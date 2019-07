DHA YURT BÜLTENİ-7

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çiftçi Fahrettin Kündü'nün (49), 7 yıl önce kaybolan keçisine çarpan araç takla attı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından hakkında kamu davası açılan Kündü'ye 8.5 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay, keçi sahiplerinin yaşam tarzı hakkında bilgisi olmayanların rapor vermesinin yanlış olduğunu belirterek kararı bozdu. Kündü, "Yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şu an aracım bağlı ve icralık" dedi. Korkuteli'ne bağlı Kargalık Mahallesi'nde oturan Fahrettin Kündü'nün, çobanlık yaptığı Eylül 2012'de sürüden ayrılan bir keçisi kayboldu. Günlerce keçisini arayan Fahrettin Kündü bir sonuç elde edemedi. 10 Eylül günü karayolunda bir keçiye çarpan araç takla attı ve 2 kişi yaralandı. Jandarma kulağındaki küpeden keçinin Fahrettin Kündü'ye ait olduğunu belirledi. Jandarma tarafından ifadesi alınan Fahrettin Kündü, keçisinin kaybolduğunu ve 9 gündür aradığını ancak bulamadığını kaydetti. Soruşturmanın ardından keçisinin yola çıkmasından sorumlu tutulan Fahrettin Kündü hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlamasıyla kamu davası açıldı. KUSURU OLMADIĞINI SAVUNDU Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda ifade veren Fahrettin Kündü, kayıp keçisinin hasta olduğunu ve sürüden geri kaldıktan sonra kaybolduğunu anlattı. 9 gün sonra keçiye bir aracın çarptığını öğrendiğini kaydeden Kündü, olayda kusuru olmadığını savundu. Keçisinin küçük olduğunu ve bir aracın takla atmasına sebep olamayacağını, bu nedenle de karşı tarafın zararını karşılamayacağını belirten Kündü, asıl onların hayvanın parasını ödemesi gerektiğini söyledi. RAPORLAR HAZIRLANDI Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilirkişi raporunda, keçinin bölünmüş yola çıkıp otomobilin seyir güvenliğini bozduğu, çiftçinin asli kusurlu olduğu, yaralananların ise kusursuz olduğu belirtildi. Fahrettin Kündü, bunun üzerine yaralananların alkollü olduğu gerekçesiyle hem Adli Tıp raporuna hem de olay yeri keşif raporuna itirazda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ulaştırma Anabilim Dalı'nda görevli 2 profesör ve 1 doçentten oluşan heyet yeni bir bilirkişi raporu hazırladı. Raporda keçinin taşıt yoluna kontrolsüz olarak girdiği ve bunun olayda asli derecede etkili olduğu anlatılırken, keçinin kayıp olmasının keçinin davranışının olaydaki rolünü ortadan kaldırmayacağı kaydedildi. Buna karşı kazada yaralananların da alkollü olduğu ve aracın hızlı olduğu gerekçesiyle tali kusurlu oldukları aktarıldı. 'MASADA ÇALIŞANLARIN KUSUR RAPORU VERMESİ HAKKANİYETLİ DEĞİL' 5 Şubat 2015 tarihinde sonuçlanan davada Fahrettin Kündü 8.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaza yapan aracın kasko firması da Kündü'ye 8 bin liralık haciz işlemi başlattı. Karara itiraz eden Fahrettin Kündü dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, keçilerin doğası gereği başıboş bırakılması ve tek başına otlatılmasının mümkün olmadığını belirtti. Yargıtay Başsavcılığı, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nde sürekli masada çalışan mühendis, doktor veya İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan, hayvancılıkla, keçiler ve keçi sahiplerinin yaşam tarzları veya sosyal hayatlarına ilişkin hiçbir bilgi ve ilgisi bulunmayan kişilerin kusur raporu vermesinin hakkaniyetli olmadığını belirtti. YARGITAY KARARI BOZDU Bu olaydaki bilirkişi heyetinin yörede hayvancılıkla ilgilenen, keçiler ve keçi sahiplerinin sosyal yaşamlarını bilen, ileri gelen köylülerden ve veterinerlerden oluşması gerektiğini belirten Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi ise 9 gündür kayıp olan keçiden sahibinin sorumlu tutulamayacağını kaydederek, verilen kararı bozdu. 'YÜCE ADALET BENİ HAKLI GÖRDÜ' Fahrettin Kündü, "Çobanlık yaptığım sırada 100'e yakın keçim vardı. Keçinin birinin kaybolduğunu fark ettim, aradım ancak bulamadım. O gün keçi sürüsünü bir keçi eksik eve götürdüm. Bu keçi hastaydı. Sürüden geri kalmış, iğne yapılmıştı. Daha sonraki günler aramama rağmen bulamadım. 9 gün sonra da o keçi yolun kenarında gezerken, yoldan geçen bir araç çarpmış. Araç içinde bulunan 2 kişi yaralanmış. Kaza sonrası araçtakiler kaskodan para almak için bana dava açtılar. Mahkeme beni suçlu bulunca 8.5 ay hapse çarptırdı. Kazadaki aracın kasko firması da 8 bin lira haciz gönderdi. Ben yüksek mahkemeye itiraz sonrası yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şu an aracım bağlı ve icralık" dedi.

