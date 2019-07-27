DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAYIP KEÇİSİ YÜZÜNDEN 8.5 YIL CEZA ALDI, YARGITAY KARARI BOZDU ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çiftçi Fahrettin Kündü'nün (49), 7 yıl önce kaybolan keçisine çarpan araç takla attı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından hakkında kamu davası açılan Kündü'ye 8.5 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay, keçi sahiplerinin yaşam tarzı hakkında bilgisi olmayanların rapor vermesinin yanlış olduğunu belirterek kararı bozdu. Kündü, "Yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şu an aracım bağlı ve icralık" dedi.

Korkuteli'ne bağlı Kargalık Mahallesi'nde oturan Fahrettin Kündü'nün, çobanlık yaptığı Eylül 2012'de sürüden ayrılan bir keçisi kayboldu. Günlerce keçisini arayan Fahrettin Kündü bir sonuç elde edemedi. 10 Eylül günü karayolunda bir keçiye çarpan araç takla attı ve 2 kişi yaralandı. Jandarma kulağındaki küpeden keçinin Fahrettin Kündü'ye ait olduğunu belirledi. Jandarma tarafından ifadesi alınan Fahrettin Kündü, keçisinin kaybolduğunu ve 9 gündür aradığını ancak bulamadığını kaydetti. Soruşturmanın ardından keçisinin yola çıkmasından sorumlu tutulan Fahrettin Kündü hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlamasıyla kamu davası açıldı.

KUSURU OLMADIĞINI SAVUNDU

Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda ifade veren Fahrettin Kündü, kayıp keçisinin hasta olduğunu ve sürüden geri kaldıktan sonra kaybolduğunu anlattı. 9 gün sonra keçiye bir aracın çarptığını öğrendiğini kaydeden Kündü, olayda kusuru olmadığını savundu. Keçisinin küçük olduğunu ve bir aracın takla atmasına sebep olamayacağını, bu nedenle de karşı tarafın zararını karşılamayacağını belirten Kündü, asıl onların hayvanın parasını ödemesi gerektiğini söyledi.

RAPORLAR HAZIRLANDI

Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilirkişi raporunda, keçinin bölünmüş yola çıkıp otomobilin seyir güvenliğini bozduğu, çiftçinin asli kusurlu olduğu, yaralananların ise kusursuz olduğu belirtildi. Fahrettin Kündü, bunun üzerine yaralananların alkollü olduğu gerekçesiyle hem Adli Tıp raporuna hem de olay yeri keşif raporuna itirazda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ulaştırma Anabilim Dalı'nda görevli 2 profesör ve 1 doçentten oluşan heyet yeni bir bilirkişi raporu hazırladı. Raporda keçinin taşıt yoluna kontrolsüz olarak girdiği ve bunun olayda asli derecede etkili olduğu anlatılırken, keçinin kayıp olmasının keçinin davranışının olaydaki rolünü ortadan kaldırmayacağı kaydedildi. Buna karşı kazada yaralananların da alkollü olduğu ve aracın hızlı olduğu gerekçesiyle tali kusurlu oldukları aktarıldı.

'MASADA ÇALIŞANLARIN KUSUR RAPORU VERMESİ HAKKANİYETLİ DEĞİL'

5 Şubat 2015 tarihinde sonuçlanan davada Fahrettin Kündü 8.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaza yapan aracın kasko firması da Kündü'ye 8 bin liralık haciz işlemi başlattı. Karara itiraz eden Fahrettin Kündü dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, keçilerin doğası gereği başıboş bırakılması ve tek başına otlatılmasının mümkün olmadığını belirtti. Yargıtay Başsavcılığı, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nde sürekli masada çalışan mühendis, doktor veya İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan, hayvancılıkla, keçiler ve keçi sahiplerinin yaşam tarzları veya sosyal hayatlarına ilişkin hiçbir bilgi ve ilgisi bulunmayan kişilerin kusur raporu vermesinin hakkaniyetli olmadığını belirtti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Bu olaydaki bilirkişi heyetinin yörede hayvancılıkla ilgilenen, keçiler ve keçi sahiplerinin sosyal yaşamlarını bilen, ileri gelen köylülerden ve veterinerlerden oluşması gerektiğini belirten Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi ise 9 gündür kayıp olan keçiden sahibinin sorumlu tutulamayacağını kaydederek, verilen kararı bozdu.

