi çiftliğine misafir olmaya bekliyor.
'ODUNUMU DAHİ KENDİM KIRARIM'
Her gün sabah 05.30'da namaza kalktığını söyleyen Havva Ana, "Ondan sonra bir daha yatmam. İlk olarak hayvanlarla ilgilenirim, ihtiyaç varsa ekmek yaparım, bahçeyle, kedi köpekle ilgilenirim. Bahçemde sebze ve meyvelerim var onlarla ilgilenirim. Odunumu dahi kırarım" diye konuştu.
'BUZAĞILARI BEBEK BİSKÜVİLERİ İLE BESLEYİP BÜYÜTTÜM'
İlk büyükbaş hayvanını çok severek aldığını belirten Havva Ana, "Ona 1 hafta evimin içinde baktım. Sonra dışarıya tahta kulübe yaptım onu koydum, biraz zaman geçince yanına bir tane daha aldık. Oğlum da gidip Karadeniz'den küçük buzağılar aldı. Onları bebe bisküvileriyle besledim, büyüttüm. Zamanla 75 hayvanımız oldu. 6 tanesi düzenli sağılıyor. Sağdığım sütleri her gün müşterilerime götürürüm" dedi.
'BEN ÖLÜRSEM HATIRAM KALSIN DİYE EŞİM YOLLARDAKİ TAŞLARA İSMİMİ YAZMIŞ'
Ana lakabını nasıl aldığını anlatan Havva Özer, "Çocuklarım Havva Ana derken eşim de Havva Ana demeye başladı. Sonra etraftaki insanlar da böyle seslenmeye başladılar. Misafirim çok olur onlar da Havva Ana deyince ismim öyle kaldı. Eşim gidip bir de yollara taş koymuş üstünde Havva Ana yazıyor. 'Ölümlü dünya, ölür, hatırası kalır' dediler" şekilde konuştu.
'ŞEHİRDE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR ÇALIŞMAYI SEVMİYOR'
Çalışırken mutlu olduğunu söyleyen Havva Ana, "Kendi istediğim için bu kadar çok işi yapıyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklukta annemizden babamızdan da böyle gördük. Şimdiki çocuklar şehirlerde büyüyorlar haliyle çalışmayı sevmiyorlar" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Havva Özer'in hayvanlarla ilgilenmesi, fırınla ilgilenmesi
-Çiftlikten DRONE görüntüleri
-Genel çalışma detayları
-Havva Özer ile röportaj
Süre: 5.16 Boyut: 589 MB
Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
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