Van Gölü'nde önemli keşifler yapan ekipte yer alan ve dalgıçlara rehberlik yapan dalış eğitmeni Serkan Ök, "Van Gölü'nü merak edip Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün de Ermenistan'dan 10 kişilik dalgıç ekibi geldi. Dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerini bünyesinde barındıran, dünyanın en büyük sodalı gölü ve irtifa dalış noktası olan Van Gölü'nde misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. Ermenistan'dan gelen dalgıçlarla çok keyifli bir dalış yaptık. Onlar için çok önemli olan Akdamar Adası'nda dalışımızı gerçekleştirdik. Van Gölü'nün önemi, yerli ve yabancı dalgıçlar tarafından artırıyor. Bizler de onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz" dedi.Konuk dalgıçlar ise Van Gölü'nde dalış yapmanın çok keyifli olduğu söyledi.

VAN Gölü'nde dalış turizmini geliştirmek amacıyla açılan dalış okulları, kentin turizmine önemli katkı sunuyor. Bu kapsamda Ermenistan'dan gelen 10 dalgıç, Akdamar Adası yakınlarında Van Gölü'ne dalış yaptı. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'ne dalış turizmi, her geçen gün gelişiyor. Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini görmek isteyen dalgıçlar, Van Gölü'ne dalış yapıyor. Bu amaçla Ermenistan'dan Van'a gelen 10 kişilik dalgıç ekibi, Van Gölü'nde dalış yaptı. Van'da bulunan dalış eğitmeni Serkan Ök ve rehber dalgıç Burak Pekgöz eşliğinde dalış yapan dalgıçlar, yaklaşık bir saat süren dalışta, 18 metreye inerek tarihi duvar ve mezar taşları ile mikrobiyalitleri gördü.

5)PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ KENDİSİNİNMİŞ GİBİ ALIP GÖTÜRDÜ

Konya'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Demir'e ait park halindeki motosikletin yanına gelen şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra motosiklete yaklaştı. Anahtarı üzerinde unutulan motosikleti park edildiği yerden çıkartan şüpheli, motosikleti kendisininmiş gibi çalıştırıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6)CAMİYE GİREN YILAN, CEMAATİ KORKUTTU

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren zehirli boz yılanı, cemaatie ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir öğrenci tarafından fark edilen yılan, üç gün süren uğraş sonucu, yakalanarak doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Göçmenler Mahallesi'ndeki Göçmenler Camii'ne zehirli boz yılan girmesi nedeniyle, cemaat korku dolu anlar yaşadı. Yılanın camiye girişi, cami içerisinde gezintisi de güvenlik kameraları sayesinde an be an kaydedildi.