'YÜCE ADALET BENİ HAKLI GÖRDÜ'

Fahrettin Kündü, "Çobanlık yaptığım sırada 100'e yakın keçim vardı. Keçinin birinin kaybolduğunu fark ettim, aradım ancak bulamadım. O gün keçi sürüsünü bir keçi eksik eve götürdüm. Bu keçi hastaydı. Sürüden geri kalmış, iğne yapılmıştı. Daha sonraki günler aramama rağmen bulamadım. 9 gün sonra da o keçi yolun kenarında gezerken, yoldan geçen bir araç çarpmış. Araç içinde bulunan 2 kişi yaralanmış. Kaza sonrası araçtakiler kaskodan para almak için bana dava açtılar. Mahkeme beni suçlu bulunca 8.5 ay hapse çarptırdı. Kazadaki aracın kasko firması da 8 bin lira haciz gönderdi. Ben yüksek mahkemeye itiraz sonrası yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şu an aracım bağlı ve icralık" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fahrettin Kündü ile röportaj

- Kündü'nün küçükbaş hayvanlarıyla

- Genel detaylar (Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) ============================================= 2)DENİZLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir yolcu otobüsü, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan 3 araç da, refüjdeki demir bariyerleri parçalayıp, karşı yoldaki kaldırımda park halindeki bir otomobil ile evin bahçe duvarına çarparak durabilirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 06.30 sıralarında Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus Kavşağı'ndan Pamukkale Üniversitesi Kavşağı yönüne giden Sinan Özer (55), yönetimindeki 42 DZR 71 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, aynı yöne giden Süleyman Seden'in (49) kullandığı 20 PH 799 plakalı kamyonete çarptı. Çarpanın şiddetiyle Seden de kontrolü kaybedip, önündeki Mesut Kaytazcı (69) yönetimindeki 20 R 6820 plakalı TIR'a çarptı. Zincirleme kazada üç araç da savrulup, refüjün demir bariyerlerini parçalayarak karşı yola geçti. Burada kaldırımda park halindeki 20 DV 912 plakalı otomobil ile bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen yolcu otobüsü, TIR ve kamyonet, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada, TIR şoförü Mesut Kaytazcı, otobüs şoförü Sinan Özer ile yolculardan Sündüz Gülbeyaz (38) ve kızı Aybike Gülbeyaz (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulaslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Otobüsteki diğer yolcular ise nakledildikleri başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Kaza yerindeki incelemenin ardından araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırılırken, polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yaan araçların görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) 3)ERMENİ DALGIÇLAR VAN GÖLÜ'NE DALDI VAN Gölü'nde dalış turizmini geliştirmek amacıyla açılan dalış okulları, kentin turizmine önemli katkı sunuyor. Bu kapsamda Ermenistan'dan gelen 10 dalgıç, Akdamar Adası yakınlarında Van Gölü'ne dalış yaptı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'ne dalış turizmi, her geçen gün gelişiyor. Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini görmek isteyen dalgıçlar, Van Gölü'ne dalış yapıyor. Bu amaçla Ermenistan'dan Van'a gelen 10 kişilik dalgıç ekibi, Van Gölü'nde dalış yaptı. Van'da bulunan dalış eğitmeni Serkan Ök ve rehber dalgıç Burak Pekgöz eşliğinde dalış yapan dalgıçlar, yaklaşık bir saat süren dalışta, 18 metreye inerek tarihi duvar ve mezar taşları ile mikrobiyalitleri gördü. Van Gölü'nde önemli keşifler yapan ekipte yer alan ve dalgıçlara rehberlik yapan dalış eğitmeni Serkan Ök, "Van Gölü'nü merak edip Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün de Ermenistan'dan 10 kişilik dalgıç ekibi geldi. Dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerini bünyesinde barındıran, dünyanın en büyük sodalı gölü ve irtifa dalış noktası olan Van Gölü'nde misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. Ermenistan'dan gelen dalgıçlarla çok keyifli bir dalış yaptık. Onlar için çok önemli olan Akdamar Adası'nda dalışımızı gerçekleştirdik. Van Gölü'nün önemi, yerli ve yabancı dalgıçlar tarafından artırıyor. Bizler de onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz" dedi.Konuk dalgıçlar ise Van Gölü'nde dalış yapmanın çok keyifli olduğu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Ermenistan'dan gelen dalgıçlardar

-Genel ve detaylar

-Van Gölü'ne dalış yapmaları

-Sualtından görüntü

-Dalış Eğitmeni Serkan Ök ile röportaj

-Dalgıçlardan genel

-Ermeni dalğıçlarla röportaj

-Genel ve detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,(DHA =========================================== 4)MERSİN'DE KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satışları başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlıklar bin 300 ile 2 bin TL, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ile 25 bin TL arasında alıcı bekliyor. Erdemli ilçesinde, Kurban Bayramı için vatandaşlar besi çiftliklerine giderek kesecekleri kurbanlıkları seçmeye başladı. Henüz yoğunluğun yaşanmadığı çiftliklere giden vatandaşlar kurbanlıklarını ayırmaya başlarken, müşteri ve kurbanlık sahibi arasında sıkı pazarlıklar da başladı. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları bin 300 ile 2 bin TL arasında değişirken, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 25 bin TL arasında satılıyor.

BÜYÜKBAŞA TALEP FAZLA Kurbanlıkların besi çiftliklerine gelmeye başladığını söyleyen besi çiftliği sahibi Emrah Değer, "2019 yılı kurbanlıklarımız geldi. İlk parti çiftliğimize gelir gelmez müşteriler de kurbanlıklarını seçmek için gelmeye başladı. Bu yıl önceki yıllara oranla boğa hissesine girmek isteyen vatandaşların oranında büyük artış gözlemleniyor. Geçen yıl ortalama 250 büyükbaş kurbanlık satışımız olurken, bu yıl büyükbaş kurbanlık siparişimiz beklentimizin üzerine çıktı. Bu rakamın Kurban Bayramı gününe kadar 400 olmasını bekliyoruz. Şu anda küçükbaş kurbanlık fiyatları bin 300- 2 bin TL arasında olurken, büyükbaş kurbanlık fiyatlarımız ise 10 bin ile 25 bin TL arasında değişiyor" dedi. KURBANLIKTA ERKEN ALMAK AVANTAJLI Kurbanlık için büyükbaş tercih ettiğini söyleyen Erkan Özdemir ise, "Daha önceleri küçükbaş kurbanlık alıyorduk. Bu yıl büyükbaş kurbanlık seçmek için besi çiftliğine geldik. Kurban Bayramı'na zamanımızın daha çok olmasına karşın biz önceden gelip, kurbanlığımızı ayırtmak istedik. Kurbanlığımızı son güne bırakırsak bazen sorunlar çıkabiliyor. Kafamızın rahat olması için kurbanlığımızı önceden seçiyoruz" diye konuştu.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - ================================================ 5)PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ KENDİSİNİNMİŞ GİBİ ALIP GÖTÜRDÜ Konya'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Demir'e ait park halindeki motosikletin yanına gelen şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra motosiklete yaklaştı. Anahtarı üzerinde unutulan motosikleti park edildiği yerden çıkartan şüpheli, motosikleti kendisininmiş gibi çalıştırıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin motosikletin yanına gelmesi

- Şüphelinin motosikleti çalıştırıp, kaçması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) 6)CAMİYE GİREN YILAN, CEMAATİ KORKUTTU OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren zehirli boz yılanı, cemaatie ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir öğrenci tarafından fark edilen yılan, üç gün süren uğraş sonucu, yakalanarak doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Göçmenler Mahallesi'ndeki Göçmenler Camii'ne zehirli boz yılan girmesi nedeniyle, cemaat korku dolu anlar yaşadı. Yılanın camiye girişi, cami içerisinde gezintisi de güvenlik kameraları sayesinde an be an kaydedildi.